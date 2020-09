Jean-Pierre Pernaut fait un hommage poignant et vibrant à Bertrand-Kamal pour son décès

Bertrand-Kamal s’est éteint à 30 ans, emporté par un cancer.La mort de Bertrand-Kamal a bouleversé ses fans mais également les animateurs de TF1. C’était le cas de Jean-Pierre Pernaut, qui n’a pas oublié de rendre hommage au jeune homme dans son JT.

Jean-Pierre Pernaut très ému

A la fin de son journal Jean-Pierre Pernaut n’a pas oublié de rendre un hommage à Bertrand-Kamal, le candidat de TF1 qui nous a quitté il y a quelques heures. Un témoignage émouvant qu’on entend résonné dans la tête encore : “Avant de vous quitter, une immense émotion ce matin à TF1. Je pense bien sûr d’abord à Denis Brogniart, et à toute l’équipe de Koh-Lanta, qui ont appris la mort d’un des candidats de l’aventure que l’on est en train de suivre en ce moment : Bertrand-Kamal. Vous le connaissez, il nous épate avec son sourire, sa bonne humeur et sa joie de vivre” confie tout d’abord le présentateur.

Jean-Pierre Pernaut termine son propos en indiquant que la saison de Koh Lanta, qui est actuellement à l’écran, sera dédié au candidat tout naturellement : “Après le tournage, il a découvert une terrible maladie, un cancer qui l’a emporté très vite. Il avait 30 ans. Tout le reste de la saison lui sera dédié dès demain soir. On pense énormément à sa famille et à ses parents”. Si vous souhaitez revoir cet hommage vibrant à Bertrand-Kamal, vous pouvez revisionner le journal et aller à 38min48 du JT de ce 10 septembre 2020.

L’hommage de Denis Brogniart à Bertrand-Kamal

Parmi les autres hommages, on retrouve évidemment celui de Denis Brogniart qui se dit “dévasté” par la mort du candidat Bertrand-Kamal : “Je l’ai connu comme aventurier de Koh Lanta et je l’ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j’ai partagé tant d’instants privilégiés. Il m’avait ému aux Fidji, il m’a bouleversé après“, a notamment déclaré l’animateur de la célèbre émission d’aventure. Ce dernier a aussi été impressionné par le “courage, le mental, la tendresse et l’altruisme” dont a fait preuve le Dijonnais.

Ver esta publicación en Instagram Pour toujours dans mon cœur, dans nos cœurs mon BEKA! Una publicación compartida de Denis BROGNIART (@denisbrogniart_off) el 10 Sep, 2020 a las 11:09 PDT

Denis Brogniart va encore plus loin ensuite et veut montrer aux internautes que Bertrand-Kamal était un grand bonhomme : “Un grand monsieur, un mec en or, un aventurier formidable. Sa vie a été courte mais si riche et intense, faite d’amour, de joie, de générosité. Mon Beka, je garde pour toujours ton sourire, tes yeux pétillants, nos moments quotidiens quand c’était si dur, je ne t’oublierai jamais. Rip. Je t’aime“. Une émotion que partagent les téléspectateurs de Koh-Lanta.