Jean-Pierre Pernaut pousse un GROS coup de gueule sur la presse suite aux accusations contre sa femme !

Jean-Pierre Pernaut, vedette du 13h de TF1 et désormais à la tête d’une émission sur LCI, règle ses comptes. Dans un livre qui paraîtra le 11 février, prochain, il s’en prend notamment à la presse people et aux Guignols de l’info. La rédaction de LD People va tout vous dire. Jean-Pierre Pernaut dézingue les « Guignols de l’info”

Dans son livre « 33 ans avec vous« , Jean-Pierre Pernaut revient sur plusieurs sujets et notamment de son traitement dans les médias. Il revient notamment sur la presse people, qu’il qualifie de « marée d’ordures ». La cause de cet acharnement ? Près de soixante-six couvertures de magazines en moins d’un mois concernant une supposée relation extraconjugale de sa femme avec Daniel Ducruet : « Une marée d’ordures, traitant ma femme de midinette éblouie dégoulinant d’huile à bronzer, me disant dévasté ou annonçant notre séparation imminente« .

Mais ce n’est pas tout, Jean-Pierre Pernaut n’a pas supporté non plus la présence des Guignols de l’info. Pour lui, c’est une « bien pâle copie du Bébête Show », dotée d’un humour « malsain » : « J’ai toujours détesté et j’avais le culot de le dire ». Il n’a notamment pas supporté qu’on le traite de facho : « Ils estimaient que s’intéresser aux gens et aux régions était forcément le signe d’un militantisme d’extrême droite« . Une chose est certaine, l’ancien présentateur du JT ne pleure pas la disparition du Show.

Jean-Pierre Pernaut raconte ses déboires à l’école

Dans son livre, on apprend également de ses déboires avec l’institution scolaire. En effet, il raconte qu’il a notamment redoublé plusieurs classes : « J’ai cumulé deux sixièmes, deux secondes et trois terminales ! ». Finalement son parcours se termine par un échec au baccalauréat, tenté, la dernière année, en candidat libre : « J’avais d’autres passions. Il m’arrivait de sécher les cours pour m’entraîner au hockey ou aller au cinéma ».

Et justement, sa passion pour la vraie vie, le conduit vers le journalisme. Jean-Pierre Pernaut a alors pu faire ses premiers papiers pour le Courrier Picard, et, après son service militaire, réussir le concours d’entrée à la prestigieuse Ecole supérieure de journalisme de Lille. Mais attention, pas question d’encourager les jeunes à ne pas faire d’études : « Mon exemple ne doit inspirer personne , car aujourd’hui, ce ne serait plus possible… ». La rédaction de LD People est d’accord avec ça.