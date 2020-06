Jean-Pierre Pernaut perturbé, bouleversé, le retour du cancer du journaliste? Il s’exprime

Jean-Pierre Pernaut est la personnalité préférée des Français. Alors évidemment, le public est inquiet d’imaginer que Jean-Pierre Pernaut puisse être malade. Car en pleine pandémie, il fait partie des personnes les plus à risque. En effet, Jean-Pierre Pernaut a fêté ses 70 ans le 8 avril dernier et il était opéré d’un cancer de la prostate à la fin du mois de novembre 2018. Autant de facteurs qui peuvent laisser penser que la santé de Jean-Pierre Pernaut pourrait se fragiliser rapidement. D’autant qu’un cancer n’est jamais anodin, ni vraiment réellement de l’histoire ancienne pour les personnes qui en sont victimes.

Jean-Pierre Pernaut prend tant de précautions que cela inquiète ses fans

Pendant le pic de la crise sanitaire en France, le Président de le République et son gouvernement ont ordonné l’état d’urgence sanitaire. Et ils ont décidé d’opter pour une stratégie de ralentissement des contagions et de la propagation du virus de façon radicale. En effet, du 17 mars au 11 mai, les Français étaient confinés. Impossible de sortir de chez soi sauf pour des raisons impliquant de se nourrir ou de se soigner. De plus, chaque sortie devait se justifier d’une attestation et des papiers d’identité. Jean-Pierre Pernaut n’a alors pas voulu prendre le moindre risque. En accord avec TF1, il est donc resté chez lui durant toute la période du confinement. Un plateau de tournage est donc installé à son domicile pour lui permettre de travailler. Il intervenait à la fin du JT dans une petite rubrique, Le 13h à la maison.

Pendant cette période, Jean-Pierre Pernaut a été absent pendant toute une semaine des antennes. Les fans étaient alors certains qu’il lui été arrivé malheur. Mais heureusement, son épouse a vite rétabli la vérité sur son état de santé. Jean-Pierre Pernaut se portait comme un charme. Cependant, cela a été la porte ouverte à des rumeurs et à des théories plus farfelues les unes que les autres sur l’état de santé du journaliste. Tant et si bien qu’il a du lui-même prendre la parole à la télévision pour rassurer les fans. Sa femme, Nathalie Marquay-Pernaut, a elle aussi répété à plusieurs reprises que son mari allait très bien. Et même leur fille, Lou, a du répondre aux fans de son père qui la harcelaient de question sur TikTok.

La santé du journaliste est-elle menacée ?

Jean-Pierre Pernaut rassure aujourd’hui son public car depuis le 8 juin dernier, il est enfin de retour sur le plateau de TF1. Le JT de 13h n’était pas le même sans lui. Malgré le professionnalisme de Jacques Legros, le public n’avait de cesse d’attendre le retour de Jean-Pierre Pernaut. Et les rumeurs sur sa santé n’auraient pas cessé avant qu’il montre à tous qu’il est en forme.

Toujours est-il que la santé de Jean-Pierre Pernaut reste fragile. Il doit multiplier les précautions pour éviter à tout prix de sas faire contaminer par le COVID-19. C’est pour cette raison qu’il n’es revenu que le 8 juin dernier. En effet, Jean-Pierre Pernaut sera alors resté confiné 6 semaines de plus que la majorité des Français. Et il ne va pas non plus rester très longtemps à l’antenne. Car il est prévu que Jacques Legros revienne le remplacer durant tout l’été, à compter du 10 juillet prochain. Les fans et les proches de Jean-Pierre Pernaut devront alors s’attendre à ce que les rumeurs sur sa santé reprennent de plus belle à ce moment là.