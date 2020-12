Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay leur vacances de rêve qui tournent au cauchemar !

Après des semaines riches en émotion, toute la petite famille de Jean-Pierre Pernaut a décidé de s’offrir quelques jours de vacances. Ainsi, Nathalie Marquay, accompagnée de son mari et de ses enfants, a pris la direction des Caraïbes afin de se ressourcer. Mais malgré cette destination idyllique, l’ancienne Miss France a connu quelques problèmes. Pire, elle a vécu une véritable frayeur. Du coup, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut partage l’objet de sa peur sur les réseaux sociaux. LD People revient sur ce cliché publié sur Instagram.

Nathalie Marquay : des vacances gâchées par une invitée surprise

Du repos bien mérité

L’année 2020 sera véritablement à marquer d’une pierre blanche pour la famille de Jean-Pierre Pernaut. En effet, le mari de Nathalie Marquay vient de dire adieu au journal de 13 heures de TF1 dont il assurait la présentation depuis 30 ans. Âgé aujourd’hui de 70 ans, le célèbre journaliste a donc décidé de lever le pied. Pourtant, le temps de la retraite définitive n’est pas encore venu. Puisque le papa de Lou et Tom a encore quelques projets avec TF1 et LCI. Jean-Pierre Pernaut devrait également s’occuper de sa plate-forme sur le web qui portera le nom de JPP TV.

Mais son rythme de vie sera désormais bien différent. Ainsi, Jean-Pierre Pernaut sera beaucoup plus présent aux côtés de Nathalie Marquay de ses enfants durant les prochaines années. Afin de marquer le coup et surtout afin de se reposer, toute la petite famille a donc pris la direction de la République Dominicaine pour les fêtes de fin d’année. Pourtant, Nathalie Marquay ne semble pas 100 % ravie de ce séjour. LD People vous explique quel élément est venu lui entacher son bonheur.

Jean-Pierre Pernaut : Une faune locale pas très accueillante

Sur les réseaux sociaux, Nathalie Marquay la compagne de Jean-Pierre Pernaut poste un cliché bien loin des standards habituels. En effet, elle ne partage aucune photo de la mer des Caraïbes ou du soleil de plomb. Elle n’envoie pas non plus à ses fans une image des plages dorées ou des cocotiers luxuriants. Bien au contraire, le souvenir de ces vacances à la République Dominicaine restera marqué par une rencontre inédite et désagréable. En effet, l’ancienne Miss France a eu la mauvaise surprise de se retrouver face à face avec une énorme araignée. En réalité, ce serait même deux spécimens qu’elle aurait croisé sur son chemin. Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut publie donc sur Instagram deux photos du petit animal, loin d’être sympathique.

En tout cas, voilà une visite dont la jolie brune se serait bien passée. Cette publication n’a pas manqué de susciter l’attention et l’intérêt de ses nombreux fans sur la toile qui ont rapidement réagi. Ainsi, les commentaires ont été nombreux pour soutenir la reine de beauté face à l’une de ses plus grandes frayeurs. Il reste à souhaiter que Nathalie Marquay puisse enfin profiter de ce séjour idyllique avec les siens. Car dans quelques jours, il lui faudra déjà regagner Paris où Jean-Pierre Pernaut reprendra ses activités. Car même s’il n’assure plus la présentation quotidienne du journal de TF1, le journaliste n’a pas encore tiré un trait définitif sur sa carrière. Dès lors, il lui faudra bientôt se remettre au travail ! En entendant, il reste quelques jours à Nathalie Marquez et Jean-Pierre Pernaut pour tenter d’oublier ce petit épisode désagréable !