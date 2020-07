Jean-Pierre Pernaut énorme clash! Il fait des jaloux avec ses records d’audiences, on dévoile tout !

Jean-Pierre Pernaut a battu un nouveau record, mais pour celui-ci, il devra remercier Jean-Luc Reichmann. Alors que les deux hommes, chacun dans leur catégorie, explosent les scores d’audience sur TF1, l’un grâce à son jeu Les 12 coups de midi qui vient de fêter ses 10 ans il y a quelques jours, et l’autre à la présentation du journal télévisé de 13 h depuis plusieurs décennies, les deux stars cartonnent quotidiennement. Mais si le mari de Nathalie Marquay qui assure la présentation de l’édition de 13 h des informations sur TF1, compte tous les jours un grand nombre de téléspectateurs, c’est lors d’une autre émission qu’il vient de battre un autre record.

Depuis une semaine, se déroulait une édition spéciale des douze coups de midi appelée Le Combat des Maîtres qui rassemblait les plus grands champions de l’émission depuis de nombreuses années, lors d’une compétition exceptionnelle qui se terminait par une soirée spéciale ce samedi 4 juillet. Alors que les plus grands Maîtres se livraient à une compétition acharnée pour désigner le champion des champions de l’édition spéciale des 12 coups de midi, comme à son habitude Jean-Luc Reichmann proposait à la fin du jeu, de participer à une épreuve appelée l’étoile mystérieuse.

Ce jeu a pour but de faire découvrir une personnalité. Suite à une série de questions, les candidats découvrent peu à peu une image qui était à la base cachée pour dévoiler la photo de la vedette à découvrir. Et lors de cette grande finale, les candidats des douze coups de midi, le Combat des Maîtres avait pour but de reconnaître le célèbre journaliste de TF1, Jean-Pierre Pernaut.

Mais alors que d’habitude, cette épreuve prend énormément de temps et parfois est vouée à l’échec, cette fois-ci le mari de Nathalie Marquay a été découvert en quelques instants, devenant la star de l’étoile mystérieuse reconnue le plus rapidement depuis le début de l’émission. Un record que Jean-Luc Reichmann a salué en rendant hommage à son collègue de la première chaîne de télévision française.

Décidément, 2020 sera l’année de tous les records pour TF1, mais aussi pour les douze coups de midi qui viennent il y a quelques semaines de voir Éric Le Breton quitté l’émission, après près de 8 mois de présence ininterrompue dans la célèbre émission, et qui a atteint un record historique de 199 victoires et des gains supérieur à 900 000 €. Une longévité qui lui a permis d’effacer définitivement de l’histoire de l’émission Christian Quesada qui détenait antérieurement le plus grand nombre de victoires.

Lors de ce Combat des Maîtres, finalisé par un prime time, ce samedi en direct sur TF1, Jean-Luc Reichmann a une fois de plus explosé tous les records d’audience comme il le fait régulièrement tous les midis grâce à son jeu quotidien. Mais Jean-Pierre Pernaut peut lui aussi se vanter de compter un nombre impressionnant de téléspectateurs lorsque après l’émission de Jean-Luc Reichmann, il reprend l’antenne chaque jour pour présenter son journal télévisé. Si les deux hommes ont des parcours et des vies bien différentes, ils sont néanmoins tous deux les réelles stars de TF1.

Alors qu’il s’apprête à prendre ses vacances annuelles dans quelques jours, Jean-Pierre Pernaut a énormément fait parler de lui ces dernières semaines et ces derniers mois. Absent de la présentation de son JT pour cause de la pandémie de covid-19, le journaliste de 70 ans avait décidé de prendre du recul et d’éviter tout risque notamment, à cause de la maladie qui l’avait touchée il y a quelques mois et souhaitant se mettre à l’abri du moindre risque. Mais dans un studio improvisé chez lui, il intervenait quotidiennement dans l’édition de 13 h.

Il n’avait pas manqué de créer la polémique auprès de téléspectateurs et sur les réseaux sociaux, en critiquant à de nombreuses reprises, le gouvernement ou le comportement des Français durant cette pandémie. Des prises de position qui ont fait de lui un véritable héros auprès des téléspectateurs qui voient en lui quelqu’un qui ose enfin prendre la parole et qui dit tout haut ce que beaucoup pensait tout bas. Bien qu’il était déjà un personnage public adulé, ces dernières déclarations ont fait de Jean-Pierre Pernaut une véritable star ces dernières semaines.

Grâce à ce jeu de l’Étoile Mystérieuse dans les Douze coups de midi, le mari de Nathalie Marquay a réussi une fois de plus à marquer les esprits et à faire parler de lui, sans même être présent sur le plateau. Le journaliste aura été le people, le plus rapidement trouvé du premier coup par le candidat Pierre-Marie, alors que pour reprendre l’historique de ce jeu, la personne qui a mis le plus de temps à être découverte fut Franck Provost après 52 jours et celui qui a rapporté le plus gros gain était Iggy Pop avec 117 554 euros.

Ce fut donc encore une grande soirée pour toute l’équipe des 12 coups de midi et son présentateur Jean-Luc Reichmann qui généralement peut se vanter d’enregistrer une moyenne de 3,7 millions de téléspectateurs et plus de 24 % de part d’audience sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, des scores qui laissent rêveurs tous les producteurs de télévision. Même durant le confinement, Jean-Luc Reichmann atteint la barre des 5 millions de personnes qui suivaient son jeu quotidien. La grande finale des douze coups de midi de ce 4 juillet a réussi également à se hisser sur la première marche du podium en assurant 4,2 millions de fans devant la série Mongeville, avec Francis Perrin en vedette sur France 3.

Alors que son contrat viendra bientôt à échéance concernant la présentation du célèbre jeu qui cartonne quotidiennement sur TF1, Jean-Luc Reichmann semble encore avoir de beaux jours devant lui. Alors qu’il y a encore quelques mois, il assurait également la production du jeu via sa société, il avait décidé de vendre son entreprise à Endemol qui aujourd’hui détient l’intégralité des droits de Douze coups de midi. Donc à ce jour Jean-Luc Reichmann n’est plus que le présentateur et l’animateur du programme préféré des Français entre midi et 13 h. Mais au vu de ses audiences, on imagine mal la direction de TF1 ou la nouvelle production de penser à se séparer de celui qui est toujours l’animateur préféré des Français.