Jean-Pierre Pernaut bientôt à la retraite? NON Pas question! Ses nouveaux projets dévoilés!

On le sait maintenant depuis plusieurs mois. Le 18 décembre prochain, Jean-Pierre Pernaut présentera son dernier Journal de 13 heures. Mais il a déjà prévenu tout le monde. Pour lui, il n’est pas question de mettre un terme définitif à sa carrière. Aujourd’hui, Olivier Ravanello, le directeur adjoint de l’information digital de TF1 fait une grande annonce. En effet, Jean-Pierre Pernaut s’apprête à lancer un nouveau concept.

Jean-Pierre Pernaut, un ” retraité ” encore bien actif

Une page qui se tourne

Depuis plusieurs décennies, Jean-Pierre Pernaut est la star de TF1. D’ailleurs, les audiences de son journal ne se sont jamais démenties. Souvent considéré comme le présentateur préféré des Français, le journaliste a néanmoins décidé de lever les pieds. En concertation avec son épouse Nathalie Marquay, Jean-Pierre Pernaut vit ses dernières heures à la tête de l’édition de 13 heures. Dès cette annonce, un grand nombre de téléspectateurs témoignent de leur déception. Mais l’homme de télévision veut les rassurer. En effet, il n’est pas question pour lui de disparaître totalement des écrans.

Comme il l’a déjà annoncé, le journaliste a de nouveaux projets. Décidément, Jean-Pierre Pernaut paraît donc loin d’arrêter définitivement de travailler. Dès lors, où ses fans vont-ils bien pouvoir retrouver Jean-Pierre Pernaut ? Aujourd’hui, Olivier Ravanello donne des éléments de réponse dans le Figaro. Puisqu’il annonce la création d’un Netflix des régions avec Jean-Pierre Pernaut à sa tête. Alors, à quoi va ressembler cette chaîne ? Dans la presse, le directeur de TF1 apporte quelques précisions.

Patrimoine et traditions comme ligne éditoriale

Sur cette nouvelle chaîne, le présentateur du JT va être mis à l’honneur. D’ailleurs, ce nouveau canal de diffusion pourrait s’appeler JPP TV ou encore Jean-Pierre Pernaut TV. En effet, le présentateur va traiter des sujets qui sont chers à son cœur. Les fans de Jean-Pierre Pernaut pourront donc retrouver des émissions et des reportages sur différentes thématiques. Parmi celles-ci, il y aura le patrimoine, l’environnement, l’actualité régionale et la culture. Selon les informations fournies par Olivier Ravanello, le public découvrira aussi des archives du JT de 13 heures de TF1. Aujourd’hui, Jean-Pierre Pernaut va donc être dépositaire d’une chaîne qui lui est totalement consacrée. Au vu de sa popularité, le public devrait rapidement adhérer.

Mais les projets du journaliste ne s’arrêtent pas là. Puisqu’à partir du 9 janvier prochain Jean-Pierre Pernaut rejoint LCI. Chaque semaine, il va animer une émission intitulée Pernaut et vous. Dans ce programme, le présentateur échangera durant 1 h avec les Français sur des sujets d’actualité. De plus, les téléspectateurs pourront lui poser des questions en direct. Ainsi, Pernaut sera au plus proche de son public. Entouré de deux journalistes de la rédaction, toutes les thématiques seront abordées. À la lecture de ce programme, le futur de Pernaut paraît clair. À ce jour, l’homme de 70 ans n’est pas prêt de prendre sa retraite définitive. Passionné par son métier, le papa de deux enfants semble loin de vouloir raccrocher les gants.

Malgré les ennuis de santé qu’il a connus, Pernaut se sent aujourd’hui en pleine forme. Aussi, ses admirateurs doivent être heureux de pouvoir le suivre encore très longtemps.