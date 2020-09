Jean-Pierre Pernaut dévoile tout, il sait déjà ce qu’il va faire après son dernier JT

Le 18 décembre prochain, Jean-Pierre Pernaut présentera son tout dernier JT, après près de 33 ans de bons et loyaux services. Mais quelle est la première chose qu’il compte faire au moment de rendre l’antenne ? Nous avons la réponse.

Jean-Pierre Pernaut veut partir en vacances

A 70 ans, Jean-Pierre Pernaut a décidé de quitter la présentation du Journal Télévisé de 13h, qu’il présente depuis trente-trois ans. Ainsi, le 18 décembre prochain, il fera ses adieux au JT de 13 Heures de TF1, un au-revoir qui sera chargé en émotion : “Je me demande si je ne vais pas aller voir mon médecin, la veille, pour qu’il me mette en arrêt de travail !” s’amuse-t-il. Quand il pense à son tout dernier JT, il explique qu’il aura sûrement du mal à conclure : “Ce sera un jour compliqué. Trente-trois ans à l’antenne… Vous vous rendez compte ? J’en ai des frissons”.

Mais une fois que son dernier JT sera passé, Jean-Pierre Pernaut sait déjà ce qu’il va faire ensuite : “Le vendredi 18 décembre au soir, je pars en vacances”. Mais pas de panique, il sera bel et bien de retour dès la prise de fonction de sa remplaçante, Marie-Sophie Lacarrau : “Je reviendrai le 4 janvier, et j’espère n’être pas trop loin du plateau si Marie-Sophie a besoin d’un verre d’eau ! Je serai là pour lui donner les clés. La recette, c’est de s’intéresser à la vie des gens. C’est tout simple. Elle a l’état d’esprit, il faut qu’elle entre dans la famille et qu’elle mette sa patte. La télé évolue… mais, moi, j’ai encore beaucoup de choses à faire, ici, dans ce groupe”.

Nathalie Marquay-Pernaut s’inquiète pour son mari

Depuis quelques années maintenant, Nathalie Marquay-Pernaut souhaitait voir Jean-Pierre Pernaut prendre sa retraite. Il y a dix jours, elle a été un peu rassuré lorsqu’il a décidé définitivement de quitter la présentation du JT de 13h. Pour autant, l’ancienne Miss France continue de s’inquiéter par la santé du présentateur : “J’ai toujours pensé qu’il forçait trop sur son corps même si à l’antenne, on le voit beau et avec une pêche d’enfer. Une fois rentré à la maison, ce n’était plus la même histoire. Je le voyais épuisé, ça me brisait le cœur. Maintenant, je vais enfin pouvoir profiter de mon mari” a-t-elle confié à nos confrères de Gala.

33 ans à la tête du JT de 13h…. Quelle histoire !

Et grande fierté d’avoir travaillé quelques années avec JPP !

Les confidences de @pernautjp demain dans @LeParisienWE cc @le_Parisien @TF1 pic.twitter.com/rcXfAYuC08 — Nicolas Charbonneau (@NicoCharbonneau) September 24, 2020

Nathalie Marquay-Pernaut évoque ensuite la santé fragile de Jean-Pierre Pernaut et notamment du cancer de la prostate qu’il a eu en 2018 : “Quand on déclare un cancer, c’est que le corps dit stop. Et je suis très attentive à cela. Et puis, Jean-Pierre a également trois stents au cœur, il commence à avoir des problèmes au niveau des poumons, il a eu également des soucis au genou qui ont nécessité cinq opérations avec des anesthésies générales. Le corps en prend un coup”. Heureusement maintenant, ils vont pouvoir profiter ensemble et il y a toujours une solution si le présentateur énerve la maman de Lou et Tom : “Nous avons la chance d’avoir une grande maison. S’il m’énerve, je l’enverrais au fond du jardin !“. Voilà qui est dit.