Jean-Pierre Pernaut fait une grosse gaffe qui va contrarier fortement Emmanuel Macron

Le 23 novembre dernier, le présentateur du JT de TF1 Jean-Pierre Pernaut a surpris le public mais surtout le Palais de Elysée. En parlant une nouvelle fois de la pandémie de coronavirus le journaliste a fait un énorme lapsus concernant le chef de l’Etat qu’il a malheureusement confondu avec une autre personne.

Dans peu de temps, une page de la télévision va se tourner. Cette année 2020 a été éprouvante pour tous les Français et ça se sent. C’est aussi le cas du journaliste Jean-Pierre Pernaut apparemment. Le présentateur de 70 ans redoute de passer le témoin et d’arrêter la présentation du JT de 13h. Il faut dire qu’il est aux commandes de ce journal depuis plus de 30 ans. Une longévité exceptionnelle à ce poste. Mais l’homme ne va pas arrêter la télévision pour autant puisqu’il officiera sur des émissions spéciales sur TF1.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp)

18 décembre 2020 : le dernier JT de Jean-Pierre Pernaut

Le 18 décembre 2020, Jean-Pierre Pernaut assurera la présentation de son dernier journal sur TF1. Un rendez-vous qui devrait être très émouvant. La personne qui lui succédera devrait être présente : il s’agit de Marie-Sophie Lacarrau. Pour son dernier JT, le père de famille a invité sa remplaçante qui officiera à partir du 4 janvier 2021. Le journaliste souhaite une transition douce pour préparer le public à ce changement que les dirigeants de TF1 redoute. Ils espèrent que les téléspectateurs resteront fidèles. Quoiqu’il en soit, l’homme est toujours aux commandes du JT pour le moment. Les inconditionnels de ce rendez-vous dominical sont habitués au franc parler du présentateur. C’est même devenu une marque de fabrique. Ces derniers temps, il multiplie les commentaires et pics entre deux reportages.

La grosse gaffe de Pernaut

Le 23 novembre, Jean-Pierre Pernaut étonné les téléspectateurs en commettant une grosse bourde en plein JT. Tandis qu’il évoquait la pandémie de Covid-19 et le délicat problème de la survie des restaurateurs et des commerces de proximité, le présentateur a aussi parlé de l’incertitude concernant l’ouverture des stations de sport d’hiver pour les prochaines vacances. Suite au reportage, le journaliste de TF1 a annoncé qu’il y aurait une prise de parole d’Emmanuel Macron qui dressera un bilan et révélera plusieurs ajustements pour le confinement. Mais le journaliste à parler d’une autre personne qu’Emmanuel macron. Il a commis une erreur qui a fait rire les téléspectateurs.

Jean-Pierre Pernaut pensait que Nicolas Sarkozy était toujours président…

« Y aura-t-il un desserrement pour les vacances ? Réponse de Nicolas Sarko… de pardon… d’Emmanuel Macron demain à 20h », a bafouillé Jean-Pierre Pernaut qui s’est vite rattrapé, conscient de sa belle bourde. Les internautes, ont beaucoup rit et ont multiplié les commentaires sur Twitter. « Quel lapsus ! », peut-on voir sur le média social. Une bevue pardonnable pour le journaliste qui devait penser à Nicolas Sarkozy à cause de l’ouverture, le 23 novembre, du procès pour l’affaire des écoutes pour laquelle l’ancien-président se présentait pour « corruption » et « trafic d’influence ».