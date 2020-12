Jean-Pierre Pernaut, ce cadeau inestimable qu’il offre à sa remplaçante Marie-Sophie Lacarrau

Un grand nombre de téléspectateurs attendait cet évènement avec grande impatience. En effet ce 18 décembre dernier, le journaliste Jean-Pierre Pernaut présentait son dernier journal télévisé de 13 heures sur TF1. D’ailleurs, cet ultime passage dans le temple de l’info a été vu par plus de 8 millions de personnes très touchées par ces adieux. Le mari de Nathalie Marquay a donc passé le témoin à sa remplaçante qui prendra ses fonctions officielles dans quelques jours. Ainsi, Marie-Sophie Lacarrau va prendre la relève du roi de l’information. Dans une séquence diffusée le 25 décembre sur Twitter Jean-Pierre Pernaut a également fait un cadeau d’une valeur incommensurable à celle qui va désormais prendre sa place. LD People revient sur cette séquence émouvante.

Jean-Pierre Pernaut : il transmet une mine d’informations à sa remplaçante

Une passation de pouvoir

Après plus de 30 ans à la tête du JT de 13h, Jean-Pierre Pernaut a donc pris la décision définitive de mettre un terme à cette formidable aventure. Pourtant, le journaliste aura longtemps hésité avant de finalement prendre ce virage radical. Dès l’annonce de ce retrait, les paris étaient donc ouverts pour savoir qui allait remplacer l’inamovible présentateur. Durant de longues semaines voire de longs mois, un grand nombre de noms est apparu dans la presse. Mais tous étaient faux !

Finalement, c’est une outsider qui a décroché le rôle tant convoité. Ainsi, la direction de TF1 a jeté son dévolu sur Marie-Sophie Lacarrau qui officiait jusque-là sur France Télévision. D’ailleurs, Jean-Pierre Pernaut a trouvé ce casting parfaitement pertinent. Dès lors, il a décidé d’apporter toute son aide à celle qui va s’installer dans son fauteuil. Le jour de Noël, Jean-Pierre Pernaut a donc fait un très beau cadeau à sa remplaçante. LD People vous explique tout.

Pour l’arrivée de @MSLacarrau à la tête du #13H le 4 janvier, @pernautjp lui a offert un petit cadeau 📚 pic.twitter.com/vFgM05qYUv — TF1 (@TF1) December 25, 2020

Une montagne d’archives et de dossiers

Durant cette séquence dévoilée sur Twitter par TF1, Jean-Pierre Pernaut et Marie-Sophie Lacarrau se sont retrouvés ensemble pour une dernière fois devant les caméras. Dans un scénario très bien ficelé, le désormais ancien présentateur du JT a donc décidé de faire un présent d’une grande valeur à sa collègue. Ainsi, il lui passe une montagne de dossiers contenant de véritables petits trésors. En plus de 30 ans de présentation du JT, le mari de Nathalie Marquay a effectivement constitué une pile incroyable de dossiers sur des sujets divers. Ainsi, ces documents contiennent des notes personnelles et des fiches très utiles à l’élaboration quotidienne du journal de TF1. Parmi ces pages, des références se trouvent concernant des sujets que Jean-Pierre Pernaut a très à cœur.

” Il y a les plus beaux villages de France, les appellations d’origine contrôlée… Voilà, c’est cadeau “. Visiblement très émue par ce geste d’affection, Marie-Sophie Lacarrau l’a accepté de bonne grâce. Elle n’a d’ailleurs pas manqué de remercier celui dont elle va bientôt prendre la place. Avant de conclure qu’avec tous ces présents, elle était désormais parée pour cette nouvelle mission. ” Avec ça, il ne peut rien m’arriver “. Cette séquence n’a d’ailleurs pas manqué de susciter un grand nombre de réactions sur les réseaux sociaux afin de féliciter aussi bien Jean-Pierre Pernaut pour son départ que Marie-Sophie pour son arrivée. Même si certains téléspectateurs admettaient que ce ne sera plus jamais tout à fait la même chose!