Jean-Pierre Pernaut indique ENFIN la date de son retour à la télé en 2021 après son départ du 13h

Jean-Pierre Pernaut va bientôt présenter son dernier JT de 13 heures sur TF1. Le 18 décembre, le présentateur âgé de 70 ans sera aux commandes de son dernier journal avant de démarrer une nouvelle vie télévisuelle. Il a dévoilé ses projets pour l’année 2021.

Depuis la rentrée de septembre, Jean-Pierre Pernaut présente ses derniers JT de 13 heures sur TF1. Le 18 décembre 2020, le présentateur âgé de 70 ans passera le relais à la journaliste Marie-Sophie Lacarrau pour aller sur d’autres défis : « je ne pars pas à la retraite ! Je vous l’ai dit : je continue à travailler sur TF1 via une plateforme numérique. On vous proposera tous les beaux projets des régions », indiquait-il en octobre à ceux qui l’imaginer faire une pause et se reposer après une vie professionnelle bien remplie.

Jean-Pierre Pernaut officiera sur LCI

Jean-Pierre Pernaut reste dans le groupe TF1. Il a donné des détails sur son avenir à l’occasion d’une interview accordée au magazine Télé 7 Jours très récemment et a dévoilé des informations sur le programme qu’il va bientôt présenter : « Je change de rythme pour me consacrer à la nouvelle plateforme numérique de TF1 et aller à la rencontre des Français, sur LCI, à partir du 9 janvier 2021, dans mon émission, qui va s’appeler Jean-Pierre et vous ». Cette émission devrait plaire à ses fans.

Un choix longuement mûri

Jean-Pierre Pernaut est heureux de sa décision : « Vous savez, à 70 ans, être debout tous les matins à 6 heures devenait un peu compliqué. C’est une décision que j’ai mûrement mûrie, en échangeant avec ma compagne Nathalie, en particulier pendant ma convalescence qui a duré 2 mois, pour soigner mon cancer ». Conscient aujourd’hui qu’à son âge, « on ne peut plus être à 100% de sa forme », Jean-Pierre Pernaut a pris la décision de passer le relais.

S’il est heureux de commencer un nouveau programme, il ne peut s’empêcher de cogiter sur ce fameux JT du 18 décembre. Il a peur d’être envahi par l’émotion. « Je ne vous cache pas que j’ai effectivement des craintes à ce sujet… L’émotion sera telle qu’il est probable que je laisse couler quelques larmes » explique-t-il au magazine Télé 7 Jours dans une interview. Des larmes de joie après plus de trente ans aux commandes.

Il faut dire que Jean-Pierre Pernaut avait vraiment sa touche. Il a mis régulièrement en avant les régions et le terroir de la France. L’homme adore la ruralité. Au fil du temps, sa popularité a grimpé. Chaque midi, il est suivi par des millions de téléspectateurs. Ce que le public aime, c’est aussi le franc parler du journaliste qui n’hésite pas à adresser des pics au gouvernement, notamment dans la gestion de la crise sanitaire. Récemment, des rumeurs ont même laisser entendre qu’il pourrait se lancer en politique. Mais, l’intéressé a rapidement démenti cette information.