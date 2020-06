Jean-Pierre Pernaut « Craque « : Son nouveau coup de Gueule, « violent » ! Il s’exprime un fois de plus

Jean-Pierre Pernaut est connu pour apporter sa petite touche dans les informations qu’il délivre dans le JT de 13h de TF1. Depuis le début de la crise sanitaire due au COVID-19, Jean-Pierre Pernaut ne prend d’ailleurs pas quatre chemins pour dire ce qu’il pense. Et là encore, il ne se prive pas de donner son avis. Les personnes qui étaient dans la rue pour la Fête de la Musique le mettent très en colère. Car elles ont complètement oublié les gestes barrières le temps d’une soirée. Malgré les recommandations gouvernementales, le Fête de la Musique s’est déroulée comme chaque année. Mais Jean-Pierre Pernaut s’inquiète d’une nouvelle vague de contagion.

Jean-Pierre Pernaut attaque les personnes qui ne prennent plus au sérieux la pandémie

Jean-Pierre Pernaut est très respectueux des règles sanitaires. En tant que journaliste informé, il a pris très au sérieux la période de confinement notamment. Passé 70 ans et en rémission d’un cancer de la prostate depuis deux ans, Jean-Pierre Pernaut s’est même imposé des semaines de confinement supplémentaires. Pendant 12 semaines consécutives, il est resté à son domicile à compter du 17 mars. Entouré de ses enfants, Tom et Lou, et de sa femme, Nathalie Marquay-Pernaut, il admet être sorti seulement deux fois pour des impératifs. Mais le présentateur préféré des Français était tout de même présent quotidiennement alors que Jacques Legros assurait le JT en plateau. Jean-Pierre Pernaut tournait depuis chez lui des séquences courtes et ne manquait pas de donner son avis sur les thèmes abordés dans le JT.

Les récents « coups de gueule » de Jean-Pierre Pernaut lui valaient de devenir la coqueluche d’internet. Il n’avait pas hésité à critiquer les décisions politiques qu’il jugeait souvent incohérentes. Il s’agissait alors, pour lui, de se demander pourquoi les fleuristes étaient obligés de rester fermés lorsque les grandes enseignes de jardineries pouvaient ouvrir par exemple. Ou encore, pourquoi les écoles reprenaient du service dans les cantines scolaires alors que les restaurants n’avaient pas l’autorisation d’ouvrir. Autant de questions qui ont soulagé les téléspectateurs. Car nous étions tous assez perdus au début de la crise sanitaire. Entre inquiétude et incompréhension, nous n’avions que peu d’informations auxquelles nous rattacher. Et elles étaient effectivement souvent contradictoires. C’est aussi ce que déplorait Jean-Pierre Pernaut.

Les fêtards de la Fête de la Musique sont critiqués ouvertement par le présentateur

Mais pour le JT de TF1 du 22 juin, c’est un tacle d’un autre style. En effet, Jean-Pierre Pernaut va comparer les personnes qui ont célébré la Fête de la Musique à des moutons. En montrant des images de la transhumance des moutons, il compare ses groupes d’animaux aux personnes qui étaient dans les rues le soir du 21 juin. Il se trouve que dans plusieurs villes de France, la population a mis de côté les gestes barrières le temps d’une soirée. Et ce n’est pas le manque d’informations qui les a poussé à faire la fête. Au contraire, c’est en dépit des règles sanitaires qu’ils ont décidé d’aller danser.

Mais pour Jean-Pierre Pernaut, c’est une attitude irresponsable. Il ajoute donc, en illustrant son propos des images de la transhumance, que les moutons ne sont pas sans faire penser aux fêtards de la Fête de la Musique. Mais il ajoute également que les moutons n’ont pas de risque de propager l’épidémie.

Le petit tacle de Jean Pierre Pernaut vis à vis des regroupements à la fête de la musique.😁🐑 pic.twitter.com/rBH2G0rIWG — ᗰéℓodiє ❀ (@Mlleodie) June 22, 2020

Jean-Pierre Pernaut évite le coup de sang mais tacle subtilement les fêtards du 21 juin

Jean-Pierre Pernaut ne pouvait pas s’empêcher de donner son sentiment face aux rassemblements du 21 juin. En effet, l’épidémie bat son plein dans le monde entier. La planète a atteint un sombre record, celui du plus grand nombre de cas déclarés en 24h. Si en France et en Europe la pandémie ralentit, la situation est en train de dangereusement s’aggraver dans le monde. La solidarité s’impose alors pour tous les pays concernés. Et la France ne peut pas se permettre de faire figure d’exception en ce sens. En effet, le gouvernement martèle que les gestes barrières sont indispensables pour espérer de pas retourner sur une période de confinement. La distance d’un mètre entre les personnes ainsi que le port du masque est fortement recommandé partout. Et il est même obligatoire dans les espaces confinés tout comme dans les transports en commun.

Si nous pouvions nous attendre à un relâchement, il est certain que les images de la Fête de la Musique ont été pour le moins choquantes. C’est à croire que l’épidémie est un vieux souvenir. Alors qu’elle est encore bien présente sur le territoire. Mais nous ne pourrons constater les dégâts de cette dernière que dans deux semaines. Car c’est le temps d’incubation du virus en moyenne. Beaucoup de questions se posent alors concernant la possibilité d’une nouvelle vague de contagion. Pour Jean-Pierre Pernaut, cette possibilité reste l’une des hypothèses les plus plausibles.

La pandémie va-t-elle reprendre de plus belle ?

De nouveau reparti du plateau, le 10 juillet prochain, Jean-Pierre Pernaut prendra des vacances. Il sera remplacé par Jacques Legros. Et nous pouvons être sûrs que Jean-Pierre Pernaut sera extrêmement vigilant pendant ses vacances. Pas question pour le présentateur de prendre des risques pour sa santé ou pour celle de ses proches. C’est un exemple que nous devrions tous suivre pour éviter de revoir à la hausse les chiffres de la pandémie. Mais nous devons aussi savoir prendre du recul sur la situation. En effet, si les fêtards se sont laissés aller à célébrer la Fête de la Musique, il ne faudra pas y voir une insulte au personnel soignant ou aux efforts solidaires qui ont lieu depuis le 17 mars. C’est peut-être d’ailleurs pour cette raison que Jean-Pierre Pernaut se contente de les comparer à des moutons plutôt que le leur faire une leçon.

Il faudra donc patienter encore une quinzaine de jours avant de constater si ces rassemblements provoquent une reprise de l’épidémie en France. Et les fans de Jean-Pierre Pernaut savent déjà qu’il ne se privera pas de donner son avis sur la situation.