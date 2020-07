Jean-Pierre Pernaut et Cyril Hanouna règlent violemment leurs comptes, c’est chaud entre eux deux

Jean-Pierre Pernaut a été le sujet de toutes les discussions et de toutes les rumeurs. En effet, l’absence du présentateur a fait jaser pendant le confinement. Les fans de Jean-Pierre Pernaut s’inquiétaient et ses détracteurs lançaient des rumeurs sur son compte. Mais l’absence de Jean-Pierre Pernaut ne l’a pas empêché de faire le buzz avec son coup de gueule mémorable contre le gouvernement et sa gestion de la crise sanitaire. Et comme toutes les rumeurs persistantes ou les buzz, Cyril Hanouna et son équipe de chroniqueurs n’étaient pas loin pour analyser et démêler tout ça. Les deux hommes vont donc devoir se mettre au clair sur différents sujets. Et Jean-Pierre Pernaut va donner de vraies infos à Cyril Hanouna pour qu’il cesse de s’intéresser à des rumeurs sans fondements.

Cyril Hanouna et Jean-Pierre Pernaut sont prêts à tout pour leurs publics

Cyril Hanouna n’a pas privé ses fans de Touche Pas à Mon Poste durant le confinement, il a adapté sa formule pour présenter l’émission depuis chez lui. De même, Jean-Pierre Pernaut n’était pas présent en plateau sur TF1, mais bien en sécurité depuis son domicile pour une rubrique en fin de JT. Les deux hommes ont donc fait en sorte de poursuivre leurs activités autant que possible malgré les mesures de confinement. Du 17 mars au 11 mai, les Français voyaient leurs déplacements réduits pour leur sécurité. Jean-Pierre Pernaut a pris très au sérieux, et continue de le faire, la pandémie actuelle. Car son état de santé pourrait rapidement se détériorer au contact de la maladie. Comme toutes les personnes de plus de 65 ans d’ailleurs. En effet, il faut savoir que 9 personnes sur 10 qui décèdent du COVID-19 ont plus de 65 ans.

Jean-Pierre Pernaut est au centre des discussions sur le web

Pour ne prendre aucun risque, il a trouvé un accord avec TF1 pour rester à domicile et assurer tout de même un travail quotidien. À son poste, c’est alors Jacques Legros qui a repris les rennes du JT de 13h. Cette situation a donné lieu à des rumeurs sur la toile. Des tumeurs qui insistent sur la mauvaise santé de Jean-Pierre Pernaut. Cyril Hanouna et son équipe de chroniqueurs se sont alors, comme toujours, emparés des informations qui font le buzz sur le web pour les commenter. Ils apprennent ainsi que le présentateur se porte comme un charme et partage cette information au public. Mais, comme les rumeurs persistaient, Cyril Hanouna a carrément téléphoné à Nathalie Marquay-Pernaut, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut.

Les rumeurs étaient persistantes car le présentateur phare du JT de TF1 ne revenait pas en plateau malgré la levée des mesures de confinement. Jean-Pierre Pernaut et son épouse ont du mettre les choses au clair à plusieurs reprises à ce sujet. Mais ce n’est pas la seule raison qui a mis Jean-Pierre Pernaut au centre des discussions sur internet. En effet, lors de son intervention du 24 avril dernier, le présentateur déplorait la gestion de la crise. Apprenant que les écoles allaient réouvrir et que les restaurants devraient attendre, c’est la stupeur et l’incompréhension qui l’ont frappé. Ainsi, il a listé toutes les incohérences de la sorte, faisant passer le gouvernement français pour des personnes mal avisées. Cet état des lieux a fait de lui la coqueluche d’internet. En effet, les Français étaient heureux de se sentir compris par le journaliste.

L’intervention de Pernaut a pris des proportions inattendues

Mais son avis n’a pas plu à tout le monde. À la suite de son intervention très médiatisée, des rumeurs sont apparues sur ses droits à s’exprimer de la sorte. Un faux compte de l’ancienne garde des Sceaux a été créé sur Twitter pour prétendre que la justice allait s’en prendre à lui. C’était donc encore une fois au tour de Cyril Hanouna et à ses chroniqueurs de démêler le vrai du faux dans Touche Pas à Mon Poste. Les questions fusaient quant à la légitimité de Jean-Pierre Pernaut de constater les incohérences des décisions gouvernementales. La crise sanitaire étaient gravissime durant cette période et certains n’ont pas appréciés que le présentateur donne son avis. Pourtant, il n’aura fait que citer des faits. Et pointer du doigt ceux qui étaient contradictoires.

Cyril Hanouna tente de rétablir la vérité mais Jean-Pierre Pernaut va l’y aider

Cyril Hanouna discutait de ce phénomène avec ses chroniqueurs. Et Benjamin Castaldi était opposé à ce que Jean-Pierre Pernaut donne son avis. Pour lui, ce n’était pas sa place. Jean-Pierre Pernaut n’a pas été inquiété par ses propos et continuera de faire savoir son opinion sur de tels sujets. De plus, il a pu constater que la majorité des Français étaient soulagés par son intervention. En effet, il disait tout haut ce que tout le monde pensait. Pour Cyril Hanouna, Jean-Pierre Pernaut devenait un sujet incontournable de son émission tant il faisait le buzz. Il déplorait alors que TF1 l’empêche de l’inviter sur son plateau. Mais là encore, Jean-Pierre Pernaut a amis les choses au clair. Car TF1 n’empêche pas ses employés à se rendre sur C8 comme le suggérait Cyril Hanouna.

Jean-Pierre Pernaut le lui dira franchement et Cyril Hanouna sera forcé de constater que si Jean-Pierre Pernaut ne se rend pas dans son émission, c’est simplement qu’il n’en a pas envie. Malgré toutes ces mises au points, Cyril Hanouna et Jean-Pierre Pernaut restent en bons termes. En effet, les deux hommes restent des professionnels dans leurs domaines et l’animateur de Touche Pas à Mon Poste est même un ami de la femme de Jean-Pierre Pernaut. Pas plus de polémiques à l’horizon donc, pour le moment en tout cas. Car les rumeurs naissent de petits riens et se répandent très rapidement sur internet. Nous ne sommes donc pas à l’abris de voir se créer de nouveaux débats autour de ces sujets.