Jean-Pierre Pernaut: C’est la catastrophe, il n’aurait jamais dû quitter son J-T de TF1, confidences de Thomas Hugues

En décembre dernier, Jean-Pierre Pernaut présenté son tout dernier JT de 13h. Une décision mûrement réfléchit d’après le présentateur. Mais est-ce vraiment vrai ? Thomas Hugues nous en dit plus. La rédaction de LD People vous explique tout.

Thomas Hugues s’exprime sur le départ de Jean-Pierre Pernaut

Sur le plateau de “Non Stop People”, Thomas Hugues a pris la parole sur différents sujets et notamment sur le départ de Jean-Pierre Pernaut après trois décennies de présentation du journal télévisé de 13h sur TF1. L’ancien compagnon estime qu’il y a de nombreux avantages d’un départ choisi (il fait notamment référence à certaines personnes qui ont été virés) : “Quand on peut décider de son départ, l’organiser, c’est toujours plus cool, plus sympa à vivre. Même si je pense que Jean-Pierre Pernaut à un moment il s’est dit ‘bon sang, pourquoi j’ai pris cette décision ?‘”.

Jean-Pierre Pernaut : c’est une catastrophe, il n’aurait jamais dû quitter le journal de 13 heures, découvrez les dernières révélations de Thomas Hugues !https://t.co/BM74dwBRhm — Best Vines (@thabestvines) January 27, 2021

Jordan de Luxe, le présentateur de l’émission sur “Non Stop People“, a alors demandé à Thomas Hugues s’il pensait que Jean-Pierre Pernaut avait des regrets suite à son départ : “Je n’en sais rien, balaie tout d’abord l’ancien présentateur du JT. Il précise ensuite son propos en faisant des suppositions : “Peut-être qu’à un moment il se l’est dit, même s’il y avait plein de bonnes raisons”. Enfin, le journaliste a dit qu’il lui avait envoyé un SMS pour lui dire bon vent : “Je ne sais pas s’il a regretté, on ne s’est pas parlé, je lui ai envoyé un message pour lui souhaiter bon vent pour la suite“.

Thomas Hugues revient sur son couple avec Laurence Ferrari

Dans cette même interview pour Jordan De Luxe, Thomas Hugues a fait des révélations sur son couple avec Laurence Ferrari. En effet, pendant de longues années, ils ont été LE couple de journalistes phare du petit écran et de TF1. Une surmédiatisation qui a été difficile à vivre pour la jeune femme : “Quand on allait faire les courses au supermarché, je poussais je caddie, je ne me rendais pas compte. Et pour Laurence, c’était plus dur de sentir les gens qui se retournent. Elle avait un peu plus de mal avec ça que moi “.

#News : Thomas Hugues et Laurence Ferrari : Quand leur vie de couple était perturbée par leur notoriété https://t.co/q7MRjb1aLi — Eloise ♡ (@Eloise92i) January 27, 2021

Thomas Hugues poursuit son propos ensuite et indique qu’il a pu vivre quelques situations concasses lorsqu’il se baladait quelque part : “C’est vrai que ça arrivait parfois d’être avec elle ou d’autres gens, et elle disait ‘mais tu ne te rends pas compte ? C’est une espèce de délire ! Les gens se retournent et chuchotent‘ Mais moi ça me passait au-dessus !”. Malheureusement, la relation a pris fin en 2007, quelques mois après l’arrêt de leur présentation, en duo, du magazine Sept à Huit. Mais le journaliste l’assure, ces moments n’ont pas été la cause de leur rupture.