Jean Pierre Pernaut, papa dévasté par l’outrant comportement de sa fille!

Jean-Pierre Pernaut, un père dévasté par l’attitude peu conventionnelle de sa fille. L’animateur vedette du journal de TF1 n’a toujours pas repris l’antenne depuis la fin du confinement. Il semblerait qu’il séjourne toujours dans sa maison de Picardie, région de laquelle l’homme est originaire. L’époux de Nathalie Marquay a en effet passé toute cette quarantaine chez lui avec sa famille. Suite à la maladie qu’il a connue en 2018, un cancer de la prostate, le présentateur n’a pas souhaité reprendre ses activités dans la rédaction de TF1 et a décidé de prolonger son confinement pour éviter toute éventuelle contamination.

Mais si Jean-Pierre Pernaut n’est pas en direct chaque jour dans les locaux de la première chaîne française, il a continué néanmoins à intervenir dans le 13 h, depuis un studio aménagé pour les circonstances dans sa résidence du nord de la France. Durant toute cette période, Jean-Pierre a également fait beaucoup parler de lui par ses prises de position contre les mesures du gouvernement Macron, en s’étonnant, de ce qu’il appelait, des dysfonctionnements, comme notamment lors de ce week-end du 1er mai.

Le journaliste s’interrogeait sur l’ouverture des grandes jardineries, alors que les petits fleuristes, eux, avaient l’obligation de garder portes closes. Plus récemment, Jean-Pierre Pernaut avait fait part de son incompréhension concernant l’interdiction d’accès aux plages. Selon lui, il n’était pas logique que les Français puissent se rassembler dans les centres commerciaux et, que dans un même temps, ils ne pouvaient pas profiter du littoral et de la nature.

Pendant ces longues semaines, ce fut donc en compagnie de sa femme, l’ex-Miss France Nathalie Marquay et de ses deux filles, que le présentateur vedette avait passé toutes ces longues journées. Papa d’une fille, prénommée Lou, qui a aujourd’hui 17 ans, Jean-Pierre Pernaut et son épouse ont été confrontés à la réalité de l’adolescence. La jeune femme a en effet fait beaucoup parler d’elle lors de cette dernière semaine sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram T’es la plus belle de toutes mes musiques🎵 Une publication partagée par 𝕷𝖔𝖚 (@lou.pernaut) le 29 Mai 2020 à 12 :39 PDT

Dans un premier temps, ce fut par une belle complicité avec son célèbre papa que les internautes avaient pu découvrir le joli visage de la jeune fille. Dans le studio aménagé pour les circonstances, Lou s’était improvisée maquilleuse d’un jour, pour préparer son papa à ses interventions à distance dans l’édition du journal de la mi-journée. Mais dans un même temps, Lou Pernaut, s’est exprimée via ses différents comptes pour évoquer la pression qu’elle subissait.

En effet, l’adolescente avouait ne plus supporter du tout qu’on ne s’intéresse pas à elle, pour ce qu’elle est vraiment, mais que régulièrement, on lui rappelle son statut de » fille de…« . Invitant avec fermeté ses followers et les internautes, à un peu plus de retenue dans leurs commentaires, en précisant qu’elle voulait être aimée pour ce qu’elle est vraiment. » Tu es vraiment la fille de Jean-Pierre Pernaut ? « , » Passe le bonjour à ton père « , » Ça fait quoi d’avoir un père connu ? « , » J’adore ton père ? « , » Ton père peut pas me faire une dédicace ? « , » C’est trop ouf d’avoir un parent mondialement connu ? « , sont quelques exemples des commentaires qui semblent tant exaspérer la fille de l’ancienne Miss France et du journaliste.

Dans une vidéo que Lou Pernaut-Marquay postait il y a quelque temps, on pouvait entendre un fond sonore pour le moins évocateur puisqu’elle avait décidé de souligner ses propos par le titre signé du chanteur Keen’V et de l’animateur Sébastien Cauet « Si tu peux fermer ta gueule le temps d’une soirée. Juste m’oublier, me laisser respirer, si tu peux fermer ta gueule le temps d’une soirée. Sans me saouler, ma tête va exploser ». Apparemment, très remontée, la jeune femme a néanmoins continuer à être présente sur les réseaux sociaux et ce fût de là, que Jean-Pierre Pernaut se sera rendu compte que sa fille avait bien grandi et qu’il était loin de s’imaginer la vie virtuelle que sa fille possédait. Très surpris par les photos qu’elle pouvait poster, le célèbre papa de Lou, lui avait même avoué ne pas la reconnaître.

Il y a quelques jours, c’était un autre cliché qui avait fait réagir la famille de la petite Lou Pernaut. Après avoir partagé sur les réseaux sociaux une photo d’elle dans les rues de Paris, sur laquelle on pouvait l’apercevoir en train d’envoyer un baiser à celui qui probablement prenait la photo, c’était au tour de sa maman Nathalie Pernaut Marquay de lui faire part de son plus grand mécontentement. L’ex-Miss France a immédiatement reproché à sa fille de se trouver dans la rue, sans respecter les gestes barrières et de plus, de ne pas porter de masque, bien que ce soit obligatoire. En définitive, un classique conflit de génération, comme il en existe dans toutes les familles aux quatre coins du monde, mais la notoriété aussi bien de son père Jean-Pierre Pernaut que sa maman Nathalie Marquay, font de Lou une adolescente pas tout à fait comme les autres. Si aujourd’hui ses moindres faits et gestes ou ces prises de parole sont analysés et repris sur le net, il est fort à parier que le présentateur vedette de TF1 aura avec ce confinement l’occasion de découvrir ou de redécouvrir sa fille.

Voir cette publication sur Instagram You can do anything you want when you are INTELLIGENT Une publication partagée par 𝕷𝖔𝖚 (@lou.pernaut) le 20 Mai 2020 à 7 :42 PDT

Ces trois mois passés au quotidien à côté des siens, ont dû donner un nouvel angle de vue au journaliste de 70 ans qui proposera peut-être lors de l’un de ses prochains journaux télévisés une enquête sur les relations parents-enfants, un sujet traitant des échanges père-fille ou comment gérer l’adolescence de votre fille. Quant au côté professionnel de la vie de Jean-Pierre Pernaut, on ne connaît pas encore aujourd’hui la date exacte de sa reprise sur le plateau de TF1. Après de nombreuses rumeurs qui laissaient sous-entendre que si le journaliste avait toujours laissé sa place à son remplaçant Jacques Legros, c’est à cause d’éventuelles sanctions, que le journaliste aurait subi suite à ces prises de position franches sur les mesures gouvernementales, concernant la pandémie du covid-19. Mais après avoir démenti toutes ces informations, il est fort probable que les téléspectateurs pourront retrouver, dès les prochaines semaines, Jean-Pierre Pernaut à la présentation du journal télévisé de TF1 qu’il anime depuis plusieurs décennies.