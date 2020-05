Jean-Pierre Pernaut: son colossal et impressionnant salaire enfin dévoilé, Il s’exprime!

Jean-Pierre Pernaut a fêté ses 32 ans de présentation du 13 heures de TF1. Parfois critiqué pour ses commentaires jugés « tendancieux », le présentateur qui adore mettre en avant l’actualité locale continue d’avancer

« J’essaie de me blinder et de faire mon boulot d’abord. Pour l’instant, mon boulot, c’est dans les jours qui viennent d’essayer de faire un bon journal, c’est de préparer notre concours du plus beau marché de France…« , affirme Jean-Pierre Pernaut.