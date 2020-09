Jean-Pierre Pernaut : C'est la FIN ! Le présentateur préféré des français, va quitter le JT de 13H de TF1 à la fin de l'année

Jean-Pierre Pernaut pourrait avoir décidé de quitter le JT de 13H. Une nouvelle qui va créer un clivage entre les Français. En effet, si certains attendaient avec impatience que le présentateur prenne sa retraite, d’autres le voyaient continuer à travailler pendant encore quinze et n’imaginent pas qu’il puisse être remplacé. Jean-Pierre Pernaut a beau avoir 70 ans, il est journaliste au 13H de TF1 depuis près de 33 ans. Et avec autant d’expérience, il est effectivement difficile d’imaginer un remplacement à la hauteur. Mais la nouvelle de son départ est-elle officielle ? Jean-Pierre Pernaut va-t-il vraiment prendre sa retraite ? Tous les détails dans la suite de cet article.

Jean-Pierre Pernaut va fermer un long chapitre de sa carrière professionnelle

Jean-Pierre Pernaut semble avoir pris une décision lourde de conséquence. Lui qui est plus populaire que jamais depuis son coup de gueule pendant la période de confinement, il risque de laisser un vide impossible à combler totalement. Mais l’information est formelle, d’après Le Figaro, Jean-Pierre Pernaut rend les clefs du JT de 13H de TF1. Le journaliste aurait donc discuté avec la chaîne et ils auraient trouvé un accord. Ce dernier stipule que le présentateur préféré des Français tirera sa révérence avant la période de Noël. Plus que quelques mois donc pour profiter de l’homme qui possède le plus long contrat en CDI de TF1. C’est tout un monde qui va se voir chambouler.

Les fans de Jean-Pierre Pernaut ne sont certainement pas prêts à le voir quitter son poste. Et ils n’imaginent évidement personne pour faire son métier aussi bien que lui. Cependant, ils pourront se rassurer en apprenant que si jean-Pierre Pernaut quitte le JT de 13H de TF1, il ne prend pas encore sa retraite. En effet, il va continuer de travailler en tant que journaliste pour TF1. Le JT de 13H ne sera plus totalement de son ressort, en revanche il va préparer des émissions inédites, des reportages, des opérations spéciales. De plus, le groupe TF1 affirme que Jean-Pierre Pernaut retrouvera le JT de 13H pour les éditions spéciales, celles de dates importantes pour la France.

Une nouvelle ère approche

Finalement, ce n’est donc pas tant la fin de quelque chose que le début d’une autre. Jean-Pierre Pernaut n’est pas prêt d’arrêter d’innover. Comme il y a plus de trente ans, il amorçait le concept de proposer des sujets sur le quotidiens des français à travers la France, il innove encore avec un nouveau concept. Pour TF1, le journaliste va donc encore une fois révolutionner la télévision. La retraite n’est pas pour tout de suite pour le journaliste. Il est trop passionné par son métier et par la vie de ses concitoyens pour arrêter là. En réalité, il va donc pousser son concept encore plus loin dans de nouveaux formats.

Les fans de Jean-Pierre Pernaut pourront donc se réjouir. Malgré son départ du JT de 13H de TF1, ils pourront le retrouver sur LCI et toujours sur TF1 pour des émissions d’un nouveau genre, écrites et présentées par le journaliste en personne. Un vent nouveau va souffler sur TF1 pour la fin de l’année 2020 et le début de l’année suivante.