Jean-Pierre Pernaut en colère, il règle ses comptes avec un célèbre animateur qui l’a fracassé pendant des années

Cette semaine, le célèbre présentateur de TF1 Jean-Pierre Pernaut était présent sur C8 aux côtés de son épouse Nathalie Marquay. Une invitation de Cyril Hanouna à laquelle le roi de l’info avait répondu positivement. Une étonnante séquence a d’ailleurs été le centre de toutes les attentions. Un moment très gênant dont le journaliste de TF1 se serait bien passé. Mais c’était sans compter sur son épouse qui n’a pas sa langue dans sa poche ! Les déclarations de Nathalie Pernaut Marquay ont véritablement eu l’effet d’une bombe ! Une intervention qui a évidemment créé le buzz… Cyrille Hanouna et ses chroniqueurs n’en espéraient pas tant !

Il est vrai que depuis l’annonce de son départ du journal de 13 heures de TF1, tout le monde souhaite recueillir les déclarations de Jean-Pierre Pernaut. Et c’est finalement dans Touche pas à mon poste, que le papa de Lou et Tom avait décidé de se confier. Lors de cet entretien exceptionnel, le présentateur vedette de TF1 est revenu sur l’annonce de ce départ surprise. Si à de nombreuses reprises, la démission de Jean-Pierre Pernaut a été évoquée, aujourd’hui, c’est chose faite. C’était par le biais d’un message Twitter que le mari de Nathalie Marquay avait communiqué cette grande nouvelle : ” Je sais que ma décision d’arrêter le 13 heures de TF1 va surprendre pas mal d’entre vous. Je l’ai mûrement réfléchi. Le 13 heures et moi, c’est une aventure vraiment extraordinaire grâce à vous, votre confiance, vos parents et vos grands-parents parfois. C’est un virage que je vais prendre à la fin de l’année, avec vous, je l’espère » avait déclaré Jean-Pierre Pernaut pour mettre fin définitivement aux rumeurs.

Lors de cet échange avec Cyril Hanouna, la star du petit écran depuis 33 ans a également évoqué son futur professionnel. Et pour lui, pas question de se mettre définitivement à la retraite. Jean-Pierre Pernaut a encore de nombreux projets même s’il souhaite aujourd’hui lever le pied. Une annonce qui avait fait très plaisir à son épouse. Elle est enfin heureuse de pouvoir profiter un peu plus de moments privilégiés en couple. Depuis près plus de trois décennies, l’homme de télévision a été accaparé par son travail. Après avoir été victime de plusieurs maladies, le présentateur de 70 ans aspire certainement à une vie plus tranquille. Le cancer, qui l’a touché il y a quelques mois, a effectivement laissé des traces. Et c’est aussi pour cette raison, que le présentateur avait pris des mesures de précautions extrêmes avant son retour à l’antenne.

Cyril Hanouna était donc très heureux de pouvoir recueillir toutes ses confidences en direct dans son émission. Mais il ne pouvait s’attendre réellement à ce qui allait suivre. Car le couple Pernaut/Marquay allait créer l’événement. Un moment de télévision qui restera comme celui de la franchise à l’extrême, mais qui était également gênant pour le journaliste de 70 ans. Cette fois-ci, pas question de langue de bois et les vérités ont fusé.

En autant d’années de présence à l’écran, Jean-Pierre Pernaut admet qu’il est normal d’avoir beaucoup d’amis, mais également des ennemis. Et dans le monde de l’audiovisuel, les tensions entre animateur et présentateur sont nombreuses. Le présentateur de C8 avait donc demandé très naturellement à Jean-Pierre Pernaut s’il y avait ” un mec qu’il n’aime pas du tout dans le métier “. Après une petite hésitation, la vedette de TF1 était sur le point de donner son verdict. Mais visiblement pas assez rapide, son épouse Nathalie Marquay a répondu à sa place. Et l’ancienne reine de beauté de 53 ans a balancé sans hésitation le nom de l’un des animateurs et producteurs les plus célèbres du paysage audiovisuel français ! Cette personne que Jean-Pierre Pernaut ne porterait pas dans son cœur est Laurent Ruquier, le présentateur devenu incontournable au fil des années. L’ancien présentateur de On n’est pas couché et l’actuel animateur des Grosses têtes chaque jour en radio sur RTL ne serait donc pas un ami proche de Jean-Pierre Pernaut. Mais alors, pas du tout…

Visiblement très gêné par les déclarations de sa femme, le présentateur du JT de TF1 a tenté de minimiser les faits, mais sans pour autant les nier. ” C’est pas que je ne l’aime pas, mais c’est vrai que Ruquier pendant des années et des années avec son ami Baffie, il me fracasse en disant que je suis l’homme du gouvernement. Heureusement que j’ai eu 15 gouvernements : un jour, je suis chiraquien, un jour macroniste et là, on dit que je suis anti Macron… ” avait-il alors avoué malgré lui. Une tension qui existerait depuis de nombreuses années entre les deux hommes, comme en témoigne Jean-Pierre Pernaut.

Jean-Pierre Pernaut

Une situation qui ne l’a pas empêché de poursuivre avec succès sa carrière en ignorant les critiques dont il a été l’objet. Notamment, ces derniers mois, lorsque le journaliste avait émis des gros doutes sur les décisions du gouvernement d’Emmanuel Macron. Le mari de Nathalie Marquay avait, en effet, été très sévère sur la gestion de la crise de la, pandémie. Et avait été la cible de plusieurs détracteurs, suite à ses déclarations. Mais il a également été soutenu par un public très large. Des fans et des internautes qui le remerciaient de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Car si visiblement Jean-Pierre Pernaut ne s’entend pas avec tout le monde à la télévision, il continue au fil des années de compter un grand nombre de téléspectateurs qui le soutiennent. Mais malgré l’adhésion du public et des audiences toujours au top, sa décision a été prise. Dès la fin de cette année, Jean-Pierre Pernaut laissera son siège de présentateur à un autre visage de la télévision.

Alors que beaucoup de noms ont circulé dans la presse ces derniers jours, on sait aujourd’hui que sa remplaçante sera Marie-Sophie Lacarrau. Un transfuge de France 2 que TF1 a choisi pour tenter de maintenir les audiences extraordinaires de cette tranche horaire. Un challenge qui sera important pour la présentatrice de 45 ans.

Quant à Laurent Ruquier, on attend de voir s’il réagira à cette dernière déclaration qui le mettait personnellement en cause. Mais aujourd’hui, pour Jean-Pierre Pernaut, une page se tourne. Et même s’il ne quitte pas définitivement TF1, ce n’est plus le moment de revenir sur d’anciennes querelles !