Jean-Pierre Pernaut dévoile sur les réseaux sociaux son tout nouveau projet!

Jean-Pierre Pernaut est du genre infatigable. A peine a-t-il quitté son fauteuil chez TF1 qu’il sort déjà son autobiographie. L’ancien présentateur vient d’en faire l’annonce officielle sur Twitter.

Après 33 ans d’antenne, Jean-Pierre Pernaut a eu du mal à faire ses adieux aux téléspectateurs de TF1. Le 18 décembre dernier, il a pourtant présenté son dernier JT de 13H. Mais il n’est pas parti en retraite pour autant. Le journaliste de 70 ans continue en effet de travailler sur la chaîne LCI. Il anime sa propre émission intitulée « Jean-Pierre & vous ». Par ailleurs, le mari de Nathalie Marquay a développé une plateforme dédiée à l’actualité des régions, JPP TV.

View this post on Instagram A post shared by Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp)

“Mes fiertés, mes galères”

Ce dimanche 31 janvier, le papa de Lou et Tom a annoncé sur Twitter qu’il sortait bientôt son autobiographie. “ Il sort de l’imprimerie ! Mes fiertés, mes galères, les aventures et les coulisses du 13 heures, celles de mon départ, mon indépendance d’esprit, l’attachement aux régions… Il sera en librairie le 11 février. Editions Michel Lafon« , a-t-il ainsi commenté. Il a également partagé la photo de couverture de son livre dont le titre sera « 33 ans avec vous ».

“Un énorme pincement au cœur”

Cette autobiographie se veut exhaustive puisque cet ouvrage ne fait pas moins de 280 pages ! « Ce n’est pas sans un énorme pincement au cœur qu’on quitte la présentation d’un journal télévisé comme « Le 13 heures », devenu un rendez-vous quotidien pour des millions de Français avec 8 500 journaux présentés, 115 000 reportages tournés jusque dans les plus petits villages de France, 15 000 magazines sur les cultures régionales et l’immense patrimoine d’un pays que j’aime tant.”, explique ainsi le journaliste.

“Aujourd’hui, j’éprouve de la fierté mais aussi ce curieux sentiment d’abandonner ceux avec qui j’ai déjeuné chaque jour durant toutes ces années à 12h58 très exactement, au point que j’avais l’impression de faire partie de leur vie…”, poursuit-il dans sa préface.

Jean-Pierre Pernaut : “Une façon de vous faire partager mon bonheur”

“Maintenant que j’ai décidé de tourner la page, avec la faiblesse de croire que mon 13 heures n’est pas un JT comme les autres, je veux raconter la passion que j’ai mise dans ce métier qui me l’a rendu au centuple, toutes les aventures vécues ensemble, sans omettre ni d’où je viens, ni les galères, ni ceux qui m’ont permis de garder les pieds sur terre. Une façon de vous faire partager mon bonheur d’avoir passé 33 ans avec vous. » conclut-il enfin. Au sein de la rédaction de LDpeople, on a hâte d’en savoir plus !