Jean-Pierre Pernaut nous dévoile sa sublime italienne, ça va juste vous étonner, magnifique

Jean-Pierre Pernaut est le présentateur vedette du JT de TF1. Mais depuis le début de l’état d’urgence sanitaire, le présentateur de 13h est confiné à son domicile. Comme à chacune de ses absences, il est remplacé au pied levé par Jacques Legros. Jacques Legros est lui aussi très apprécié des téléspectateurs de TF1. Mais malgré son absence, Jean-Pierre Pernaut intervient quotidiennement depuis son domicile pour des pastilles en fin de JT. Et même loin du plateau, Jean-Pierre Pernaut crée la sensation en nous parlant de sa belle italienne.

Jean-Pierre Pernaut est un amoureux des italiennes

Jean-Pierre Pernaut ne fait pas d’infidélité à son épouse. Non, Nathalie Marquay-Peranut n’a pas de soucis à se faire. La belle italienne de Jean-Pierre Pernaut est dans sa vie depuis des années et elle est très différente de son épouse. En effet, elle est montée sur roues et il l’utilisait pour faire des courses. Vous l’aurez compris, la belle italienne de Jean-Pierre Pernaut n’est autre qu’une voiture de course.

Le présentateur officiel du JT de 13h de TF1 a une passion pour les courses automobiles. Une passion qu’il a su transmettre à ses deux garçons. Tom et Olivier sont tous les deux mordus par les courses eux aussi. Jean-Pierre Pernaut les encourage autant que possible dans cette voie qu’il trouve remarquable. Il a d’ailleurs lui aussi fait de la course et semble avoir une préférence pour les belles italiennes.

La course automobile fait partie de l’ADN de la famille Pernaut

La passion de la course automobile ne commence pas avec Pernaut. En effet, le papa du présentateur était un coureur de Rallye dans les années 1960. De générations en générations, les Pernaut semblent tous attrapé le virus de la vitesse. Jean-Pierre Pernaut raconte que son père l’emmenait souvent aux 24 heures du Mans. Une course absolument mythique pour les fans. Les frères de Jean-Pierre Pernaut était également des coureurs. À croire que tous les garçons Pernaut font de la course automobile.

Jean-Pierre Pernaut a des souvenirs émouvants à ce sujet. Une anecdote croustillante qu’offre le présentateur à ses fans. Il raconte alors que lorsqu’il était plus jeune, il prenait la voiture de sa mère en douce. Avec, il faisait le mur et allait participer à des courses amateurs autour de sa ville, Amiens. Jean-Pierre Pernaut remportait même parfois un trophée mais il devait le cacher pour ne pas se faire prendre. Il dissimulait alors la coupe sous son lit. Une belle histoire qui prouve à quel point Pernaut est amoureux de la course.