Jean-Pierre Pernaut choqué par sa fille, il ne la reconnaît plus, il s’exprime

Jean-Pierre Pernaut a fait le buzz avec son clash du gouvernement. Il revient dans les actualités car le confinement pèse sur le père de famille. Confiné avec sa femme et leurs deux enfants, Jean-Pierre Pernaut est plus proche d’eux que jamais. Mais il est aussi contraint à en apprendre plus sur les activités de confinement des enfants. Le plus grand a quitté le nid depuis longtemps mais les deux plus jeunes sont encore à la maison. Tom et Lou sont des experts des réseaux sociaux et lorsque Lou se met à Tik Tok, son père s’interroge.

Les applications font fureur chez les jeunes

Les téléphones portables ne servent plus simplement à téléphoner depuis bien longtemps. Les applications sont des milliers et il est parfois difficile de s’y retrouver. Ce qui n’a aucun secret pour les adolescents, peut devenir un réel challenge pour leurs parents. Jean-Pierre Pernaut va être surpris lorsqu’il va tenter de se mettre à la page avec l’aide de sa fille.

Pendant le confinement, le présentateur star de TF1 ne manque pas un JT de 13H. Même si il reste chez lui pour travailler, un plateau a été installé afin de lui permettre de continuer à faire des interventions. Pour les lumières et le maquillage, il peut compter sur sa famille pour remplacer les équipes techniques. Ses enfants Lou et Tom mettent donc la main à la patte pour aider leur père à faire ses interventions au JT de 13H. Nathalie Marquay, le femme de Jean-Pierre Pernaut, immortalise ces moments sur son compte Instagram.

Sa fille Lou, comme les jeunes de son âge, s’inscrit sur Tik Tok pour passer le temps pendant le confinement. À 17 ans, la jeune fille connaît une certaine célébrité grâce, ou à cause, de la notoriété de ses parents. Ainsi, sur Tik Tok comme sur les autres réseaux sociaux, les questions sur son père sont nombreuses. Lou a voulu partager les demandes et les questions des internautes avec ce dernier. Et ce qu’il découvre dans le compte de sa fille perturbe alors Jean-Pierre Pernaut.

Jean-Pierre Pernaut ne reconnaîtrait plus sa fille

Loin de prêter trop attention aux multiples sollicitations que sa fille suscite, il s’attarde sur l’image de Lou dans Tik Tok. En effet, les filtres appliqués sur les vidéos de sa fille la change beaucoup trop pour lui. Et il lui dit carrément qu’il ne la reconnaît pas ! Avant d’avoir fait trop de dégâts, il tente de se rattraper en lui disant qu’il ne voulait pas dire par là qu’il ne la trouvait pas jolie. Une maladresse de plus pour le papa de 70 ans. Lou aurait alors fait la tête à son père pendant plusieurs heures. C’est ce que nous apprend le journal Ici Paris dans un de ses derniers numéros.

Lorsque cette dernière se remet des remarques de son père en décidant de ne plus y donner d’importance, elle apprend alors une leçon qui lui servira toute sa vie. Le jugement des autres ne peuvent pas changer ce qu’elle est. Une leçon essentielle à retenir pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux avec maîtrise et recul.

Voir cette publication sur Instagram Un nouveau regard sur le monde … #coronavirus Une publication partagée par @ lou.pernaut le 22 Avril 2020 à 9 :14 PDT

Les garçons de Jean-Pierre Pernaut

Jean-Pierre Pernaut a trois enfants. Vous connaissez Lou et certainement Tom, mais connaissez-vous son fils aîné ? Olivier Pernaut, le fil aîné de Jean-Pierre Pernaut, est un champion de course automobile. Son père est d’ailleurs très fier de lui et est son plus fervent supporter. Olivier Pernaut a deux enfants, faisant de notre Jean-Pierre Pernaut national un heureux grand-père. L’anniversaire de Jean-Pierre Pernaut, ses 70 ans, ont du se fêter confiné. Une date qu’Olivier aurait voulu pouvoir fêter avec son père. Mais le confinement ne le permettant pas, le père et le fils devront attendre un peu pour pouvoir se retrouver. Alors Olivier saisi l’occasion de lui souhaiter un bon anniversaire depuis les réseaux sociaux.

Et Olivier Pernaut ne doit visiblement pas manquer qu’à son papa. En effet, Tom Pernaut aussi aurait certainement aimé continuer à rendre visite à son frère. Car Tom suit les traces de son grand frère en partageant la même passion pour la course automobile. Avec sa première course sur glace l’hiver dernier, il doit avoir hâte de prendre les conseils de son frère afin de continuer dans sa lancée.

Voir cette publication sur Instagram You can do anything you want when you are INTELLIGENT Une publication partagée par 𝕷𝖔𝖚 (@lou.pernaut) le 20 Mai 2020 à 7 :42 PDT

Tendances de confinement

Une belle petite famille en somme que sont les Pernaut. Les mesures de confinement empêchent encore beaucoup de famille de se retrouver mais cela ne devrait plus durer très longtemps. Et si c’est le cas et pour patienter, nous pouvons toujours compter sur les applications mobiles. Zoom ou encore WhatApp font en effet parti des applications de communication les plus téléchargées depuis le début du confinement.

Pour le divertissement il faudra compter sur Tik Tok qui devient de plus en plus populaire. Permettant de faire des danses, des chants, des playbacks et des vidéos partagées, les jeunes en sont fans. Mais depuis le confinement, de plus en plus de trentenaires commencent à rejoindre la tendance. Il faut croire que le temps libre du confinement permet à certains de prendre le temps d’apprendre ce qui est inné à la nouvelle génération. Les adolescents ne seront plus très longtemps les maîtres de cette application et iront certainement se réfugier dans une nouvelle lorsque les adultes se feront trop nombreux.