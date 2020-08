Jean Pierre Pernaut : les photos de sa fille jugées trop provocatrices choquent la toile !

Jean-Pierre Pernaut: Confinée comme tous les français, toute la famille Pernaut a fait beaucoup parler d’elle cette dernière semaine. Lou Pernaut a, en effet, diffusé sur le réseau Tik Tok, une séance vidéo qui a suscitée la polémique et de nombreuses réactions. La jeune fille en avait visiblement très gros sur le cœur.

Lassée d’être régulièrement interpellée, suite aux interventions de son père, Lou a réagi sur les réseaux. Jean Pierre Pernaut, peut être à cause de l’ennui, dû au confinement, s’est rendu sur le compte instagram de sa fille, et visiblement ne l’a pas reconnue du tout. Ce qui a eu le don de faire réagir, de façon immédiate, l’adolescente qui n’a pas trouvé ça très sympathique.

Le présentateur vedette du journal de 13h de TF1, depuis 1988, a déjà beaucoup fait parlé de lui cette semaine. Souvent exposé dans les médias, le mari de l’ex Miss France 1987, Nathalie Marquay, alimente souvent la polémique par ses prises de parole.

Il a d’ailleurs crée un énorme buzz ces derniers jours.

Apparaissant dans le journal de TF1, dont il a laissé les commandes à Jacques Legros pendant la période du confinement, il a, en effet, sévèrement critiqué les mesures prises par le gouvernement d’Emmanuel MACRON pour ses choix de gestion de la crise. Le journaliste vedette s’étonne de l’obligation de fermeture de certains commerçants, notamment les petits commerces tels que les fleuristes, alors que les grandes chaînes comme les Jardineries, peuvent elles rester ouvertes.

Il est aussi très remonté contre les incivilités des citoyens qui ne respectent pas l’obligation de rester chez eux.

Coups de gueule du père, avant le coup de gueule de la fille.

Après les incessantes remarques des internautes sur la notoriété de son père, Lou Pernaut en a eu apparemment assez des commentaires de certains internautes. En effet, ne supportant plus les remarques du type « ça fait quoi d’avoir un père connu ? », « c’est trop ouf d’avoir un père mondialement connu », etc, la demoiselle a vivement réagi et publié une vidéo sur le réseau Tik Tok.

Une vidéo, qui a pour titre « Aimez moi pour moi même ou ne m’aimez pas », qui reprend l’ensemble de toutes ces remarques désagréables. On peut aussi entendre, Lou Pernaut, fredonner les paroles de la chanson « Ta g*eule » de Keen’V et Cauet, paroles qui ne sont autres que « si tu peux fermer ta gueule le temps d’une soirée, juste m’oublier, me laisser respirer, …, sans me saouler, ma tête va exploser ».

Dans un même temps, son célèbre père, Jean Pierre Pernaut, semble découvrir son compte instagram et se trouve alors très surpris par les photos que poste sa fille, car il avoue ne pas la reconnaître pas du tout. Lou Pernaut, quelque peu vexée, ne trouve pas ça gentil. Le présentateur de TF1 a tenu alors à rassurer immédiatement sa fille en lui disant « Je ne t’ai pas dit que tu étais moche, j’ai dit que je ne te reconnaissais pas du tout ».

Incompréhension entre deux personnes de générations différentes, ou alors le père n’était il tout simplement pas très habitué au maniement des réseaux sociaux, en attendant la réponse à sa fille n’était pas des plus flatteuse. Une histoire qui a fait la une des réseaux sociaux, au même titre que les vives critiques de la gestion de la crise par le journaliste.

Jean Pierre Pernaut a néanmoins été très soutenu par des milliers de Français pour ses mêmes critiques.

Ayant eu du mal à digérer les choix du gouvernement, il s’est laissé aller à quelques commentaires bien placés. « Aberrant que les cantines scolaires réouvrent et que les restaurants soient fermés », « Bizarre que les masques soient en vente libre chez les buralistes et non pas dans les pharmacies » scande le journaliste.

Il n’en fallait pas plus pour lire sur les différents réseaux sociaux, le slogan « Jean Pierre Président ». Car oui, les lecteurs se réjouissent qu’une personnalité aussi connue et célèbre que Jean Pierre Pernaut, ose s’insurger contre des décisions qui dérangent. Il a été soutenu dans ses réactions par le célèbre humoriste, Jean Marie Bigard, qui a applaudit des deux mains. Le journaliste, aux 4 « 7 d’or », reste le chouchou des Français et malgré son absence à la présentation du journal télévisé de 13h, il reste le patron.

Il faut dire que la France et ses Français, Jean Pierre les connaît bien.

Il en a d’ailleurs fait son champ de bataille, avec des reportages tel que « Au cœur de nos régions » Cette capsule, diffusée lors du journal de 13h, a pour but de montrer la beauté des villages de France, et de vivre au plus près du quotidien de la France qui se lève tôt. Comme un instante d’une époque, loin de l’agitation Parisienne, ce programme propose de découvrir la beauté et les richesses des régions qui font notre beau pays.

Celui qui a fêté ses 70 ans, le mercredi 8 avril de cette année, espère retrouver très bientôt le plateau du journal de TF1.

En attendant, on peut le retrouver en direct, de chez lui, dans un studio improvisé dans le cadre du confinement. Nous avons d’ailleurs même vu, sa fille, Lou, s’essayer au maquillage sur son père, avant son passage à l’antenne. Anniversaire dignement fêté par l’équipe du journal, car alors qu’il pensait annoncer un reportage, il fût surpris de découvrir sur l’écran de contrôle, des petits messages de ses collègues.

Visiblement touché et ému par cette attention, le journaliste a immédiatement remercié toute l’équipe de TF1. Après plus de 30 ans aux commandes du JT, la célébrité et la reconnaissance du public et de ses collègues ne sont plus à démontrer. Même si cette célébrité semble quelque peu peser sur les épaules de sa fille. Père et mère connus du grand public, il n’est pas si facile pour une jeune adolescente d’avoir un nom si célèbre à porter.