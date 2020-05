Jean-Pierre Pernaut « capable de tout détruire »: ses collègues dévoilent son côté violent hors caméra

Jean-Pierre Pernaut est adoré de toute la France. Calme, clair, serein, professionnel, Jean-Pierre Pernaut a conquis le cœur des Français depuis des années. Et encore plus depuis ses quelques coups de sang télévisés qui dénoncent la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Mais certains de ses collègues de travail le dénoncent lui. Ils expliquent alors que le présentateur serait « capable de tout casser » lors de ses crises de colères. Jean-Pierre Pernaut n’a jamais montré cette image de lui devant les caméras. C’est alors une nouvelle qui va étonner les fans du présentateur.

Jean-Pierre Pernaut : un visage méconnu du présentateur

Sur les plateaux de TF1, Pernaut serait une vraie terreur pour ses équipes. Lui qui a pourtant l’air si tranquille en apparence, serait en réalité une personne colérique. Il y a quelque temps, l’Express publie un papier sur Jean-Pierre Pernaut. Une description du présentateur phare du JT de TF1 qui en apprend beaucoup à ses fans. En effet, l’article avait pour but de dévoiler la véritable personnalité de Jean-Pierre Pernaut, celle qu’il prendrai soin de cacher à l’antenne.

Les journalistes de l’Express ont pris le temps de recueillir plusieurs témoignages. Il ont rencontré des anciens collaborateurs et des collaborateurs actuels de Jean-Pierre Pernaut. Et les remarques qui revenaient le plus souvent concernaient les colères noires du présentateur. L’un des témoignage va même jusqu’à dire que Jean-Pierre Pernaut serait « capable de tout casser et de renverser son bureau avec les ordis dessus ». Un témoignage qui fait froid dans le dos. D’autant plus que nous n’avons jamais pu imaginer que Jean-Pierre Pernaut puisse être de nature si colérique. Et ce n’est pas tout car les témoignages de différentes personnes s’accordent sur ce sujet. Certains s’entendent même sur le fait que le présentateur serait très têtu.

Pernaut a les qualités de ses défauts, et les défauts de ses qualités

Même si les journalistes de l’Express permettent aux témoignages de dresser un portrait de Jean-Pierre Pernaut colérique, il arrondissent tout de même les angles. En effet, si Jean-Pierre Pernaut se met en colère si souvent en plateau c’est qu’il a beaucoup de pression. C’est le présentateur de JT qui fait le plus d’audience et il sait que son travail y est pour quelque chose. Ainsi, il est constamment en train de peaufiner et tente malgré lui d’atteindre la perfection. C’est son engagement auprès de ses fans et son professionnalisme qui le pousserait à avoir des coups de colère. Jean-Pierre Pernaut peut donc entrer dans des colères noires parce qu’il n’est en réalité jamais satisfait complètement du travail accompli. En tant que perfectionniste, il est très dur envers lui-même et attend la même rigueur de ses collaborateurs.