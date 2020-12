Jean-Pierre Pernaut reprend Sylvie Tellier en plein direct, et s’exprime ”Ce n’est pas notre dernier journal“

Ce n’est plus un secret pour personne. Dans quelques jours, Jean-Pierre Pernaut va présenter son dernier JT sur TF1. Mais avant de faire ses adieux, il reçoit pour la dernière fois Sylvie Tellier. En effet, le présentateur a le même rituel chaque année. Puisqu’il a le privilège de présenter les finalistes du concours Miss France dans son célèbre journal. Durant cet échange avec la présidente du comité, le journaliste a néanmoins repris son interlocutrice. LD People vous relate cet échange !

Jean-Pierre Pernaut : le compte à rebours a commencé

Sylvie Tellier fait ses adieux au journaliste

Depuis l’annonce du départ de Jean-Pierre Pernaut, les témoignages de sympathie se multiplient. D’ailleurs, toute l’équipe de LD People se joint à ses élans de soutien. Car il s’agit d’un véritable tournant dans l’histoire du journal télévisé de TF1. En effet, le mari de Nathalie Marquay est devenu un véritable monument du paysage audiovisuel français. Néanmoins, il a aujourd’hui décidé de lever un peu le pied. Mais ses fans viennent d’apprendre une bonne nouvelle.

Puisque le présentateur ne quitte pas définitivement le monde de la télévision. Comme la chaîne l’annonce, Jean-Pierre Pernaut a encore de nombreux projets notamment sur LCI. De plus, une chaîne entière sur le net va lui être consacré. Dès lors, il n’y a pas lieu de craindre de voir son visage disparaître. Dès cette annonce, les téléspectateurs ont montré leur enthousiasme et leur joie de pouvoir encore suivre leur idole.

Une dernière présentation des Miss France

Suite aux gestes, barrières, Sylvie Tellier était présente sur le JT par caméra interposée. Néanmoins, cela n’enlève rien à l’émotion ressentie par l’ex-Miss France. Car il s’agit effectivement de la dernière fois. Chaque année, Jean-Pierre Pernaut présente les 29 candidates à l’élection de la plus belle femme de France. D’ailleurs, c’est une véritable tradition. Quelques jours avant la cérémonie, toutes les prétendantes au trône se présentent en direct dans le JT. Mais cette fois-ci, c’est un peu particulier. Sylvie Tellier se dit donc très touchée. ” J’ai envie de vous dire, Jean-Pierre, parce que c’est peut-être notre dernier journal télévisé ensemble “. Visiblement, Sylvie Tellier ne peut cacher son émotion. ” Je voulais vous remercier pour cette bienveillance que vous avez depuis des années (…) “. De plus, elle ajoute être très attristée de ne pas être présente sur le plateau avec Jean-Pierre Pernaut.

Comme elle le précise, l’élection de Miss France sans le journaliste, ce ne sera plus jamais la même chose. Mais le célèbre présentateur veut rassurer Sylvie Tellier. ” Ah, mais vous aurez Jean-Pierre Foucault “. En effet, l’animateur présentera une fois de plus la cérémonie le 18 décembre prochain. Même si la patronne des Miss France est contente de retrouver Jean-Pierre Foucault, la future absence de Jean-Pierre Pernaut semble déjà la rendre triste. ” Vous allez nous manquer Jean-Pierre”. Mais en réalité, le journaliste pourrait encore assister à l’événement. Même s’il ne présente plus le JT, il pourrait encore assister à la cérémonie l’année prochaine. ” Mais je reviendrai l’année prochaine ! Marie-Sophie m’accueillera volontiers peut-être ! “.

Jean-Pierre Pernaut a donc l’espoir que sa remplaçante l’invite en 2021 pour assister à la nouvelle élection. En tout cas, toute l’équipe de LD People sera présente pour voir si ces prédictions se réalisent.