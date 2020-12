Jean-Pierre Pernaut craque, il fait ses adieux (très touchant) il n’arrive pas à cacher ses émotions!

Jean-Pierre Pernaut a cédé à l’émotion pour la présentation de son ultime JT de 13H sur TF1. C’était le 18 décembre dernier, le journaliste a remis les clefs de la maison à Marie-Sophie Lacarrau. Pour ce dernier JT, Jean-Pierre Pernaut a eu des surprises du début à la fin. De quoi rajouter à la charge émotionnelle déjà très lourde pour le présentateur. Alors, cela n’a pas manqué, il a été incapable de contenir son émotion. À la fin du JT, c’est la gorge serré et les yeux larmoyant que Jean-Pierre Pernaut a dit au revoir à son public et à ses équipes. LDPeople vous résume ici cette séquence inoubliable qui conclut 33 ans de présentation du JT de 13H sur TF1 pour le journaliste.

Jean-Pierre Pernaut tire sa révérence

Jean-Pierre Pernaut est parti en véritable star. En effet, tout a été fait pour que son travail incommensurable soit mis à l’honneur pour son dernier JT. Des surprises préparées par la rédaction ont ponctué le journal. Le tout jusqu’à l’au revoir du présentateur. Pour son ultime discours, Jean-Pierre Pernaut s’adresse à son public et peine à cacher son émotion. Il a préparé ses fiches et pensait que cela suffirait à lui permettre de ne pas se laisser aller aux larmes. Mais l’évocation de sa mère lui est trop douloureuse pour ne pas pleurer. La gorge et le cœur serré, les yeux larmoyants, Jean-Pierre Pernaut a fait pleurer beaucoup de ses fans aussi. C’est une page qui se tourne chez TF1. Et pour le journaliste, c’est une nouvelle aventure qui commence. Une aventure qu’il continuera de partager avec son public grâce à la JPPTV.

🎬 DERNIER CLAP – L’émotion, et les larmes à l’évocation de sa maman qui n’a jamais manqué un seul #JT13H sur @TF1 pendant 30 ans, de @pernautjp #MerciJeanPierre ⤵. pic.twitter.com/OMHtPQkZDf — TF1LeJT (@TF1LeJT) December 18, 2020

Une émotion palpable sur le plateau du JT de 13H de TF1

Evidemment, il était évident que Jean-Pierre Pernaut ne pourrait pas réussir à quitter son poste sans couler sous une vague d’émotions. C’est la moitié de sa vie qu’il a consacré à TF1 et à son JT de 13H. Toutes les personnes qui composent la grande famille du journal vont lui manquer terriblement. Mais il se console en se réjouissant de pouvoir passer plus de temps avec sa famille et de profiter enfin d’un rythme moins soutenu. Sa famille était d’ailleurs présente sur la plateau en ce jour spécial. Une belle surprise à laquelle Jean-Pierre Pernaut ne s’attendait pas. Nathalie Marquay, son épouse, ne s’était même encore jamais rendue sur les lieux.

Enfin, LDPeople souhaite saluer le travail de Jean-Pierre Pernaut en lui souhaitant une bonne continuation. Les projets ne s’arrêtent pas là pour le journaliste. Et ainsi il ne fait pas encore ses adieux à son public. Le partage de sa passion est une chose qui l’anime au plus haut point. Mais c’est aussi parce qu’il aime les gens avec qui il peut la partager.