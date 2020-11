Jean-Pierre Pernaut et Claire Chazal : cette vidéo insolite et folle repostée par Lou Pernaut

Le 15 septembre 2020, Jean-Pierre Pernaut a annoncé quitter le fauteuil du JT de 13h sur TF1. Depuis, le présentateur de 70 ans découvre les réseaux sociaux auprès de sa fille Lou. A 17 ans, cette dernière n’a pas peur d’égratigner l’image de son père.

Fin octobre, le public avait découvert pour la première fois un Jean-Pierre Pernaut “à la cool”. En T-shirt et jeans, il discutait tranquillement avec sa fille de son compte Instagram. C’est d’ailleurs sur ce réseau que Lou a partagé la vidéo. En légende, elle a écrit : “Quand mon père découvre mon compte Instagram“. A cette occasion, son papa explique en effet qu’il a beaucoup de mal à reconnaître sa fille sur les photos qu’elle a publiées.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ✨LOU✨ (@loupernaut)

Aujourd’hui, Lou joue une nouvelle fois avec l’image de son père, longtemps figée dans l’éternel costard-cravate. Toujours sur son compte Instagram, la jeune femme n’a pas hésité à republier une vidéo de Tik Tok dans laquelle Jean-Pierre Pernaut danse avec sa consoeur Claire Chazal.

Les deux compères de l’information dans une danse endiablée !

Sur le tempo d’Everytime Tha Beat Drop de Monica, les deux compères de l’information entament une danse endiablée. Mais cette vidéo vue des milliers de fois est bien évidemment parodique. Car les visages des présentateurs vedettes ont été truqués et montés sur des danseurs anonymes.

Lou Pernaut a trouvé cette vidéo sur le compte TikTok @the_masked_sisterss. Elle l’a ensuite republié dans sa story Instagram. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Lou Pernaut n’a pas froid aux yeux. Elle risque en effet d’égratigner quelque peu l’image de son père. Mais tout ça s’est terminé dans un esprit bon enfant. Lou Pernaut a ensuite proposé à ses abonnés un jeu de questions/réponses.

Jean-Pierre Pernaut ne quitte pas TF1 pour autant

Quant aux fans de Jean-Pierre Pernaut, qu’ils se rassurent ! Le présentateur continue à officier sur la première chaîne. “Je ne pars pas en retraite, je vous l’ai dit !”, tient-il à préciser. Il continuera à travailler sur TF1 (notamment la semaine de l’emploi ou SOS Villages), avec une plateforme numérique où on retrouvera beaucoup de sujets sur les régions. “Je vous en dirai plus“, avait-il expliqué. Il n’est pas impossible non plus que Jean-Pierre Pernaut fasse ses premiers pas en radio. Le présentateur avait en effet confié aux journalistes du Figaro avoir “une envie folle de faire de la radio“. Il serait même déjà en discussion avec Europe 1.

Pour le JT de 13h, ce sera Marie-Sophie Lacarrau qui prendra les manettes. L’ancienne journaliste du service public ne s’attendait pas de se voir proposer le poste. “Je n’y avais jamais pensé avant. Jamais. Au contraire, dès que ressortait la rumeur du départ de Jean-Pierre, je plaignais le pauvre ou la pauvre qui lui succéderait”, a-t-elle révélé au JDD. Pour elle, Jean-Pierre Pernaut représente une “montagne” ou “monument”. “C’est tellement difficile de passer après lui”, explique-t-elle. Mais dès janvier prochain, elle devra pourtant s’y faire !