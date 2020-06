Jean-Pierre Pernaut: Lou sa fille ne le supporte plus, ils sont en conflit ? déclarations choc !

Jean-Pierre Pernaut a passé 12 semaines confiné avec sa famille. Pas étonnant que des tensions puissent naître, même entre des personnes qui s’aiment beaucoup, lorsque l’on passe autant de temps les uns sur les autres. Mais cela irait encore plus loin car Lou ne supporterait plus de vivre dans l’ombre de la notoriété de son père. Des propos de la jeune femme sur les réseaux sociaux laissent entendre qu’elle est à bout. Jean-Pierre Pernaut ne pourra par contre pas faire grand chose pour aider sa fille dans cette situation délicate.

Jean-Pierre Pernaut à une fille, Lou, et les tensions ont l’air vives entre eux

Jean-Pierre Pernaut est le papa de trois enfants. Son premier fils, Olivier Pernaut est bien plus âgé que les deux suivants. Car jean-Pierre Pernaut refait sa vie avec Nathalie Marquay avec laquelle il a ses deux enfants suivants. Il s’agit de Lou et de Tom. Tous les quatre ils sont restés confinés ensemble pendant près de 12 semaines. En effet, depuis l’annonce de la gravité et de l’ampleur de la pandémie, Jean-Pierre Pernaut refuse de prendre le poindre risque. Il sait sa santé fragile et à 70 ans, autant prendre toutes les précautions.

Le confinement pèse forcement sur les relations familiales

Nathalie Marquay-Pernaut, Jean-Pierre Pernaut et leurs enfants se retrouvent alors à suivre le rythme du personnel de famille. Le présentateur du JT de 13h n’a pas pour autant décidé de prendre des vacances. Tous les jours depuis son bureau, à son domicile, il participe au JT de TF1 que Jacques Legros présente à sa place pour la durée de son absence. Il intervient dans une rubrique de fin de JT qui s’intitule le 13h à la maison. Le dernier numéro de cette édition date du vendredi 5 juin. Soit un mois après la date officielle de levée des mesures de confinement. Conscient que le virus n’apis encore complètement disparu, Jean-Pierre Pernaut préfère prendre le temps de constater l’évolution de la pandémie.

Jean-Pierre Pernaut semble avoir une famille soudée et aimante

Pendant tout le temps où Jean-Pierre Pernaut était confiné chez lui, sa femme et ses enfants l’ont soutenu autant que possible dans son travail à distance. Il pouvait alors compté sur Lou pour faire office de maquilleuse, sur Tom pour s’occuper des lumières et su son épouse pour l’encourager à chaque instant. Jusque là, c’est une famille solidaire et admirable qui est décrite.

Lou craque, elle ne supporte plus d’être toujours associée à son père

Mais les tensions finissent pas naître dans une telle période et cela est tout à fait normal. Et c’est surtout Lou, la fille de Jean-Pierre Pernaut qui n’en peux plus. Pour occuper ses journée sans sortir de chez elle, Lou s’est inscrite sur el réseaux social TikTok. Comme sur les autres réseaux sociaux, la jeune femme cumule des milliers d’abonnés. Mais elle sait pertinemment que son nom de famille l’identifie à son père et que c’est à cela qu’elle doit sa popularité. Cependant, cela commence à taper sur les nerfs de Lou de devoir toujours passer derrière son père. Les gens ne s’intéressent finalement pas à elle pour qui elle est mais parce qu’elle est la fille de Jean-Pierre Pernaut. Lou comprend ce phénomène mais ne peut pas le supporter outre mesure.

Lors d’un interview récent, Lou Pernaut affirme se sentir plus proche de sa mère que de son père. Jusque là, rien de bien étonnant pour une jeune fille que de s’identifier à sa mère. Mais les propos de Lou Pernaut font suite à un coup de gueule en règle qu’elle passe sur internet. En effet, ses abonnés TikTok n’ont de cesse de lui demander des nouvelles de son père. Ils veulent savoir ce que cela fait d’avoir un père célèbre, savoir comment il est au quotidien et encore bien autres choses. Mais Lou à autre chose à faire que de parler de son père. Elle demande alors carrément à ses abonnés de partir si ils ne sont là que pour espérer parler de Jean-Pierre Pernaut.

Le message de Lou pour les réseaux sociaux

D’après le magazine en ligne Ohmymag, Lou Pernaut a partagé le message suivant : « Aimer-moi pour moi ou ne m’aimez pas ». Un message lourd de sens et qui traduit parfaitement le sentiment d’exaspération de la jeune fille. Lou Pernaut ne souhaite pas exister à travers le nom de son père. Comme tous les enfants de célébrité, le rapport à soi est plus compliqué car il est toujours sous l’ombre des parents. Alors que pour tous les adolescents il est difficile de construire son identité, les enfants de stars auront davantage un besoin d’émancipation pour se construire. Lou Pernaut en veut certainement à son père de la mettre dans une telle situation. Bien que cela soit un sentiment naturel, il ne faut pas douter qu’elle ait conscience que son père ne fasse rien pour causer du tord à sa famille.

Lou Pernaut vas devoir apprendre à se construire avec cet obstacle supplémentaire. Car la notoriété de Jean-Pierre Pernaut n’est pas prête de s’effacer. Et à moins que Lou décide de changer de nom, elle devra apprendre à vivre avec. Espérons néanmoins que Lou ait pu se faire entendre et que les fans de Jean-Pierre Pernaut la laisse plus tranquille.