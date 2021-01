Jean-Pierre Pernaut: sa nouvelle émission sur LCI est-elle un véritable succès? On vous dit tout!

Jean-Pierre Pernaut a connu le succès et la gloire durant de nombreuses décennies. Pourtant, il a décidé d’arrêter la présentation de son journal de TF1. Mais il n’a pas pour autant fait le choix d’abandonner définitivement la télévision. Ainsi, ses fans peuvent désormais le retrouver sur LCI aux commandes de Jean-Pierre & Vous. Alors quelles sont les premières audiences de l’émission ? Le journaliste, a-t-il réussi le pari fou de rassembler une fois de plus les foules. LD People vous révèle les premières réactions des téléspectateurs.

Jean-Pierre Pernaut : réussite ou fiasco Sur LCI ?

Un autre format, toujours le même style

Jean-Pierre Pernaut n’est pas prêt de changer ses habitudes. Dans son journal quotidien de TF1, le présentateur et journaliste était connu pour sa franchise. En effet, le mari de Nathalie Marquay n’a pas sa langue dans sa poche. Lorsqu’il a envie d’évoquer un sujet, il le fait à sa propre manière. Dans son émission Jean-Pierre & Vous sur LCI, l’ancienne vedette de TF1 semble ne pas avoir changé ses habitudes. Il reste fidèle à lui-même et à sa manière d’être. Pourtant, l’exercice est tout à fait différent.

Jean-Pierre Pernaut profite en effet d’une plus grande liberté de ton. Mais en réalité, cela ne change pas grand-chose pour lui. Car la star de l’actualité a toujours plus ou moins fait ce qu’il voulait. Mais bien sûr, l’audience proposée par LCI est bien différente de celle qu’il a connue sur TF1. Car dans son journal de 13 heures, Jean-Pierre Pernaut était suivi par plusieurs millions de téléspectateurs chaque jour. Évidemment, il n’en attendait pas tant dans son nouveau programme. Mais les résultats étaient quand même très attendus. LD People vous révèle donc les premiers chiffres.

Un top ou un flop ?

Jean-Pierre Pernaut a 70 ans. Et surtout, il a également presque cinq décennies d’expérience à la télévision derrière lui. Dès lors, il est parfaitement conscient des enjeux d’une nouvelle émission. Car malgré sa notoriété et son immense popularité, un échec aurait pu tout remettre en question. En effet, aucune chaîne ne maintiendrait un programme durant de longs mois sans un véritable retour sur investissement. Ainsi, Jean-Pierre Pernaut était quand même soumis à une légère pression. Les chiffres d’audience de son nouveau programme font donc l’objet d’un grand nombre d’attentions. Ils sont aujourd’hui tombés et le résultat est étonnant. Jean-Pierre Pernaut peut d’ailleurs être très fier de lui et de ses équipes. Car le succès est véritablement au rendez-vous.

Dès sa deuxième édition, l’émission a connu un pic de 337 000 téléspectateurs présents devant leurs écrans. Le papa de Lou et Tom peut ainsi être très satisfait de ce résultat. La direction de la chaîne a donc profité de l’occasion pour remercier le public sur Twitter. Car malgré son changement de chaîne, Jean-Pierre Pernaut peut toujours visiblement compter sur une immense communauté de gens qui lui sont très fidèles. Dès lors, tout semble se dérouler dans le meilleur des mondes. Le septuagénaire va donc pouvoir continuer son aventure à la télévision et surtout ravir ceux qui le suivent depuis de nombreuses années. Au vu de ces résultats, la retraite de Jean-Pierre Pernaut n’est donc pas encore pour demain !