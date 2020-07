Jean-Pierre Pernaut « c’est la fin » tout juste de retour, il va de nouveau quitter le J-T de TF1 ! Les raisons choquantes !

Jean-Pierre Pernaut reprend enfin les rennes du JT de 13h de TF1. Son confinement prolongé ne nous permet de le retrouver que le 8 juin dernier. Mais voilà que Jacques Legros va de nouveau devoir remplacer Jean-Pierre Pernaut dans peu de temps. Tout juste revenu, Jean-Pierre Pernaut va très bientôt s’en aller à nouveau. De quoi déstabiliser les fans, sauf si ils ont bonne mémoire.

Jean-Pierre Pernaut, aussitôt arrivé et aussitôt reparti

En effet, chaque année Jean-Pierre Pernaut prend des vacances durant l’été. Des vacances durant lesquelles il laisse les commandes du JT à Jacques Legros. Les fidèles du public de Jean-Pierre Pernaut savent pertinemment que Jacques Legros est le remplaçant officiel de Jean-Pierre Pernaut. Ils ne seront alors pas surpris de savoir que le retour en plateau du présentateur n’est que de courte durée. Comme tous les étés, Jacques Legros prendra la place de Jean-Pierre Pernaut sur le plateau. Mais ce qui peut choquer le public du JT de 13h de TF1, c’est que Jean-Pierre Pernaut n’est alors revenu que pour un tout petit mois.

Jean-Pierre Pernaut a été absent si longtemps que ses fans auraient apprécié qu’il raccourcisse ses vacances. Mais cela ne semble pas être au programme du journaliste. Il apprend à ses fans qu’il sera de retour par les réseaux sociaux. Sur Twitter, Jean-Pierre Pernaut annonce mettre fin à ses 12 semaines de confinement.

Heureux ! Rendez-vous demain et vendredi pour mes deux derniers « 13h à la maison ». Ravi de vous avoir accompagnés pendant cette période si difficile. Retour sur le plateau du #JT13H lundi…. Bravo à l’équipe du 13h et à #JacquesLegros d’avoir si bien bossé 👏👏 @TF1LeJT — Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) June 3, 2020

Et lors de son dernier JT de « 13h à la maison », Jean-Pierre Pernaut remercie chaleureusement Jacques Legros pour son travail. Les deux journalistes s’échangent des mots de bienveillance.

« C’était ma dernière fois à la maison. Merci d’avoir si bien tenu la barre avec l’équipe du #13H« . Le message de @pernautjp à #JacquesLegros et à la rédaction de @TF1 👇. pic.twitter.com/Xvh5sdHElu — TF1LeJT (@TF1LeJT) June 5, 2020

Jacques Legros remplacera Jean-Pierre Pernaut pendant ses vacances d’été

Mais lorsque Jacques Legros termine le JT, il doit dire au revoir au public. Cependant, cet « au revoir » est plutôt un « à bientôt » pour le remplaçant de Jean-Pierre Pernaut. En effet, il annonce revenir en plateau dès le 10 juillet. Comme tous les ans, il assure le remplacement de Jean-Pierre Pernaut durant ses vacances d’été. Finalement, Jean-Pierre Pernaut ne revient alors que pour moins d’un mois ! Après trois mois d’absence et de correspondance depuis chez lui, les fans de Jean-Pierre Pernaut s’attendaient certainement à pouvoir le voir davantage. Mais ils vont devoir se faire une raison car le présentateur semble décidé.

Des vacances pas comme les autres pour le présentateur du JT de 13h de TF1

Par contre, il n’est pas certain que Jean-Pierre Pernaut aime autant ses vacances comme il le faisait les années précédentes. En effet, cette année est marquée par une pandémie sans précédent. Toute sortie expose la population au risque de la contagion. L’OMS (organisation mondiale de la santé) est d’ailleurs très inquiète de constater que la pandémie empire. Malgré une nette amélioration en Europe et en France, les autre pays du monde ne semblent pas voir le bout du tunnel. Dans de telles conditions, Jean-Pierre Pernaut restera vigilant. Surtout qu’il ne va pas commencer maintenant à se mettre en danger. Depuis l’annonce de la pandémie, il reste confiné avec sa famille. Et malgré la levée des mesures de confinement le 11 mai dernier, le présentateur a tenu à rester encore davantage enfermé chez lui pour plus de sécurité.

En effet, la levée des mesure de confinement est un choix du gouvernement. Une décision prise sur une ligne de crête entre la situation économique et sanitaire du pays. Le Premier ministre Edouard Philippe s’est toujours montré clair à ce sujet. Ainsi, décider de permettre à la population de se déplacer dans le territoire n’est pas sans risque. Et Jean-Pierre Pernaut l’a bien compris.

Jean-Pierre Pernaut reste très prudent pour ne pas contracter le virus

Gestes barrières et mesures de distanciation sociale resteront la norme jusqu’à la disparition du virus sur le territoire. Et même si il sait qu’il prend encore des risques, Jean-Pierre Pernaut est heureux de retrouver son équipe. Bien que cela ne soit que pour un mois, il se devait de reprendre les commandes de son JT de 13h sur TF1. D’après une publication Instagram de son épouse, Nathalie Marquay-Pernaut, le présentateur est très content de retrouver enfin en plateau.

Confiné avec sa famille pendant 12 semaines, Jean-Pierre Pernaut a observé des règles très strictes de confinement. Cela va certainement lui faire beaucoup de bien de pouvoir retrouver ses habitudes en plateau. Même si les habitudes changent à cause de la pandémie, se rendre hors de son domicile tous les jours est un réel changement. Pernaut explique qu’en 12 semaines il ne serait sorti que deux fois de chez lui. Pour sa femme, elle est sortie seulement trois fois et quant à leurs deux enfants, Tom et Lou, ils sont restés à la maison tout ce temps

Pas de doute, ce changement sera une bouffée d’air pour toute la famille. Heureusement aussi que Jean-Pierre Pernaut était si bien entouré pendant son conforment. Grâce à sa famille, le présentateur peut être heureux d’avoir passé de bons moments malgré les circonstances. En effet, il reconnaît avoir de la chance de ne pas avoir été obligé de passer ces 12 semaines tout seul à son domicile. Il salue également le courage des personnes pour qui cela était le cas.