Jean-Pierre Pernaut : Le verdict est tombé ! C’est la FIN, totalement remplacé du J-t sur TF1 !

Jean-Pierre Pernaut: Dans un entretien pour TVMag, Jacques Legros a fait quelques déclarations intéressantes. Il est notamment revenu sur le confinement et sur sa position de remplaçant de Jean-Pierre Pernaut. Pour le moins qu’on puisse dire, l n’est pas prêt de troquer son statut.

Jacques Legros heureux d’être le Joker de Jean-Pierre Pernaut

Depuis vingt-deux ans, Jacques Legros est le joker de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Cette semaine, il reprend les rênes du journal de 13 heures tout l’été sur la première chaîne française. L’occasion pour lui de revenir sur l’événement de l’année, le Coronavirus et plus particulièrement du confinement : « Avant le confinement, Thierry Thuillier, le patron de l’information, m’avait dit: “Rentre à Paris, parce que, s’il arrive ce qu’on pense, il va falloir mettre Jean-Pierre à l’abri et je risque de t’appeler la veille pour le lendemain« . Finalement tout cela a duré presque trois mois.



Jean-Pierre Pernaut a ainsi repris son journal en juin dernier, laissant le rôle de second à Jacques Legros. Ce dernier est fier de n’être que deuxième sur la liste, ça lui permet d’avoir la place pour faire autre chose : « J’assume totalement de n’être que le joker. Et je le suis, non par nécessité, contrairement peut-être à d’autres, mais par passion. J’aime ce journal. Je me sens bien sur TF1. J’y retrouve des amis à chaque fois que j’y viens. Jean-Pierre est là depuis trente-deux ans, moi, vingt-deux, et l’équipe, presque autant. Un regard, un sourire, un échange suffisent pour se comprendre. Et je continue de me sentir honoré que l’on ait fait appel à moi. C’est mon fil rouge. Cela me permet en outre d’avoir un équilibre de vie qui laisse la place à bien d’autres choses« .

Jacques Legros ne veut pas être une star

Jacques Legros devrait, si l’on suit la logique, remplacer définitivement Jean-Pierre Pernaut en cas de départ. Mais à 68 ans, Jacques Legros ne rêve pas de célébrité. Il se contente d’être le joker de Jean-Pierre Pernaut et ça lui va très bien : « Ceux qui pensent que ma popularité pourrait dépasser celle de Jean-Pierre Pernaut se trompent. Jean-Pierre est une star. Moi, je suis juste connu, c’est tout. Il y a une grande nuance! C’est lui qui a imaginé ce journal et lui qui le mène de main de maître depuis trente-deux ans. Moi, j’ai pris le train en route. Je fais mon métier avec bonheur, j’écris des livres, je me passionne pour le vin, je gère ma société et j’accompagne les gens que j’aime. J’ai 69 ans, je suis libre et pas prêt de renoncer à ma liberté ».

Voir cette publication sur Instagram Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Jacques Legros 🎂 #jacqueslegros Une publication partagée par La Chaine TF1 (@la_chaine_tf1) le 25 Juil. 2017 à 3 :25 PDT

Même s’il n’est que le Joker de Jean-Pierre Pernaut, Jacques Legros veut tout de même faire un travail propre, et veut garder la même ligne éditorial qui est celle de TF1 depuis plus de 30ans : « Le JT n’est pas parfait. La perfection, malheureusement, n’existe pas. Pour autant, cette ligne éditoriale que nous tenons depuis trente ans a fait la preuve de son succès. Elle répondait à un besoin: s’adresser à la France dans son ensemble – pas seulement à Paris« . Et il est vrai, le journal, nous l’aimons comme ça.