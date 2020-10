Jean-Pierre Pernaut : Ce gros détail qui a pesé dans la balance pour Marie-Sophie Lacarrau afin de le remplacer

Jean-Pierre Pernaut quitte le JT de 13H de TF1 avant la fin de cette année. Une décision qui a fait débat tant le journaliste est cher au cœur des français. Pour rassurer tout le monde, il n’a pas fallu tarder pour annoncer qui sera à la place de Jean-Pierre Pernaut pour le 13H. Vous alors savez sans doutes qu’il s’agit de Marie-Sophie Lacarrau. Mais savez-vous ce qui a décidé TF1 à lui faire cette proposition qu’elle ne pouvait pas refuser ? C’est donc ce qui va nous intéresser dans cet article.

Marie-Sophie Lacarrau remplacera Jean-Pierre Pernaut au JT de 13H de TF1

Jean-Pierre Pernaut s’apprête à passer le relais. À 70 ans et après 33 ans au JT de 13H, il ne part pourtant pas encore à la retraite. En effet, le journaliste continue de travailler chez TF1. Il va présenter un nouveau programme sur LCI et un podcast intitulé Au cœur des régions. En effet, Jean-Pierre Pernaut change de rythme mais ne se désengage pas de sa passion pour le terroir et ce qui le fait briller de tant de différentes couleurs.

C’est le 15 septembre dernier que la France apprenait le départ du journaliste, à travers un article du Figaro. Puis, au fils des jours, les informations se sont éclaircies. Ainsi, Jean-Pierre Pernaut sera remplacé dès le début de l’année prochaine, le 4 janvier plus précisément. Et c’est donc Marie-Sophie Lacarrau qui a été désignée pour prendre sa succession. Depuis la révélation de son nom, elle a été remplacé de son poste au Journal de 13H de France 2, un poste qu’elle occupait depuis 2016.

Un choix salué par le journaliste et mûrement réfléchi par TF1

Jean-Pierre Pernaut a ensuite été invité sur différents plateaux de télévision pour expliquer sa décision. En effet, quitter le JT de 13H de TF1 est un choix qui arrive comme une bombe chez ses fans. Mais c’est un choix qu’il n’a pas pris à la légère. Effectivement, il était temps pour lui de ralentir le rythme effréné de son emploi du temps. Lui qui détenait les records d’audience du PAF, il n’était pas pour autant serein. C’est à force de travail qu’il est parvenu à proposer une recette unique et inédite de son JT. Et c’est aussi avec une grande confiance qu’il le remet entre les mains de Marie-Sophie Lacarrau. Car il a eu son mot à dire sur la décision de Gilles Pélisson, le patron de TF1, et de Thierry Thullier, le patron de l’information. Et il approuve absolument le choix de ses patrons, voilà pourquoi.

Les raisons de ce choix pour le remplacement de Jean-Pierre Pernaut

Tout d’abord Marie-Sophie Lacarrau est une des rares présentatrices qui parvient à faire grimper l’audience de ses JT. Mais elle est la journaliste idéale pour succéder à Jean-Pierre Pernaut parce qu’elle est aussi très attachée aux régions. Originaire de l’Aveyron, elle ne manque pas une occasion de célébrer sa région. Professionnelle, elle a une connaissance accrue des JT. France 3 et France 2, à 13H ou à 20H, cela ne lui est pas étrangère. De plus, elle a été présentatrice d’autres émissions de grandes audiences, notamment aux côtés de Michel Drucker ou encore de Stéphane Bern. Enfin, Jean-Pierre Pernaut ne cache pas la trouver très sympathique. Bien qu’il ne la connaisse pas, elle avait écrit des messages de soutien au journaliste pendant qu’il s’absentait pour soigner son cancer de la prostate.

Les régions resteront au cœur et dans l’âme du JT de 13H de TF1

Jean-Pierre Pernaut a du flair grâce à sa longue carrière dans le métier. Et les patrons de TF1 et de l’information de la chaîne sont eux aussi des experts dans le domaine. Marie-Sophie Lacarrau est la candidate idéale pour le remplacement de Jean-Pierre Pernaut pour présenter le JT de 13H. Aucun doutes qu’elle ait à cœur de faire de préserver ce JT tel que le journaliste l’a conçu. Elle sera donc en poste dès le 4 janvier prochain. Dans la carrière d’une journaliste, recevoir l’opportunité de présenter le JT de 13H sur TF1, cela ne se refuse pas. D’après un de ses collègue, Marie-Sophie Lacarrau ne serait restée sur France 2 seulement si la chaîne lui avait proposé de présenter le JT de 20H.

La relève est assurée pour le JT de 13H de Jean-Pierre Pernaut. Il peut partir en étant certain que le travail à sa suite sera bien fait. Car Marie-Sophie Lacarrau compte bien être digne de son prédécesseur. Les fans de Jean-Pierre Pernaut sont tristes de le voir partir. Mais ils sont heureux de savoir que c’est sa décision. Et également heureux que Marie-Sophie Lacarrau prenne la suite très prochainement.