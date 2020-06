Jean-Pierre Pernaut dans un état de santé inquiétant? Il reste combatif! Et livre sa vérité

Jean-Pierre Pernaut est une figure d’un journalisme français. Un homme au centre des attention. Ces derniers temps, l’homme fait l’objet de nombreuses rumeurs sur son état de santé. Il aurait fait une rechute de son cancer de la prostate. La vedette de TF1 a démenti et rassuré le public.

Il y a quelques jours, le magazine Ici Paris dévoilait une information assez inquiétante sur Jean-Pierre Pernaut, présentateur vedette du journal télévisé de TF1. En Une du magazine, on apprenait que le journaliste aurait fait une rechute de son cancer de la prostate qui l’avait beaucoup diminué. Cette nouvelle a alerté l’entourage du journaliste et ses fidèles téléspectateurs qui sont très nombreux à le suivre.

Jean-Pierre Pernaut dément

Mais, le journaliste de TF1 a eu l’occasion de rassuré tout le monde. Il s’est exprimé dans le magazine TV Mag et a indiqué avoir été très prudent durant cette crise sanitaire du Covid-19. Ce virus a fait des ravages dans le monde entier et Jean-Pierre Pernaut était lui aussi très inquiet de cette situation. C’est une personne à risque. Le mari de Nathalie Marquay a d’ailleurs été en retrait de l’antenne pendant plusieurs semaines pour se préserver. Il a laissé la place, un certain temps, au fameux joker du 13h, Jacques Legros qui est d’ailleurs dans le même registre que Jean-Pierre Pernaut.

Le présentateur s’était mis en retrait pendant le confinement

« Thierry Thuillier, directeur général adjoint information du groupe TF1, et moi-même avions pris la décision, à cause de mon âge et de mes multiples problèmes de santé, de me préserver durant toute la période de confinement », explique-t-il de façon très transparente. Mais l’homme avait voulu garder le lien avec son fidèle public. Ainsi, en fin de journal, une séquence spéciale : « Le 13 Heures à la maison » était tournée. Un mini studio avait été mis en place dans sa résidence cossue qui est située dans le département des Yvelines. Le contact était journalier avec les dirigeants, mais aussi avec le public.

Pernaut, une marque de fabrique

Depuis des décennies, Jean-Pierre Pernaut est une véritable marque de fabrique. Une sorte d’icone. Il divise beaucoup les Français mais ne laisse personne indifférent. Il a ses fans et ses détracteurs. La cause ? L’orientation éditoriale de son journal qui est souvent centrée sur le terroir. Dans le JT de 13h, l’information locale est privilégiée. C’est la France des villages, des artisans et des petits producteurs qui a la part belle. D’autre part, Jean-Pierre Pernaut est l’une des rares personnalités du monde des médias a osé pousser des coups de gueule. Récemment, il a dénoncé les incohérences du gouvernement dans la manière de gérer le déconfinement. Il faut dire qu’à son poste, il est indéboulonnable, donc il n’hésite pas à faire des choses que beaucoup d’autres n’oseraient pas faire. L’homme a un caractère bien trempé. Et cela semble plaire puisque les audiences sont au zénith depuis des décennies.