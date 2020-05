Jean-Pierre Pernaut inquiète ses fans suite à un gros amincissement, il suscite l’angoisse

Jean-Pierre Pernaut est cher au cœur des Français. Les fans du présentateur sont de tous les âges et sa santé reste un sujet préoccupant pour beaucoup. En effet, ce sont les inquiétudes pour sa santé qui ont poussé Jean-Pierre Pernaut a prolongé son confinement. Conscient que si il contractait le virus, il aurait certainement des difficultés à s’en remettre. Le sachant chez lui, les fans de Jean-Pierre Pernaut scrutent le présentateur et certains remarquent qu’il a perdu du poids. De plus, un article de France Dimanche du 29 mai fait état de la situation.

Jean-Pierre Pernaut est un journaliste indispensable

Jean-Pierre Pernaut est le présentateur du JT de 13h de TF1. Depuis des années il tient ce poste et les Français ne tolèrent que Jacques Legros pour le remplacer. La pandémie due au coronavirus contraint les pays touchés à prendre des mesures exceptionnelles. Parmi elle, des mesures de confinement sont appliquées. Elles étaient les seules solutions pour pouvoir freiner l’afflux des malades dans les hôpitaux. Du 17 mars au 11 mai, les Français ne devaient alors pas sortir de chez eux sans une très bonne raison et une attestation dérogatoire. Jean-Pierre Pernaut continue de travailler malgré la crise sanitaire qui frappe alors la France. Mais dans de telles conditions, ils ne pouvaient pas prendre de risques pour sa santé.

La pandémie inquiète le présentateur pour sa santé et celle de ses proches

Le constat du journaliste sur la pandémie est que les personnes d’un certain âge sont plus fragiles que les autres. Jean-Pierre Pernaut constate également que les cas graves sont ceux des personnes qui ont déjà des maladie. Le terrain immunitaire est à prendre en compte. Et Jean-Pierre Pernaut coche malheureusement toutes les cases pour rentrer dans la catégories des personnes à risque. En effet, le présentateur vient de fêter ses 70 ans.

De plus, Jean-Pierre Pernaut a eu le malheur de développer un cancer de la prostate. Même si il est en bonne santé aujourd’hui, il doit prendre ces paramètres en compte. Une personne dans sa condition prend en effet plus de risque que d’autres face au virus. Et il faut ajouter que le journal est tourné dans les studios de TF1 à Paris. Et c’est la zone qui est encore aujourd’hui la plus infectée par le virus. Avec tous ces éléments, Jean-Pierre Pernaut décide que le confinement ne se terminera pas le 11 mai pour lui. Il attendra que la situation soit plus calme pour sortir. À son domicile, il peut compter sur le soutien de ses proches. Sa femme, Nathalie Marquay-Pernaut, et leurs deux enfants, Lou et Tom.

Voir cette publication sur Instagram Quelques bonnes nouvelles. Et merci pour vos messages ! Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) le 8 Oct. 2018 à 7 :08 PDT

Jean-Pierre Pernaut continue de travailler à distance et c’est un autre sujet qui réveille l’inquiétude des fans à son sujet

Le présentateur du JT de 13h de TF1 reste donc chez lui. La chaîne lui facilite les choses et lui permet d’intervenir rapidement en fin de journal. Jacques Legros assure son remplacement à merveille comme depuis plusieurs années. Jean-Pierre Pernaut profite alors de passer du temps avec sa famille et se réjouit de pouvoir garantir leur sécurité. Par contre, le présentateur inquiète ses fans. En effet, certains constatent qu’il a perdu du poids et se demandent si il n’est pas malade. Des rumeurs couraient déjà à plusieurs reprises à ce sujet.

Lors de son absence pendant une semaine mais aussi à d’autres reprises. Nathalie Marquay-Pernaut, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut avait même eu à prendre la parole pour rassurer les fans de son mari. D’abord sur Instagram, elle avait pris de le temps de donner de leurs nouvelles en garantissant à tous que Jean-Pierre Pernaut se portait bien. Son absence mystérieuse était simplement le fait de congés qu’il devait poser.

La santé de Jean-Pierre Pernaut est de nouveau questionnée

Ensuite, comme les rumeurs sur la santé de Jean-Pierre Pernaut ont reprises, Nathalie Marquay-Pernaut a commencé à perdre patience. Elle a utilisé un ton plus ferme alors pour rassurer encore une fois les fans sur l’état de santé de son époux. L’épouse de Jean-Pierre Pernaut commence à être exaspérée de la situation. Devoir se répéter et se justifier n’est pas forcément très agréable. D’autant que Jean-Pierre Pernaut avait pu parler directement à ses fans de son cancer à l’époque. Donc il est logique que si il lui arrive quoi que ce soit, il prendra le temps d’expliquer la situation à ses fans encore une fois.

Voir cette publication sur Instagram C’est drôle parfois les « mentions obligatoires »…. 😡😡😡 Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) le 7 Janv. 2020 à 12 :50 PST

Il faudra peut-être de pas attendre bien longtemps avant de pouvoir compter sur la réaction de la femme de Jean-Pierre Pernaut à l’article de France Dimanche. Car il y est question de la « minceur préoccupante » du présentateur. L’article suppose également que la rechute du cancer de Jean-Pierre Pernaut est envisagée. Une question délicate à laquelle seule Jean-Pierre Pernaut pourra répondre. Mais cela ne va pas manquer d’inquiéter les fans du présentateur. Et la sollicitude des fans va peut-être encore importuner Nathalie Marquay-Pernaut. En tout cas, les fans seraient ravis d’avoir davantage de nouvelles de Jean-Pierre Pernaut. Et tous souhaitent simplement que leur présentateur préféré se porte bien.