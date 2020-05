Jean-Pierre Pernaut renvoyé? Malade? Nathalie Marquay-Pernaut met les choses au clair

Jean-Pierre Pernaut est à la Une de tous les journaux. Son actualité est interrogée absolument partout et sous toutes les coutures. Et ce faisant, des rumeurs prennent rapidement de l’ampleur à propos de sa santé ou de son renvoi de TF1. Pour sa femme, Nathalie Marquay-Pernaut, c’en est trop ! En direct dans l’émission de Cyril Hanouna, elle répond à l’appel téléphonique de l’animateur de C que du kif pour affirmer que tout va bien pour Jean-Pierre Pernaut.

Jean-Pierre Pernaut, le présentateur phare des informations sur TF1, est plus populaire que jamais

Jean-Pierre Pernaut est une figure du journalisme en France. Sur TF1, il présente le JT de 13 heures depuis 1988. Son absence fait donc immédiatement polémique. Très apprécié des français, nous ne pouvons pas nous passer de lui. Tant est si bien que lorsque le confinement a été déclaré pour affronter la crise sanitaire, Jean-Pierre Pernaut ne pouvait pas se trouver privé d’antenne. Ainsi, confiné depuis son domicile, il a continué à faire ses intervention pour le JT de TF1. Jacques Legros le remplace pour les sujets d’actualités en plateau mais Jean-Pierre Pernaut fait toujours des interventions quotidiennement.

Et le 24 avril dernier, en plein confinement, Jean-Pierre Pernaut a malgré lui fait encore monter sa côte de popularité. En effet, il a poussé ce que certains appellent un « coup de gueule mémorable ». Bien que pour Jean-Pierre Pernaut il ne s’agisse que de constat et de bon sens, il a tout de même exprimé son exaspération vis-à-vis des décisions gouvernementales encadrant le confinement. Un message dans lequel se sont reconnus des milliers de personnes et qui ont fait de lui la star des réseaux sociaux. Depuis, chacune des actualités de Jean-Pierre Pernaut devient virale. Alors lorsqu’il a du s’absenter pendant toute une semaine sans donner de préavis, les fans ont donné l’alerte.

Une absence remarquée et commentée sur les réseaux sociaux

Absent du JT du 4 au 11 mai, Jean-Pierre Pernaut a fait l’objet de nombreuses rumeurs différentes. Tour à tour il était malade, soit à cause du covid-19 ou à cause d’autre chose, renvoyé de TF1 à cause de ses propos jugés polémiques par certains ou encore inquiété par la justice pour le même discours. Et malgré son retour sur TF1 le 11 mai, toujours confiné depuis son domicile, les rumeurs continuent de faire rage. Avait-il été mis à l’écart pour calmer les polémiques autour de ses propos ? A-t-il été hospitalisé en urgence ? Toujours les mêmes rumeurs qui ne veulent pas s’estomper.

La femme de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay-Pernaut, souhaite mettre les choses au clair une bonne fois pour toute

La femme de Jean-Pierre Pernaut avait rapidement tenu à informer les fans sur la bonne santé de son mari. Soucieuse et alarmée par le nombre de messages de fans inquiets, elle voulait prendre le temps de les remercier et de les rassurer. Mais voyant que les rumeurs persistent, elle prend à présent un autre ton pour rassurer sur l’état de son homme. C’est donc en répondant aux questions directement de Cyril Hanouna que Nathalie Marquay-Pernaut répète que Jean-Pierre Pernaut va très bien. Elle ajoute d’un ton exaspéré qu’il faut arrêter d’entretenir de fausses rumeurs. En l’espace de deux semaines, c’est la deuxième fois qu’elle est forcée d’intervenir, au téléphone, à la télévision pour faire entendre que Jean-Pierre Pernaut va très bien.

Le contexte actuel explique certainement l’angoisse plus forte des fans quant à la santé du présentateur. À 70 ans, il sait faire partie des personnes à risque et fragiles face à la pandémie. C’est pour cette raison que Jean-Pierre Pernaut continue d’appliquer les mesures de confinement malgré tout. Déjà dans Ce soir chez Baba, les rumeurs battaient leur plein à propos des problèmes de santé de Jean-Pierre Pernaut. Des problèmes inexistants en vérité. Et c’est dans C que du kif que la femme de Jean-Pierre Pernaut s’est vue forcée d’en remettre une couche.

La santé de Jean-Pierre Pernaut est au beau fixe

Cyril Hanouna s’excuse d’avance de la déranger à ce propos. En effet, Nathalie Marquay et Cyril Hanouna se connaissent bien puisqu’ils travaillent tous les deux pour C8. Ainsi, la femme de jean-Pierre Pernaut affirme que la santé de son mari est idéale et que si il y avait eu le moindre problème, son ami Cyril Hanouna l’aurait su autrement que par la presse. Ce à quoi l’animateur acquiesce mais insiste pour que les choses soient bien claires. Il admet jouer sur l’ambiguïté pour titiller deux des chroniqueurs présents sur son plateau et fervent des théories complotistes.

Nathalie Marquay-Pernaut semble épuisée de devoir répondre constamment à la même question. une bonne fois pour toute, Jean-Pierre Pernaut est simplement en confinement avec sa femme. Il est présent à l’antenne pour ses interventions au 13 heures de TF1 et tout va pour le mieux. La femme de Jean-Pierre Pernaut en profite également pour remercier chaleureusement la direction de la chaîne de son mari. Elle est heureuse de le savoir en sécurité et près d’elle durant la pandémie. C’est en effet, une chance que de pouvoir faire du télétravail dans de telles conditions sanitaires. Le virus est toujours présent et les théories sur l’arrivée d’une deuxième vague de contagion se font de plus en plus fortes.