Jean-Pierre Pernaut irrité par la notoriété de ses enfants sur TikTok, Nathalie Marquay le balance “Il déteste ça !”

Ce vendredi 11 décembre lors d’une interview Nathalie Marquay se laisse aller à quelques confidences. En effet, la compagne Jean-Pierre Pernaut, se confie sur son célèbre mari. Lors de cet entretien, la chroniqueuse avoue que son époux est déstabilisé par la célébrité de ses enfants. En effet, l’illustre journaliste ne semble pas très à l’aise avec les réseaux sociaux. Dès lors, il semble avoir du mal à comprendre leur fonctionnement. LD People vous explique pourquoi Jean-Pierre Pernaut paraît totalement hors du coup !

Jean-Pierre Pernaut dépassé par les événements

Un écart de génération

Récemment, C8 s’est intéressé aux anciennes Miss France. Ainsi, la chaîne a diffusé un reportage consacré aux ex-reines de beauté. Dans ce cadre, Nathalie Marquay a été interrogée à de nombreuses reprises dans la presse. L’ancienne Miss France 1987 s’est longuement confiée aux journalistes de Télé-Loisirs. Lors de ce long entretien, elle n’a pas hésité à parler de sa famille. Ainsi, elle a évoqué son mari Jean-Pierre Pernaut et ses deux enfants Lou et Tom. Et d’ailleurs, toute la petite famille semble parfaitement s’entendre.

Néanmoins, le célèbre journaliste ne semble pas toujours comprendre ses enfants. D’ailleurs, il s’étonne de leur notoriété sur les réseaux sociaux. En effet, les enfants du couple sont devenus de véritables stars notamment sur TikTok. À eux deux, ils possèdent plusieurs centaines de milliers d’abonnés. Mais pour Jean-Pierre Pernaut, c’est totalement incompréhensible. Néanmoins, pour Nathalie Marquay, cela lui semble tout à fait normal. LD people vous explique comment elle essaie de concilier le père et les enfants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp)

Une véritable explosion médiatique

Comme l’explique Nathalie Marquay, le dernier confinement a eu deux grandes conséquences sur la famille. En effet, durant cette période de quarantaine Lou et Tom Pernaut ont vu leur notoriété exploser sur le web. D’ailleurs, elle ne trouve pas ça déplaisant. ” Moi, ça m’amuse beaucoup, c’est de leur génération ! Ils ont commencé à le faire pendant le premier confinement qui était extrêmement difficile. Ils n’avaient rien d’autre à faire, donc il fallait bien qu’ils occupent leur journée. Ils ont découvert cette application et ça les amuse “. En effet, les enfants de Jean-Pierre Pernaut sont très présents sur le réseau TikTok. Même si leur père a beaucoup de mal à comprendre comment fonctionne l’application.

Mais Nathalie Marquay préfère rire de cette situation. ” C’est juste Jean-Pierre à qui ça ne fait pas rire du tout. Il déteste ça ! Il y a des challenges, j’ai essayé de les faire avec eux sans apparaître dans leur vidéo. Ils sont inventifs et ça leur fait plaisir. Oui, ils sont dans le mouv’, à la page donc tant que je voie mes enfants heureux, tant mieux “. Cependant, Jean pierre Pernaut semble loin de cet univers TikTok. Dès lors, il ne comprend pas ses enfants. Car la notoriété s’est construite pour lui sur plusieurs décennies. Même si ses enfants sont des stars sur le web, ils sont encore loin d’égaler leur père. Car la vraie star de la famille reste évidemment de célèbre journaliste. Même si celui-ci s’apprête à bientôt tirer sa révérence. En effet, Jean-Pierre Pernaut quittera définitivement la présentation de son journal dans quelques jours.