Jean-Pierre Pernaut: son cancer comme une épée de Damoclès, révélations chez Laurent Ruquier

Jean-Pierre Pernaut est depuis plus de 30 ans le présentateur vedette du JT de 13h sur TF1. Il a fêté ses 70 ans pendant la période de confinement. Jean-Pierre Pernaut est en bonne santé mais il a aussi été victime d’un cancer il y a quelques années. Dans l’émission de Laurent Ruquier, On n’est pas couché, un écrivain du nom de Franz-Olivier Giesbert vient faire la promotion de son dernier ouvrage. Un roman qui met en scène un personnage atteint d’un cancer. Des révélations sur cette maladie vont rappeler aux fans que Jean-Pierre Pernaut est toujours en danger.

Jean-Pierre Pernaut revient de loin et n’a pas finit de se battre

Jean-Pierre Pernaut ne cache pas avoir été victime d’un cancer de la prostate. Très vite, il prend la parole sur les réseaux sociaux pour sensibiliser à cette maladie. En effet, le cancer de la prostate est un des cancers les plus courants chez les hommes. Conscient de sa notoriété et de son impact sur ses fans, il souhaite donner de la visibilité à cette maladie. Car ce cancer est rapidement soigné et très bien pris en charge lorsqu’il est détecté suffisamment tôt. Les fans du présentateur du JT de 13h le pensent sortie d’affaire. Mais ils vont apprendre dans l’émission de Laurent Ruquier que le cancer n’est jamais vraiment de l’histoire ancienne.

Voir cette publication sur Instagram Quelques bonnes nouvelles. Et merci pour vos messages ! Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) le 8 Oct. 2018 à 7 :08 PDT

En effet, le romancier Franz-Olivier Giesbert explique que jamais une personne atteinte d’un cancer se dira guérie. Elle dira qu’elle est en rémission au mieux. Et c’est d’ailleurs le cas de Jean-Pierre Pernaut. Mais le cancer est un mal insidieux et il est capable de revenir. Sous la même forme ou sous d’autres formes, le cancer peut reprendre le dessus. Les malades ne sont donc jamais vraiment sortis d’affaire. Laurent Ruquier n’avait pas conscience de cette réalité. Ou du moins, il fait en sorte de poser les questions comme une personne qui l’ignore. Ainsi, il permet à son invité de faire des révélations inattendues par beaucoup de son public. Car les fans de Jean-Pierre Pernaut le pensent complètement sorti d’affaire.

L’émission de Laurent Ruquier éclaire le public sur le cancer en tant que maladie omniprésente

C’est dans l’émission du 6 juin dernier de On n’est pas couché que Laurent Ruquier et Franz-Olivier Giesbert abordent ce sujet. Sans parler directement de Jean-Pierre Pernaut, ils évoquent la maladie. Car c’est d’un cancer qu’est atteint le personnage principal du roman de Franz-Olivier Giesbert. Le romancier, pour pouvoir écrire au plus près de la réalité n’a pas eu besoin de faire beaucoup de recherches. Car il a été lui-même atteint par un cancer.

Il confie alors à Laurent Ruquier que son cancer date d’il y a sept ans. Depuis, il est en rémission et se porte bien. Mais il ajoute que personne ne prend le risque de dire qu’i lest guéri. Par superstition peut-être ou par prudence simplement, le cancer est une maladie qui une connaît pas de remèdes. Il peut alors se déclarer à nouveau. Et lorsque c’est le cas, il revient en général sous une forme plus aggressive.

Le cancer, même celui de Jean-Pierre Pernaut, pourrait ressurgir d’après les dires du romancier

De quoi inquiéter les personnes qui connaissent des gens atteint de ce mal. Et également tous les fans de Jean-Pierre Pernaut. En effet, le présentateur du JT de 13h de TF1 est très prudent par rapport à sa santé. Lorsque les Français passe six semaines de confinement strict, il s’en applique le double pour être certain de ne pas se mettre en danger. Ainsi, depuis le 8 juin dernier, Jean-Pierre Pernaut a repris sa place à Jacques Legros sur le plateau. Mais sa présence ne sera que de courte durée car la date de ses vacances approche. À partir du 10 juillet, Jean-Pierre Pernaut fera de nouveau appel à son joker pour assurer l’intérim.

Des précautions de tous les instants

Jean-Pierre Pernaut était très inquiet pendant le pic de la pandémie. Il avait bien compris que les personnes d’un certain âge étaient plus susceptibles de ne pas se remettre du COVID-19. De plus, le virus semble particulièrement vif lorsqu’il s’attaque à des personnes qui ont des antécédents médicaux. Diabètes, cancers et autres maladies telles que l’asthme par exemple, permettraient au COVID-19 d’avoir de sévères conséquences jusqu’à entraîner la mort. Pour ne prendre aucun risque de la sorte, Jean-Pierre Pernaut repense certainement au cancer de la prostate qu’il a combattu il y a deux ans. Et si les propos de l’écrivain sont vrais, il y pensera certainement toujours. Avoir un cancer et être en rémission c’est alors comme de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Impossible de se dire réellement sortie d’affaire.

Pour Jean-Pierre Pernaut comme pour les milliers de personnes atteintes de cancer, le combat continue. Une attention particulière doit alors être portée sur la santé. Une alimentation équilibrée, sans excès et une activité physique régulière sont les clefs d’une vie saine. Mais elles ne nous garantissent pas non plus une santé de fer et inébranlable. Pour autant, Jean-Pierre Pernaut répète à qui veut l’entendre qu’il se porte bien !

De même que son épouse Nathalie Marquay-Pernaut qui multiplie les interventions. Car l’absence du JT de 13h de son mari a poussé les fans à s’inquiéter de son état de santé. D’abord bienveillante et conciliante, Nathalie Marquay-Pernaut rassuraient et remercier les fans de leur sollicitude. Aujourd’hui elle en a assez d’avoir à répéter que son mari n’est pas malade. Malgré l’inquiétude que pourrait provoquer la lecture de cet article chez les fans de Jean-Pierre Pernaut, nous devons nous rappeler que le présentateur ne nous a jamais rien caché. Si il n’allait pas bien, il prendrait le temps de nous informer de son état. Pour le moment, Jean-Pierre Pernaut affiche une santé de fer ! Mais sa vie n’est pas toute rose pour autant. En effet, il annonçait dernièrement être ne deuil, en plein JT.