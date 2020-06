Jean-Pierre Pernaut: Jacques Legros en « totale révolte » à cause de son énorme salaire pour le JT

Jean-Pierre Pernaut est le présentateur français le plus célèbre. Il présente les actualité dans le JT de 13h sur TF1 depuis de très nombreuses années. Grâce à son expérience et à sa notoriété, Jean-Pierre Pernaut peut prétendre à un salaire mirobolant. Un salaire que Jacques Legros ne pourra jamais égaler même si il est très bien rémunéré lui aussi.

Pernaut, une carrière exemplaire de journaliste

Jean-Pierre Pernaut commence sa carrière chez TF1 en 1975. Mais il n’est pas immédiatement le présentateur officiel du JT de 13h. En effet, pour les trois premières années sur la chaîne, Jean-Pierre Pernaut présente le journal de 23h. Ensuite, il devient co-présentateur pendant deux ans dans le JT de 13h. Pendant l’été 1987, Pernaut présente le JT de 13h et de 20h. Cela lui apporte suffisamment de crédit car l’année suivante, il passe aux commandes du JT de 13h en solo. Jusqu’à aujourd’hui Jean-Pierre Pernaut est resté le seul maître à bord de son journal. Cela fait donc plus de 32 ans que le présentateur est proche du quotidien des Français.

Voir cette publication sur Instagram Merci à tous ! Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) le 9 Mai 2018 à 10 :23 PDT

Jacques Legros remplace Jean-Pierre Pernaut au pied levé

Mais Jean-Pierre Pernaut a bien le droit de prendre aussi des vacances. Malgré son implication et son engagement dans son travail, le présentateur prend donc du repos quelques semaines dans l’année. Ainsi, l’été il est remplacé par celui que tout le monde appelle son joker. Il s’agit bien évidemment de Jacques Legros. Et il a d’ailleurs été beaucoup plus présent ces derniers temps. En effet, la pandémie a poussé Jean-Pierre Pernaut à prendre des précautions. Il quitte alors le plateau de TF1 pour se confiner chez lui. Il intervient alors pendant 12 semaines dans une rubrique du JT intitulée « le 13h à la maison ».

Les téléspectateurs s’interrogent sur les rapports des journalistes

Cette forte présence de Jacques Legros a interrogé le public de TF1 sur de nombreux points. Certains se demandaient si Jean-Pierre Pernaut allait revenir ou encore si il n’était pas malade. D’autres se questionnait sur Jacques Legros et comment il pouvait accepter d’être ainsi la relève attitrée de Jena-Pierre Pernaut. Tous ces questionnements ont conduit à intéresser Touche Pas à Mon Poste. Cyril Hanouna sait en effet tirer partie des sujets qui brûlent les lèvres des téléspectateurs. Cyril Hanouna reprend les rumeurs et affirme que jean-pierre Pernaut est en bonne santé. Et cela était bien vrai puisqu’il a repris sa place de présentateur en plateau depuis le 8 juin dernier. Et au détour de certaines questions plus pointues, nous apprenons alors, dans son émission, les salaires de Jacques Legros et de Jean-Pierre Pernaut.

Heureux ! Rendez-vous demain et vendredi pour mes deux derniers « 13h à la maison ». Ravi de vous avoir accompagnés pendant cette période si difficile. Retour sur le plateau du #JT13H lundi…. Bravo à l’équipe du 13h et à #JacquesLegros d’avoir si bien bossé 👏👏 @TF1LeJT — Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) June 3, 2020

La question des salaires des présentateurs, Jean-Pierre Pernaut serait loin devant Jacques Legros

Jean-Pierre Pernaut toucherait un salaire d’un montant d’environ 50 000 euros mensuels. C’est effectivement une somme plus que confortable. Et également une somme que Jacques Legros ne saurait attendre. Ce dernier toucherait par journal une somme aux alentours des 2 000 euros. le moins que l’on puisse dire, c’est que l’absence de Jean-Pierre Pernaut lui rapporte gros. Alors certains téléspectateurs se demandent aussi si les deux hommes parviennent à s’entendre. D’autant plus que certains propos du remplaçant de Jean-Pierre Pernaut sont sujets à polémique. En effet, Jacques Legros aurait dit être « le patron » du Journal sur TF1. Et pour beaucoup, il est difficile à croire que Jean-Pierre Pernaut le prenne bien.

Une entente cordiale et un professionnalisme rare

Pourtant, les deux hommes sont de grands professionnels. Ainsi, il serait impensable qu’ils se permettent de faire éclater une polémique entre eux. De plus, il convient de replacer les propos du remplaçant officiel de Jean-Pierre Pernaut dans leur contexte. En effet, il aurait simplement voulu répondre à une question concernant son implication dans son rôle de présentateur. Et pour le coup, Jacques Legros est tout aussi impliqué que Jean-Pierre Pernaut. Le joker du présentateur vedette voulait alors exprimer sa vision de la gestion du journal. Pour lui, il n’y a qu’un seul « patron » à la fois. En avoir deux complique les choses. Alors, lorsqu’il présente le JT de 13h, il sait qu’il est le seul aux commandes. Cela ne signifie en aucun cas que lorsque Jean-Pierre Pernaut présente le JT lui-même, ce n’est pas lui le patron. Au contraire, les deux hommes sont parvenus à se partager parfaitement le plateau.

« C’était ma dernière fois à la maison. Merci d’avoir si bien tenu la barre avec l’équipe du #13H« . Le message de @pernautjp à #JacquesLegros et à la rédaction de @TF1 👇. pic.twitter.com/Xvh5sdHElu — TF1LeJT (@TF1LeJT) June 5, 2020

Jean-Pierre Pernaut et son remplaçant ont tout intérêt à s’entendre. D’autant que Jacques Legros revient déjà dans moins d’un mois pour remplacer le présentateur. En effet, malgré un retour au 8 juin, Jean-Pierre Pernaut repartira déjà le 10 juillet pour prendre ses congés d’été. Après 12 semaines de confinement à son domicile, les téléspectateurs auraient espérer qu’il raccourcisse ses vacances. Mais force est de constater que cela n’est pas dans les projets de Jean-Pierre Pernaut. Jacques Legros dit alors à bientôt au public de TF1 lorsqu’il laisse Jean-Pierre Pernaut reprendre son poste. Car dès le 10 juillet prochain, nous aurons le plaisir de la retrouver pendant tout l’été. Pour retrouver Jean-Pierre Pernaut à la rentrée, il faudra espérer que la pandémie se soit bel et bien calmée.