Jean-Pierre Pernaut furax, Jacques Legros déclare: je suis le patron du JT de 13H, il s’exprime

Jean-Pierre Pernaut ne serait plus le patron incontesté du JT du 13h sur TF1. Malgré ses années d’ancienneté, il a laissé sa place à Jacques Legros dès le début de la pandémie. Mais cela n’était pas dans le but de prendre une retraite anticipée. Jacques Legros et la chaîne ne travaillent ainsi que dans l’intérêt de la santé de Jean-Pierre Pernaut. Pourtant, le remplaçant de Jean-Pierre Pernaut a eu des propos qui pourraient porter à confusion. En effet, il aurait déclaré être le chef du JT de 13h.

La pandémie pousse Jean-Pierre Pernaut à prendre des précautions vitales

Dès le 17 mars, le gouvernement français a demandé à la population de respecter des règles strictes de confinement. Impossible de sortir de chez soi sans une raison valable et une dérogation. Seuls les commerces de premières nécessités restaient ouverts et les employés s’exposaient à des risques graves de contagion. En effet, ce que nous pensions en décembre être une nouvelle sorte de grippe contenue en Chine s’est rapidement révélé être un virus mortel qui s’est étendu sur toute la planète. Le virus étant inédit, les mesures l’ont été également. Contraignant donc de nombreux gouvernements à restreindre les libertés de circulation des populations. Car le virus se déplace en utilisant les personnes qu’il contamine comme véhicule.

Pendant presque deux mois d’isolement, les Français ont eu le temps de constater que personne ne pouvait vraiment savoir comment empêcher le virus de circuler. Des mesures drastiques ont alors du être prises afin de permettre aux hôpitaux de pouvoir gérer l’afflux des patients. Cette période restera inscrite dans l’histoire comme une crise sanitaire et économique sans précédent. Jean-Pierre Pernaut était évidement une des personnes les mieux informées sur l’évolution de la pandémie. En tant que journaliste, il était capable de se rendre compte que le virus était davantage fatal aux personnes d’un certain âge. De plus, les actualités ont également montré que les personnes qui avaient de plus faibles défenses immunitaires étaient davantage exposées à de graves risques. Dans ces conditions, Jean-Pierre Pernaut décide de se confiner avec sa famille.

La sécurité du présentateur phare de TF1 est une priorité

En effet, Jean-Pierre Pernaut à eu 70 ans en avril dernier. Quant à sa santé, elle est bonne mais il a eu à se battre contre un cancer il y a moins de cinq ans. Dans ces circonstances, et avec le soutien de TF1, Jean-Pierre Pernaut fait appel à Jacques Legros pour prendre le relais. Celui qui le remplace pendant ses congés se voit confier les rennes du JT de 13h le temps de garantir un retour sans risques de Jean-Pierre Pernaut en plateau. Se faisant, Jacques Legros a pris ses marques sur TF1. En tant que journaliste présentateur de cet JT, il a une grande responsabilité dans la ligne éditoriale. Une responsabilité qui incombe normalement à Jean-Pierre Pernaut.

Jacques Legros se sent-il pousser des ailes depuis qu’il remplace Jean-Pierre Pernaut ?

Dans un entretien avec Pure Médias, Jacques Legros déclare être le chef du JT de 13h. une déclaration qui pourrait mettre en colère Jean-Pierre Pernaut. En effet, c’est lui qui reste le « vrai chef » incontesté du 13h sur TF1. Pourtant, les propos de Jacques Legros ne consistent pas à créer la polémique. Le journaliste explique simplement qu’en tant que remplaçant de Jean-Pierre Pernaut, il endosse également ses responsabilités. Ainsi, c’est bien lui qui est aux commandes pour la durée de l’absence du plateau de Jean-Pierre Pernaut. Les fans de Jean-Pierre Pernaut comprennent bien que Jacques Legros n’est pas là pour voler la vedette du présentateur. Pourtant, le choix des mots est important. Et il n’échappe à personne que les termes de « patron » ou de « chef » sont tout de même des mots forts.

Le rôle de remplaçant de Jacques Legros touche à sa fin, pour l’instant

Cela pousse les fans à se questionner sur les relations entre Jean-Pierre Pernaut et son remplaçant. En effet, il ne faudrait pas que celui-ci réussisse à lui voler son poste. En tout cas, ce n’est pas là le désir de Jacques Legros. Le remplaçant de Jean-Pierre Pernaut réitère qu’il a bien compris sa mission. Et elle consiste à faire en sorte que Jean-Pierre Pernaut puisse retrouver son JT dans les meilleures conditions possibles. D’ailleurs, la date du retour du présentateur phare de TF1 est enfin là. En effet, Jean-Pierre Pernaut a prolongé son confinement au delà de la date du 11 mai. Car la fin des mesures de confinement ne signifient pas pour autant la disparition du virus sur le territoire. Si sa circulation a ralenti, elle pourrait encore reprendre à la hausse si les précautions ne sont pas prises par la population.

Heureux ! Rendez-vous demain et vendredi pour mes deux derniers « 13h à la maison ». Ravi de vous avoir accompagnés pendant cette période si difficile. Retour sur le plateau du #JT13H lundi…. Bravo à l’équipe du 13h et à #JacquesLegros d’avoir si bien bossé 👏👏 @TF1LeJT — Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) June 3, 2020

« C’était ma dernière fois à la maison. Merci d’avoir si bien tenu la barre avec l’équipe du #13H« . Le message de @pernautjp à #JacquesLegros et à la rédaction de @TF1 👇. pic.twitter.com/Xvh5sdHElu — TF1LeJT (@TF1LeJT) June 5, 2020

En grands professionnels de l’information, les journalistes ne laissent rien paraître d’éventuelles tensions entre eux. Jean-Pierre Pernaut termine ses 12 semaines de confinement qu’il qualifie de « sacrée aventure familiale ». Confiné avec sa femme, Nathalie Marquay-Pernaut, et ses deux enfants, Tom et Lou, le présentateur va enfin quitter son bureau pour rejoindre le plateau de TF1. C’est le retour du véritable patron du JT. Mais pour encore combien de temps ? Car certains internantes ont réagi violemment à l’annonce de son retour. En effet, pour beaucoup il est grand temps que Jean-Pierre Pernaut laisse la place aux jeunes. Malgré les critiques, le soutien de ses fans prend le dessus. Jean-Pierre Pernaut n’envisage pas encore d’arrêter de travailler.