Jean-Pierre Pernaut est choqué par une scène sur la route en plein confinement

Ce 28 octobre, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d’un reconfinement. Pour autant, Jean-Pierre Pernaut s’est étonné de se retrouver bloqué dans les bouchons et a poussé un nouveau coup de gueule. Explications.

Jean-Pierre Pernaut ne comprend pas pourquoi il y a du monde sur la route

Comme à son habitude, Jean-Pierre Pernaut n’a pas sa langue dans sa poche. Et encore une fois il a fait connaître son avis sur le confinement : “J’ai entendu hier soir le Premier ministre parler de la situation grave à propos de l’évolution de l’épidémie de coronavirus. Et donc la France est confinée depuis ce matin” commence-t-il par dire. Le présentateur du JT de 13h va plus loin ensuite en poussant un gros coup de gueule : “Bouchons habituels. Je pense que les fleuristes sont fermés, les libraires sont fermés, les magasins de jouets sont fermés… mais le reste fonctionne !” explique-t-il.

Et effectivement, les premières heures du confinement ont été assez étranges et Jean-Pierre Pernaut, comme beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, se sont dit très étonnés de voir autant de monde sur les routes : “Si dans le métro c’est la même cohue que sur l’autoroute, je ne sais pas mail il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire !“. Si la plupart des internautes s’est ralliée à sa cause, certains ont tout de même reproché à l’animateur de manquer d’honnêteté : “Il y avait un accident ce matin sur l’A13 Paris, Jean-Pierre. Pas terrible de lâcher des images hors contexte“. Une chose est certaine, on entendra encore parler du présentateur ces prochaines semaines.

Jean-Pierre reste cette fois-ci en plateau

Ce printemps, lors du premier confinement, Jean-Pierre Pernaut avait choisi de s’isoler par mesures de sécurité. Ainsi, il avait réalisé une chronique dans son salon, suppléant Jacques Legros, qui lui était en plateau. Pour ce second confinement, pas question pour le journal de faire la même chose puisqu’il a choisi de rester au sein des locaux de l’antenne : L’ampleur du confinement 2 n’a définitivement rien à voir avec celle du confinement 1. Une ultime preuve ? Cette fois-ci, Jean-Pierre Pernaut ne lâche pas son 13 Heures pour se confiner chez lui. Il sera toute la semaine sur le pont à TF1″ a notamment affirmé Benoît Daragon, journaliste au Parisien.

L’ampleur du #confinement2 n’a définitivement rien à voir avec celle du confinement 1. Une ultime preuve ? Cette fois-ci, @pernautjp ne lâche pas son 13 Heures pour se confiner chez lui. Il sera toute la semaine sur le pont à TF1 ! — Benoît Daragon (@bendarag) November 1, 2020

Il faut dire que Jean-Pierre Pernaut vit ses dernières semaines en tant que journaliste au JT de 13h. En effet, en septembre dernier, le présentateur annonçait qu’il allait prendre sa retraite “juste avant Noël”, après 32 années passées à la présentation du 13 Heures : “Je sais que ma décision d’arrêter le 13 Heures va surprendre pas mal d’entre vous. Je l’ai très mûrement réfléchie. Le 13 Heures et moi, c’est une aventure extraordinaire, grâce à vous et votre confiance, à celle de vos parents et vos grands-parents parfois, depuis 33 ans. C’est un virage que je vais prendre à la fin de l’année, je l’espère avec vous”. C’est sans aucun doute pourquoi il souhaitait finir sa carrière à l’antenne.