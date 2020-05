Jean-Pierre Pernaut s’exprime de nouveau, et donne un avis qui choque les Français

Jean-Pierre Pernaut affiche sur lui sa position lors du journal de 13H du 12 mai dernier. Vous avez sous doute remarqué le t-shirt que portait le présentateur sous sa veste de costume. Un t-shirt marqué du hashtag « restez chez vous ». Alors que la date de levée des mesures de confinement était le vieille.

Jean-Pierre Pernaut donne son avis tranché sur la levée des mesures de confinement

Le 11 mai était une date très attendue pour beaucoup de français. L’occasion de pouvoir sortir de chez soi librement, sans attestation ou limite de durée. La distance de déplacement a également changée pour passer d’un kilomètre à 100 kilomètres. Et nous pouvons de nouveau nous réunir en petit comité dans des espaces privés. Les commerces commencent à réouvrir progressivement ainsi que les écoles. L’occasion pour beaucoup de se balader, de retourner travailler et d’acheter autre chose que de quoi se nourrir. Mais le déconfinement n’est pas synonyme de la fin de la pandémie pour autant. Et Jean-Pierre Pernaut l’a bien compris. Le présentateur du JT est toujours confiné chez lui et attendra le temps qu’il faudra pour sortir de son isolement. Un isolement qui lui permet tout de même de faire des interventions lors du journal de 13H sur TF1.

Une piqûre de rappel pour ceux qui ne respectent pas les gestes barrières

De retour de sa semaine d’absence, il tient visiblement à rappeler les règles aux français. Le journal de 13H de lundi 11 mai déplorait les attroupements des parisiens au bord du canal Saint-Martin. Tous de sortie pour ce premier jour de déconfinement, ils avaient décidé de prendre l’apéritif au borde de l’eau. Une pratique interdite car les gestes barrières ne sont alors pas applicables. Même si nous ne sommes plus en confinement, des règles sanitaires strictes continuent de s’appliquer pour garantir le ralentissement de la propagation du virus dans la population et sur le territoire. Ainsi, nous devons porter des masques dans les transports en commun notamment. Mais aussi limiter nos interactions sociales physiques et nous tenir par exemple à un mètre de distance les uns des autres.

Si ces règles ne sont pas respectées, nous permettons au virus de se promener librement et rapidement. Et le confinement sera alors la solution pour le ralentir à nouveau. L’économie de la France doit pourtant reprendre tant bien que mal. Comme le virus ne disparaitra pas du jour au lendemain, nous allons devoir apprendre à vivre avec le risque de la contagion. Pour cela, il faut mettre en place des gestes dits barrières. Mais quand Jean-Pierre Pernaut constate qu’ils ne sont pas appliqués, il reprend son slogan du confinement « restez chez vous ».

Jean-Pierre Pernaut revendique le confinement, n’en déplaise à ceux qui attendaient le déconfinement avec impatience

En portant ce t-shirt, Jean-Pierre Pernaut fait la promotion d’une petite entreprise. Située en Loire-Atlantique, elle met à la vente des t-shirts floqués de ce slogan. Et Jean-Pierre Pernaut le porte car il se dit outré par le comportement de ses concitoyens qui prennent à la légère les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale. Et soucieux de faire entendre son message, il passe pour l’oiseau de mauvaise augure malgré la levée des mesures de confinement.

En effet, la France est un des pays les plus sévèrement touchés par la pandémie de covid-19. Avec un bilan qui continue de s’alourdir bien qu’il ait ralenti et qui avoisine les 27 000 décès à cause du virus. Nous sommes dans le triste top 5 des pays les plus impactés par la crise sanitaire. Pour Jean-Pierre Pernaut se sont des chiffres et des faits à rappeler à ses téléspectateurs. L’insouciance ne doit pas prendre la place de la raison et nous ne devons donc pas oublier que le virus est toujours là.

Ce n’est pas le premier, ni le dernier coup de sang du présentateur du JT

Jean-Pierre Pernaut prend très au sérieux cette crise qui frappe le monde entier. Confiné depuis le début à son domicile, il ne souhaite pas mettre en danger ses proches ni lui-même. Et si donner son avis peut changer quelques mentalités, il se prête volontiers à l’exercice. Un exercice qui lui a dalleurs souri il y a quelques jours. En effet, Jean-Pierre Pernaut avait partagé son point de vu en faisant le constat déplorable des incohérences des décisions gouvernementales. Le 24 avril dernier, son coup de sang a fait le tour d’internet et lui a valu de devenir une star des réseaux sociaux. Son exaspération a rassuré de nombreux français qui se sentaient dans la même situation. Et ils ont salué la démarche de Jean-Pierre Pernaut qui a dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas.

Il était en train de se rendre à un rendez-vous important, sa première et seule sortie du confinement. Ce faisant, il a constaté que les rues étaient pleines de gens et que les gestes barrières ne semblaient pas les préoccuper. C’est alors avec colère qu’il rappelait déjà les règles à ses concitoyens. Ensuite, Jean-Pierre Pernaut vida son sac à propos des mesures gouvernementales qui jouaient à la girouette. Car si les masques sont aujourd’hui obligatoires dans certains lieux pour la sécurité de la population, le gouvernement avait clairement fait savoir en premier lieu qu’ils étaient inutiles voire dangereux. De plus, il ne comprend pas, comme beaucoup de monde, pourquoi les cantines scolaires pourraient fonctionner alors que les restaurants n’ont pas encore de date pour leur réouverture. Ou encore pourquoi les petits fleuristes ne peuvent pas ouvrir lorsque les grandes jardineries accueillent du public.

L’avis de Jean-Pierre Pernaut a du poids

Jean-Pierre Pernaut ne se prive pas de donner son avis et il a bien raison. Sur bien des points, il est évidemment mieux informé que la majorité de la population. Son travail de journaliste et également un travail de collecte et d’analyse des informations. il les traitent ensuite pour les partager lors du JT. Partant de là, nous devrions suivre les conseils de Jean-Pierre Pernaut. Mais certains diront qu’il va parfois trop loin dans les sermons. Et malheureusement, seul l’avenir nous dira si il vaut mieux s’inquiéter et attendre comme Jean-Pierre Pernaut ou reprendre le cours de nos vies avec vigilance comme nous l’indique le gouvernement.