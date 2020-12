Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay sont les protagonistes d’un “ménage à trois” étonnant

Jean-Pierre Pernaut et son épouse, Nathalie Marquay, ne sont pas les seuls adultes à habiter leur maison des Yvelines. Certes, leurs deux enfants, Lou et Tom, sont aussi sous leur toit. Mais c’est d’une personne qui ne fait pas partie au sens propre de la famille à laquelle nous faisons allusion. En effet, Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay seraient les protagonistes d’un étonnant “ménage à trois”. Une personne très proche de l’épouse du journaliste partage la vie du couple. LDPeople vous raconte tous les détails de cette affaire épatante.

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay auraient-ils une histoire d’amour à part ?

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay sont mariés depuis le 23 juin 2007. Leur histoire dure et ne semble pas prête de s’arrêter. Ils ont d’ailleurs fait mentir leurs détracteurs en prouvant que leur couple est un modele de solidité. En revanche, leurs fans ignoraient que leur vie privée ne se cantonnait pas à une vie de famille classique et bien rangée. En effet, lors d’une récente interview pour le magazine Gala, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut révélait qu’une autre personne vivait avec eux, en plus de leurs enfants. Il s’agit d’une personne que Nathalie Marquay qualifie de son second Jean-Pierre. De quoi permettre aux lecteurs d’imaginer un “ménage à trois” très original. Mais vos rédacteurs LDPeople vont faire le point à ce propos.

Nathalie Marquay explique ainsi que depuis cinq ans, une dénommée Muriel partage leurs vies. Il s’agit d’une grande amie de l’épouse de Jean-Pierre Pernaut. Elle déclare avec enthousiasme que cette personne représente énormément de choses pour elle. “Muriel c’est ma deuxième moitié, ma meilleure amie, mon témoin de mariage, la marraine de ma fille, mon agent.” La fameuse Muriel était venue rendre visite à la famille Pernaut pour quelques semaines. Mais elle est finalement restée et ne compte plus s’en aller. Cependant, pour éviter de se faire trop présente dans la vie du couple et de leurs enfants, elle s’est aménagé une dépendance dans le fond du jardin de la résidence.

Une interview qui attise les curiosités

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay vivent donc une vie ordinaire qui ressemble à celle de tous les autres couples soudés. Mais en prime, Nathalie Marquay a sa meilleure amie qui n’est qu’à quelques pas. Une situation qui a donc de sérieux avantages si vous voulez l’avis de la rédaction de LDPeople. Car ce n’est pas tout le monde qui a le loisir de traverser son jardin pour retrouver sa “deuxième moitié”. Aussi, La maman de Lou et de Tom est ravie de cette situation, comme elle l’explique donc dans les colonnes de Gala. Décidément, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut ne cesse de nous surprendre.

Les fans du couple n’oublient pas non plus que le dernier JT de 13h sur TF1 de Jean-Pierre Pernaut approche à grands pas. La 18 décembre prochain, il sera temps de dire adieu au journaliste, du moins sur ce plateau et en tant que présentateur. Car les projets pour la suite ne manquent pas. Et quand bien même, Nathalie Marquay s’assurera qu’il prenne enfin soin de lui à 100%.