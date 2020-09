Jean-Pierre Pernaut insulté sur la toile, Lou sa fille s’énerve et prend la parole !

Jean-Pierre Pernaut: La grande nouvelle est tombée il y a quelques jours. Si des rumeurs circulaient déjà depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, c’est enfin officiel. Le célèbre présentateur du journal télévisé de 13 h de TF1, Jean-Pierre Pernaut, a présenté sa démission. Après 33 ans de bons et loyaux services, Jean-Pierre Pernaut tire sa révérence. Le 18 décembre prochain sera donc une journée spéciale pour le présentateur. Ce sera, en effet, son dernier “au revoir et merci” à ses téléspectateurs. Mais pas question pour lui de prendre sa retraite définitive. Il devrait encore être présent dans certaines émissions. Jean-Pierre Pernaut a encore de nombreux projets !

Dès la fin de cette année, le mari de Nathalie Marquay n’assurera plus la présentation du JT quotidien de TF1. Une nouvelle qui a fait la une de toutes les rédactions, et a également été très commentée sur les réseaux sociaux. Une nouvelle qui nous donne l’occasion de revenir sur sa carrière, mais aussi sur les critiques dont il a été l’objet. Des remarques négatives à l’encontre de son père, auxquelles sa fille Lou a vivement réagi.

Il faut avouer que Jean-Pierre Pernaut n’a pas sa langue dans sa poche. Une franchise qui lui aura parfois attiré de vives critiques. Bien souvent, il dit tout haut, ce que certains pensent tout bas. Des prises de position qui n’ont pas toujours été du goût de tous les téléspectateurs. Le présentateur a été également très souvent caricaturé. Notamment par l’équipe des Guignols sur Canal+ durant de nombreuses années. Une marionnette qui représentait un personnage d’extrême droite qui, selon Jean-Pierre Pernaut lui-même, a réellement fait souffrir sa famille.

L’homme de l’information sur TF1 se souvient de ces années difficiles particulièrement pour ses enfants Olivier et Olivia. ” Ça m’a blessé parce qu’en me présentant comme facho, mes enfants, qui étaient au lycée à l’époque, en ont subi les conséquences : ‘ Ah !ton père c’est un facho, sal**e “ confiait-il récemment, lors d’une interview. Concernant ses deux autres enfants, Lou et Tom avec Nathalie Marquay, eux aussi ont connu le même genre de réaction.

Mais la fille du présentateur et de l’ancienne Reine de beauté a de qui tenir. Impossible pour elle de laisser passer ce genre d’accusation. Dans un entretien accordé au magazine Pure break, la jeune femme avait décidé de défendre son célèbre père : ” Je pense que les personnes qui veulent insulter mon père se basent sur des rumeurs et n’ont pas d’arguments clairs et précis. S’ils se mettent à croire tous les journaux et tous les ‘ on dit, je ne peux rien faire pour eux et je n’ai pas à me justifier face aux mensonges. On vient parfois m’insulter en DM, mais je m’en fous “ explique Lou Pernaut, bien décidée à remettre en place ceux qui, selon elle, n’ont rien compris.

Une mise au point qui au moins ne manquait pas de nuances. Pour elle, il s’agit bien de la preuve que ceux qui attaquent Jean-Pierre Pernaut ne le connaissent pas.

La décision de son célèbre père d’arrêter la présentation du JT allait avoir pour la jeune femme des conséquences. Et l’adolescente de 17 ans se doutait bien qu’elle allait recevoir un grand nombre de messages. Avec plus de 47 000 followers sur Instagram, la jeune femme avait eu de l’intuition. Pour anticiper l’événement, elle avait partagé un message à titre préventif dans une de ses story : ” Je sais que la plupart d’entre vous, vous m’envoyez des messages. C’est super gentil. C’est vraiment pour me prouver votre soutien. Là, je ne vous demande qu’une chose : c’est vraiment de ne pas m’envoyer de message ! Je vais en avoir beaucoup. S’il vous plaît, je sais qu’il y en a plein d’entre vous qui sont avec moi, mes potes sont là. Ne m’envoyez pas de message, en tout cas, pas aujourd’hui, pas dans la semaine “. Une publication qui laissait donc entendre que Lou Pernaut s’attendait bien à avoir un volume important de réactions. Elle avait eu également une pensée pour ceux qui voyaient en cet événement une tragédie : ” Ce n’est pas grave, mon père quitte juste le JT, mais en soi, il sera toujours là donc, il n’y a pas de: ‘ oh non, je suis trop triste ! ‘ Mon père va très bien, il est très content ! C’est juste qu’il s’en va du JT, comme ça arrive à tout le monde dans une carrière “.

Il faut avouer que Jean-Pierre Pernaut et sa fille sont très proches. Et les derniers ennuis de santé de son père ont vivement inquiété la jeune femme. Tout comme le reste de la famille, sa plus jeune fille est donc très heureuse que son père puisse enfin lever le pied. Si ce n’est pas encore la retraite, c’est au moins un tournant dans sa carrière qui lui permettra de passer plus de temps en famille.

Mais cette nouvelle est aussi l’occasion pour certains d’attaquer ouvertement le futur ancien présentateur du JT. Des téléspectateurs lui reprochent son positionnement politique et de contribuer à la diffusion de certaines idées. Clairement positionné à droite pour ses détracteurs, certains lui reprochent de se rapprocher des extrêmes. D’autres remettent en cause son devoir de réserve. Notamment lors de la période du confinement, durant laquelle le présentateur avait ouvertement critiqué le gouvernement. On se souvient qu’à l’époque Jean-Pierre Pernaut avait été assez tranchant.

Il s’était étonné de voir des rassemblements alors qu’ils étaient, normalement, interdits. Jean-Pierre Pernaut avait critiqué les décisions du gouvernement Macron concernant la vente de masques indisponibles en pharmacie. Le journaliste avait également relevé des incohérences quant à la fermeture des plages alors que les centres commerciaux étaient ouverts et bondés. Des remarques à l’époque critiquées par certains détracteurs lui reprochant de prendre position. Et déjà en cette période, sa fille Lou Pernaut montait au créneau. Des attaques pour lesquelles elle avait décidé de défendre son père comme elle le fait à nouveau aujourd’hui.

Âgé de 70 ans, le papa de quatre enfants peut donc compter sur toute sa famille pour le soutenir dans le choix de cette nouvelle vie. Il peut également compter sur les siens pour le défendre en toute circonstance. Au mois de décembre, ce sera donc une page qui se tournera. Depuis quelques heures, nous connaissons enfin le nom de la remplaçante de l’emblématique présentateur du JT le plus célèbre de France. Dès la fin de l’année, ce sera donc Marie-Sophie Lacarrau, un transfuge de France 2, qui prendra le fauteuil de Jean-Pierre Pernaut qui quitte SON journal…