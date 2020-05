Jean-Pierre Pernaut se fait « dézinguer » par Benjamin Castaldi et Valérie Benaïm

Jean-Pierre Pernaut: On se souvient tous du coup de gueule de l’animateur de TF1 concernant le gouvernement et datant du 24 avril ! Valérie Benaïm et Benjamin Castaldi ne sont pas restés de marbre face à cela.

Les chroniqueurs de Ce soir chez Baba, diffusé sur C8, n’ont pas tellement apprécié le coup de gueule de Jean-Pierre Pernaut conte le gouvernement. Il n’a pas du tout fait l’unanimité contrairement à ce qu’il pensait certainement.

Il s’était lâché le 24 avril lors du JT de 13h “On a du mal à comprendre tout ça et maintenant entre les infos un jour sur un déconfinement par région, le lendemain ce n’est plus par région. Un jour l’école est obligatoire, le lendemain elle ne l’est plus. Donc tout ça donne le tournis>“ s’était exprimé, en colère, l’animateur dans une sorte de monologue durant une minute.

Largement repris dans la presse, ses propos ont créé la polémique et n’ont pas laissé les internautes insensibles. Une intox a laissé entendre que le gouvernement allait potentiellement poursuivre le célèbre animateur télé pour ses propos critiques. De nombreux internautes ont semblé soutenir et applaudir Jean-Pierre Pernaut mais ce n’est pas le cas des deux chroniqueurs de TPMP Et de Ce soir chez Baba.

“Quand il dit “moi, ça me donne le tournis”, je m’en fiche »

Le lundi 27 mars alors que l’émission Ce soir chez Baba est revenue sur le coup de gueule de Jean-Pierre Pernaut, ce dernier a été majoritairement soutenu par l’équipe de l’émission.

Il est globalement admiré pour son étonnante et inattendue“prise de risque”.<

“La prise de risque, elle est zéro, il dit juste tout haut ce que tout le monde sait tout bas”, coupe Benjamin Castaldi. Il enfonce des portes ouvertes”. Selon lui, Jean-Pierre Pernaut “doit garder son avis pour lui, sinon il fait des tribunes”. Un avis que partage par Valérie Benaïm. “Au JT, on lui demande d’être factuel […] mais pas son point de vue. Ce n’est pas le lieu”. Puis de rajouter “Quand il dit “moi, ça me donne le tournis”, je m’en fiche

Jean-Pierre Pernaut joue les prolongations

Jean-Pierre Pernaut a d’ailleurs l’habitude de prendre position dans ses journaux télévisés, ce qui lui donne aussi cette attitude appréciée, plutôt proche des téléspectateurs.

L’animateur a d’ailleurs donné son joker à Jacques Legros depuis le début du confinement car il fait parie des populations les plus à risque face à la maladie, puisqu’il a récemment été victime d’un cancer de la prostate.

D’un comme un accord avec la chaîne il a donc décidé de laisser la place à son joker.

Alors que certaines émissions reprennent leur cours et que certains s’attendaient à son retour, Jean-Pierre Pernaut a décidé de jouer les prolongations jusqu’au mois de juin au moins et il a incité les téléspectateurs à en faire de même et à poursuivre le confinement.

Il n’abandonne pas pour autant et assure tout de même un duplex quotidien depuis chez lui.