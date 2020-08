Jean-Pierre Pernaut: cette promesse inimaginable et improbable que lui fait Jacques Legros

Jean-Pierre Pernaut droit être heureux de savoir qu’il peut compter sur son collègue de longue date. En effet, Jacques Legros lui fait une promesse surprenante qui a de quoi le rassurer. Car les deux hommes sont tous les deux des figures emblématiques de TF1. Tous les deux des journalistes expérimentés qui officient pour le JT de 13h. Mais l’un est la vedette et l’autre n’est que son remplaçant. Certains pourraient croire que Jean-Pierre Pernaut puisse voir d’un mauvais œil que son remplaçant soit toujours le même. Puisque son ancienneté lui permet de grimper en popularité et peut-être même d’envisager de prendre définitivement sa place. Mais Jacques Legros fait alors cette promesse à Jean-Pierre Pernaut. Une promesse qui va permettre aux deux journalistes de conserver d’excellents rapports et de se faire confiance.

Jean-Pierre Pernaut aime son métier, c’est une seconde nature

Jean-Pierre Pernaut est à la tête du JT de 13h de TF1 depuis 1988. Mais il travaille chez TF1 depuis encore plus longtemps. Il possède en effet un des plus anciens contrats de la chaîne puisqu’il signe en 1975. Depuis toutes ces années, les fans de Jean-Pierre Pernaut grossissent leurs rangs. En effet, ce sont aujourd’hui plusieurs générations différentes qui le connaissent et le suivent à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Il est alors difficile d’imaginer que le journaliste le plus emblématique de TF1 puisse un jour être remplacé. De plus, ce n’est absolument pas dans ses projets de faire autre chose que son métier. Jean-Pierre Pernaut adore ce qu’il fait et compte continuer de le faire encore longtemps.

Cependant, lorsque cela est nécessaire c’est Jacques Legros qui reprend les rennes du JT. Et pendant le première vague de la pandémie en France, les téléspectateurs l’ont beaucoup plus vu que d’habitude. De quoi interroger les fans de Jean-Pierre Pernaut sur les intentions de Jacques Legros. En effet, Jacques Legros est le remplaçant officiel de Jean-Pierre Pernaut. À la moindre absence de la star du JT de 13h, c’est lui qui est appelé mais il n’a jamais laissé entendre qu’il pourrait prendre définitivement la place de son éminent collègue. Bien au contraire, il va lui faire une promesse qui va permettre aux deux hommes de s’entendre. Jacques Legros promet alors à Jean-Pierre Pernaut qu’il ne convoite pas, et ne convoitera jamais, sa place à TF1.

La promesse de Jacques Legros à Jean-Pierre Pernaut facilite leurs rapports

Le remplaçant de Jean-Pierre Pernaut peut bien prendre plus de place de temps à autre, il ne souhaite en aucun cas endosser les responsabilités du chef du JT de 13h. Cela lui va déjà très bien d’avoir la chance de le remplacer. En effet, Jacques Legros n’hésite pas à affirmer que Jean-Pierre Pernaut fait un excellent travail. Il est clair pour lui que le JT de 13h ne serait pas le même sans la patte inimitable de son confrère. De plus, il s’amuse des réflexions de certaines personnes qui oseraient imaginer que sa popularité puisse dépasser celle de Jean-Pierre Pernaut. Pour Jacques Legros, son confrère est une véritable star qu’il n’imagine pas une seule seconde égaler.

Les téléspectateurs de TF1 s’interrogeaient sur les ambitions du remplaçant de Jean-Pierre Pernaut

Les propos et les promesses vont certainement rassurer Jean-Pierre Pernaut. Mais surtout rassurer les fans de ce dernier. En effet, ils sont nombreux à ne pas envisager que l’âge de la retraite approche pour le journaliste. Mais Jean-Pierre Pernaut vient pourtant de fêter ses 70 ans cette année. C’est d’ailleurs en partie à cause de son âge qu’il a préféré participer au JT depuis son domicile pendant la première vague de la pandémie. Il ne pouvait pas se permettre de prendre des risques pour sa vie en sachant qu’il a deux facteurs aggravants : son âge et son cancer de la prostate. Son cancer a beau être en rémission depuis plusieurs années, prendre des précautions supplémentaires allait de soi pour Jean-Pierre Pernaut.

C’est donc en partie à cause de son long remplacement de Jean-Pierre Pernaut que Jacques Legros était questionné sur ses envies d’évolution à la télévision. Mais nous allons rapidement apprendre que Jacques Legros se contente parfaitement de son sort. Car le remplaçant officiel de Jean-Pierre Pernaut aime savoir qu’il a du temps libre pour se consacrer à d’autres projets. En effet, d’après le magazine TV Grandes Chaînes, Jacques Legros aurait même décliné une offre d’emploi pour un poste de présentateur de JT à temps plein.

Une amitié sincère et une collaboration pérenne

Encore une preuve que la promesse qu’il fait à Jean-Pierre Pernaut est gravée dans la roche. Car il promet effectivement à son collègue de ne jamais chercher à prendre sa place mais ce qu’il se passe est bien plus important. En effet, en restant certain de ce choix et en continuant d’occuper le poste de remplaçant de Jean-Pierre Pernaut, Jacques Legros protège donc également son collègue d’autres remplaçants qui pourraient avoir d’autres plans. La dynamique instaurée entre Jean-Pierre Pernaut et Jacques Legros semble idéal pour les deux hommes. Les fans de Jacques Legros devront alors se faire à l’idée de ne pas voir leur chouchou prendre davantage de responsabilités chez TF1. Et se réjouir que Jean-Pierre Pernaut conserve sa place de personnalité préférée des Français.

Jean-Pierre Pernaut et Jacques Legros ont encore une belle et longue collaboration devant eux. Leurs rapports sont sains et ils tissent des liens de confiance depuis 1998.