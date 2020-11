Jean-Pierre Pernaut jeune papa et Nathalie Marquay enceinte: Lou Pernaut publie une photo inédite

Décidément dans la famille Pernaut, tous les membres du clan font régulièrement la une de l’actualité. D’abord, il y a bien évidemment Jean-Pierre Pernaut le célèbre présentateur du journal de TF1. Ensuite, le public suit également attentivement Nathalie Marquay l’ancienne Miss France, épouse de l’homme de télévision. Mais dans la maison Pernaut, il y a aussi le fils et la fille. Aujourd’hui, c’est Lou âgée de 17 ans qui revient au-devant de la scène. En effet, ce dimanche 22 novembre, elle poste une photo très privée au sujet de sa famille.

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay : un bonheur de 20 ans ininterrompu…

De véritables stars des réseaux sociaux

D’habitude, Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay ne s’étalent que très rarement sur leur vie privée. À l’exception de quelques moments passés en famille, il est rare d’avoir des informations sur leur quotidien. Mais leur actualité est tellement chargée, qu’aussi bien l’homme de la télévision et la reine de beauté se retrouvent souvent à la une. D’ailleurs, on devrait encore entendre beaucoup parler de Jean-Pierre Pernaut dans les prochains jours. Puisque le célèbre journaliste vit ces dernières semaines à la tête de son édition de midi.

Depuis quelques mois, c’est une certitude. Car le 18 décembre prochain, le mari de Nathalie Marquay présentera son dernier journal télévisé. Après une longue réflexion, la décision est tombée. Pour Jean-Pierre Pernaut, le temps est venu de lever le pied. Très heureuse de cette décision, Nathalie Marquay va enfin pouvoir profiter un peu plus de l’élu de son cœur.

Un petit retour dans le passé !

Ce départ du JT paraît le moment idéal pour faire un retour en arrière. En effet, Lou Pernaut se replonge dans le passé de ses célèbres parents. Dès lors, elle n’hésite pas à partager un cliché inédit. Sur son compte Instagram, l’aînée des enfants Pernaut-Marquay partage une photo, en story, qui remonte déjà à 18 ans. Ce jour-là, sa mère prend la pose devant l’objectif. Face à l’appareil photo, Nathalie Marquay tient sa fille dans ses bras. Et de toute évidence, elle semble attendre un nouvel heureux événement. Sur ce cliché, les fans de la reine de beauté peuvent en effet découvrir son joli ventre rond. Car à cette époque, elle est enceinte de son fils Tom aujourd’hui âgé de 16 ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp)

Visiblement, se souvenir de famille n’a laissé personne insensible. Même si depuis ce moment, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Aujourd’hui, Tom et Lou Pernaut ont bien grandi. Et de toute évidence, ils sont très proches de leurs parents. Mieux, ils semblent en être très fiers. Et pour cause, Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay sont devenus de véritables stars au cours des années. Pour le journaliste, sa popularité n’est plus à démontrer. D’ailleurs, l’annonce de son départ du JT ressemble à un véritable séisme. Du côté de Nathalie Marquay, sa présence dans les médias lui vaut un grand nombre de fans. Aussi bien à l’aise à la télévision qu’au théâtre, l’ex-Miss France peut se vanter d’avoir le soutien du public. De plus, la longévité de leur couple est régulièrement prise en exemple. Aussi, Lou Pernaut paraît très heureuse de rendre hommage à ceux qui lui ont donné le jour et qui continuent de l’étonner chaque jour.