Jean-Pierre Pernaut recadre et dézingue Cyril Hanouna, c’est vraiment chaud

Jean-Pierre Pernaut, le présentateur phare de TF1, ne manque pas une occasion de rétablir la vérité. Invité dans l’émission de Cyril Hanouna, Jean-Pierre Pernaut ne s’est pas privé de mettre les choses au clair avec l’animateur. Confinement oblige, l’échange s’est fait par écrans interposés. En effet, Cyril Hanouna propose un nouveau format que celui de Touche Pas à mon Poste pendant le confinement. Ce soir chez Baba prend alors le relais pour souligner la différence de standards. Car le confinement a eu raison des tournages en plateaux de grandes envergures. Et même Jean-Pierre Pernaut intervient pour le journal de 13H depuis chez lui.

Jean-Pierre Pernaut, c’est l’information qui prime avec lui

Jean-Pierre Pernaut n’a de cesse de dire ce qui est juste. L’information, la vraie, est pour lui une priorité. Son métier de journaliste, il le fait avec un grand professionnalisme et se faisant il se sait investi d’un mission essentielle. Les informations sont le fer de lance de Jean-Pierre Pernaut. Et partant de ce constat, tout ce qui se dit aussi sur lui passe par son analyse. Il est donc impératif pour Jean-Pierre Pernaut de recadrer les propos des uns et des autres lorsque cela est nécessaire.

Les dangers du virus qui fait rage ont été pris à la légère

Et depuis le confinement, Jean-Pierre Pernaut n’y est pas allé avec le dos de la cuillère comme on dit. Le présentateur s’est plusieurs fois montré exaspéré du manque d’informations, mais aussi des informations contradictoires, à propos de la pandémie. Selon lui, le ton des premières informations concernant le déploiement du virus sur le territoire aurait pu tout changer. Considéré d’abord comme une vulgaire grippe, le Covid-19 était en réalité beaucoup plus sévère. Et nous nous en sommes trop tardivement rendu compte selon lui.

Ainsi, Jean-Pierre Pernaut n’a pas attendu que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré pour prendre les devants. Ni non plus attendu les mesures de confinement du pays annoncées par le Président de la République. Jean-Pierre Pernaut s’est confiné chez lui le plus tôt possible. Et Cyril Hanouna le reçoit le 24 mars dans son émission pour discuter des mesures gouvernementales en temps de pandémie.

Voir cette publication sur Instagram Vive GO 2024 🇫🇷👍🍾🥇 Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) le 15 Sept. 2017 à 10 :04 PDT

Cyril Hanouna se fait mettre les points sur les i par Jean-Pierre Pernaut

Cyril Hanouna, animateur phare de C8, parle de tout et de tout le monde dans son émission. Les personnalités télévisuelles n’ont effectivement aucun secrets pour lui. Cyril Hanouna a donc déjà fait plusieurs allusions à la star des JT qu’est Jean-Pierre Pernaut. Et, très au courant de ce qui se dit sur lui, Jean-Pierre Pernaut a tenu à faire des rectifications. Jean-Pierre Pernaut profite donc d’être l’invité de Ce soir chez Baba pour mettre les choses au clair avec Cyril Hanouna. C’est donc sur plusieurs éléments que souhaite revoir Jean-Pierre Pernaut.

Plusieurs polémiques sont en question, la première sur ses « coups de gueule »

Tout d’abord, le présentateur du JT du 13H de TF1 tient à se défendre du fait de souvent « pousser des coups de gueule« . Selon lui, il ne fait que des constats éclairés et ces propos de sont des attaques envers personne. Les faits parlent d’eux-mêmes et Jean-Pierre Pernaut n’a pas en tête de faire du mal à quiconque en les soulignant. Tout comme lorsque le présentateur devient l’égérie des réseaux sociaux en faisant part de son exaspération.

Les faits sont là et les mesures gouvernementales nous ont effectivement faites faire des allers et retours incessants. Ne serait-ce qu’à propos des masques, tout n’était pas clair. Il ne fallait d’abord pas en porter du tout car ils étaient tour à tour dangereux ou inutiles. Et voilà qu’ils sont à présent obligatoire dans les transports en commun notamment. Ou encore à propos des réunions de personnes. Les français pourront se réunir à 10 personnes maximum dans leurs domiciles. Mais pour les écoles, les élèves seront quinze par classes. Bref, des faits tout à fait contradictoires encore une fois.

La seconde est à propos d’une rumeur sans fondements

De plus, il souhaite ensuite revenir sur une rumeur persistante à propos d’une dualité entre C8 et TF1. Cyril Hanouna aurait souligné à plusieurs reprises que les employés de TF1 auraient reçu une interdiction de se rendre sur C8. Selon lui, les chaînes ne s’entendent pas et TF1 ne voudrait pas compromettre l’image de ces employés sur une autre chaîne de télévision. Une simple rumeur qui prend des allures de vérité et cela ne passe pas pour Jean-Pierre Pernaut. Car les informations délivrées doivent être vraies, Jean-Pierre Pernaut ne peut pas laisser cela en l’état. Alors, il dit clairement à Cyril Hanouna que ce ne sont que des rumeurs. TF1 n’interdit pas à ses employé de se rendre dans les émissions de Cyril Hanouna.

À présent, les choses sont claires en Cyril Hanouna et JPP. Cyril Hanouna devra donc comprendre les refus à ses invitations comme étant le fait de la décision personnelle des intéressés et non dictés par TF1. Peut-être un peu vexant pour l’animateur de C8 mais cela ne risque pas de l’empêcher de dormir. Ce dernier s’en tient à présent aux faits lui aussi pour parler du présentateur. Ainsi, lorsque l’absence de Jean-Pierre Pernaut questionne les internautes, Cyril Hanouna attend des nouvelles de Nathalie Marquay avant de donner des informations.

La femme de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay, remercie Cyril Hanouna et en profite pour embrasser C8. Chroniqueuse sur le plateau de C’est que de la télé, elle trouve le temps long en confinement et a hâte de retrouver ses collègues. Car c’est sur la même chaîne que Cyril Hanouna que la femme de Jean-Pierre Pernaut fait ses armes à la télévision.