Jean-Pierre Pernaut complètement choqué, désemparé par une photo de sa fille Lou Pernaut!

Le 18 décembre 2020, Jean-Pierre Pernaut présentera son dernier JT de 13h sur TF1. L’homme viendra clore une période longue de 33 ans aux commande de ce rendez-vous très suivi. C’est Marie-Sophie Lacarrau qui lui succèdera mais ne prendra la suite qu’à partir du 4 janvier 2021. C’est Jacques Legros qui assurera l’intérim en fin d’année.

C’est un départ mémorable qui se prépare ! Jean-Pierre Pernaut va cesser de présenter le JT de 13h de TF1. Toutefois, l’homme va continuer d’animer plusieurs soirées évènement sur la première chaîne. La fin de cette aventure journalistique a été abondement commentée sur de nombreux médias mais aussi sur les réseaux sociaux. De nombreux inconditionnels de Jean-Pierre Pernaut était très affecté par cette décision. Sur les réseaux sociaux, la fille du présentateur est aussi très suivie. Lou Pernaut fait le buzz sur le réseau social Instagram et depuis peu de TikTok.

Lou Pernaut,fille de Jean-Pierre Pernaut star des réseaux sociaux

Lou Pernaut est très active sur les réseaux sociaux. C’est le cas sur Instagram mais aussi sur TikTok. Par ce canal, on pourra avoir des nouvelles de Jean-Pierre Pernaut. En effet, la fille du célèbre journaliste poste régulièrement des clichés et des vidéos de son père. La dernière vidéo qui a été postée se nomme « Quand mon père découvre Instagram ». On y voit le présentateur historique du 13h vêtu d’une tenue décontractée, très éloignée de ce qu’il porte d’habitude au JT. En effet, l’homme porte surtout des costumes très chics.

Dans cette séquence, la fille du journaliste fait semblant d’être fâchée contre Jean-Pierre Pernaut suite à une remarque qu’il lui a faite, quand ce dernier faisait semblant de ne pas la reconnaître sur les photos Instagram. Jean-Pierre Instagram lui a lors dit : « Ne fais pas la gueule ! Je n’ai pas dit que tu étais moche, je ne te reconnais pas sur la photo ! ».

Jean-Pierre Pernaut dans une tenue inhabituelle

Voir le mythique présentateur de 70 ans habillé de son jean et d’un t-shirt a beaucoup amusé les internautes sur les réseaux sociaux. Les commentaires ont été nombreux « Il est beau et cool », « Très sympathique t-shirt ! », « C’est drôle de le voir comme ça ! ». Jean-Pierre Pernaut est une véritable institution en France. Le journaliste a imprimé sa marque au JT de midi. En effet, les téléspectateurs peuvent suivre un journal qui met en avant le terroir et les régions.

Les reportages mettent en avant de vieilles traditions et des métiers oubliés. Le journal a ses fans et ses détracteurs. Pernaut est un homme qui divise mais ne laisse jamais indifférent. La France rurale est souvent mise à l’honneur dans ses JT. C’est aussi un homme qui n’hésite pas à pousser des coups de gueule lorsqu’il n’est pas content. Ce fut le cas au moment de la gestion de la crise du Covid-19. Le journaliste avait pointé du doigt les incohérences du gouvernement.