Jean-Pierre Pernaut ferait-il une rechute? Des révélations inquiétantes, il s’exprime sur les rumeurs

Jean-Pierre Pernaut suscite à nouveau l’intérêt par rapport à son état de santé. En effet, depuis le début de la pandémie, les fans de Jean-Pierre Pernaut sont inquiets pour le journaliste. Il reste confiné chez lui pour éviter de prendre des risques mais ses fans ne le quitte pas des yeux. Et certains ont remarqué que le présentateur star de TF1 aurait perdu du poids.

Jean-Pierre Pernaut concentre de nouveau l’attention de la presse people

Jean-Pierre Pernaut continue, malgré son confinement à son domicile, de participer au JT de 13h sur TF1. Jacques Legros remplace le présentateur à la moindre de ses absences. Et c’est donc également le cas depuis le 17 mars dernier. De plus, malgré la levée des mesures de confinement, Jean-Pierre Pernaut choisit de rester prudent. Il reste donc confiné malgré les recommandations gouvernementales. En effet, la fin du confinement ne signifie pas que le virus est de l’histoire ancienne. Cela signifie simplement que les hôpitaux sont aptes à recevoir les patients en réanimation au besoin. Et Jean-Pierre Pernaut ne souhaite pas faire partie des malades. À aucun prix il ne mettra sa santé en danger, ni celle de ses proches. Et pour cause, Jean-Pierre Pernaut sait qu’il fait partie des personnes à risque face au virus.

Les médias font état d’une rechute et les fans sont très inquiets

Le présentateur star de TF1 est âgé de 70 ans. Et pour ajouter aux risques face au virus, il a été atteint d’un cancer de la prostate. Ce genre de cancer n’est pas rare et il se soigne dans la majorité des cas si il est pris à temps. Jean-Pierre Pernaut n’avait alors pas hésité à en parler sur ses réseaux sociaux. Selon lui, il vaut mieux en parler afin que d’autres puissent penser à se faire dépister. Malgré sa franchise et sa sincérité envers ses fans, certains continuent de s’inquiéter pour sa santé. Il est apparu que le présentateur aurait perdu du poids. Et certains de ses fans tirent rapidement la conclusion que le cancer de Jean-Pierre Pernaut est de retour.

Mais rien n’est avéré en ce sens. Et il ne faut pas douter que le présentateur sera le premier a en parler avec ses fans si il en ressent le besoin. De plus, la femme de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay-Pernaut, s’est exprimée à plusieurs reprises elle aussi sur l’état de santé de son mari. Sur les réseaux sociaux ou dans des émissions de télévision, la santé de Jean-Pierre Pernaut préoccupe. Et l’épouse du présentateur n’hésite pas à rassurer les fans de Jean-Pierre Pernaut. Cependant, il semblerait qu’elle commence à perdre patience. Et c’est tout naturel lorsque l’on constate qu’elle est questionnée là-dessus au quotidien depuis des semaines.

Les rumeurs se suivent mais ne se ressemblent pas

En effet, le confinement prolongé du présentateur inquiète. Certains ne parviennent pas à se dire qu’il a fait ce choix et se demandent si cela ne cache pas quelque chose. Malgré les messages rassurants de Nathalie Marquay-Pernaut, des fans continuent de penser que Jean-Pierre Pernaut va mal. D’autant plus que le magazine France Dimanche évoque clairement une rechute quant au cancer du présentateur. Selon eux, Jean-Pierre Pernaut aurait perdu pas moins de trois kilos. Et nous savons tous que le traitement contre le cancer peut avoir cet effet indésirable de faire perdre l’appétit. Néanmoins, une perte de poids ne signifie pas la mauvaise santé. Peut-être que Jean-Pierre Pernaut fait davantage d’exercices maintenant qu’il sort très peu de chez lui. Une solution adoptée par des milliers de personnes pendant le confinement pour éviter de prendre trop de poids. Il se trouve qu’en moyenne les Français auraient pris deux kilos.

La femme de Jean-Pierre Pernaut est présente à ses côtés quoi qu’il en coûte

De plus, il ne faut pas douter de l’attention de l’épouse de Jean-Pierre Pernaut. Etant donné l’affection qu’elle lui montre à chacune de ses publications sur les réseaux sociaux, il est évident que le comportement de Nathalie Marquay-Pernaut serait affecté si son mari était dans un état grave. Les fans auraient remarqué le moindre changement de ton dans les propos de Nathalie Marquay-Pernaut. Or, elle continue de clamer à qui veut l’entendre que Jean-Pierre Pernaut va très bien. De plus, à y regarder de plus près, même France Dimanche parle de rechute sans faire le lien avec les kilos perdus du présentateur. En effet, grâce à une rédaction rodée, les journalistes de France Dimanche déplacent le propos sur un autre sujet. Il est alors question de rechute à cause d’accusations envers Jean-Pierre Pernaut qui feraient leur retour.

Jean-Pierre Pernaut dénonce les rumeurs et tente d’apaiser les craintes

D’après France Dimanche, Jean-Pierre Pernaut se voit à nouveau accusé de tenir des propos racistes. Ces accusations seraient au cœur d’un sujet mené par le journal Le Canard enchaîné. Des révélations qui font froid dans le dos. Mais encore une fois, il faudra prendre le temps de l’enquête avant de condamner qui que ce soit et de porter des jugements. Jean-Pierre Pernaut est mis en accusation pour avoir voulu éviter de montrer des femmes portant le voile dans ses JT. Pourtant, le présentateur se défend en expliquant qu’il suffit d’ouvrir les yeux pour savoir que c’est faux.

Encore une polémique dont se passerait bien Jean-Pierre Pernaut et sa famille. Mais cela indique aussi qu’il est au centre des préoccupations des Français. Quelques en soient les raisons, Jean-Pierre Pernaut reste dans toutes les pensées. Les fans doivent avoir pus que hâte de le retrouver à l’antenne sur le plateau du JT. Car cela sera la preuve que Jean-Pierre Pernaut est tout à fait en forme.