Jean-Pierre Pernaut, “roi des cocus”: comment il a affronté cette folle et terrible rumeur qui a fragilisé son couple!

Le 18 décembre dernier, un documentaire était dédié au journaliste Jean-Pierre Pernaut sur la chaîne C8, au moment de son départ du journal télévisé de TF1. Les périodes de bonheur, mais aussi les moments compliqués été au programme, comme l’année où le journaliste a dû affronter les rumeurs d’infidélité qui ciblaient son épouse Nathalie Marquay. Ldpeople vous raconte tout !

« Jean-Pierre Pernaut effondré », «Jean-Pierre Pernaut trompé », « Une facheuse rupture avec Nathalie »… En 2006, le fameux présentateur était au cœur d’une tempête médiatique. En effet, sa femme la belle Nathalie Marquay était au centre d’une rumeur infondée indiquant qu’elle avait une aventure avec Daniel Ducruet, l’ancien garde du corps et ex-compagnon de Stéphanie de Monaco, lors de l’émission la Ferme célébrités.

Un moment très difficile

« Un moment très difficile » a confié par l’ancienne Miss dans le cadre du documentaire dédié à Jean-Pierre Pernaut sur la chaîne C8, vendredi dernier, et qui s’appelle « Jean-Pierre Pernaut : 50 ans dans le cœur des Français ». « Au bout d’un mois de Ferme Célébrités, il y avait des rumeurs à l’extérieur, qui indiquait qu’on vivait une idylle », s’est-elle remémorée. Et de se défendre encore actuellement : « Je me dis : ‘Avec des caméras, des micros partout, des lits – j’étais à côté de Philippe Risoli et il y avait aussi Régine à côté-, c’est certain que quelquefois on avait une pièce où l’on pouvait se rassembler entre nous, mais on n’avait jamais le droit d’y rester vraiment longtemps. Je me vois mal me taper un gars alors que tout le monde pouvait rentrer. J’avais une famille, mon mari, mes enfants… »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp)

Un couple au cœur d’un tourbillon médiatique

Nathalie Marquay a entendu parler de ces rumeurs qui circulaient sur son compte quand Jean-Pierre Pernaut lui a téléphoné pour lui demander de partir de cette émission : « j’ai eu un appel spécial de Jean-Pierre. Il m’a demandé de sortir de l’émission. Et là, je lui demande : ‘Mais qu’est-ce qu’il se passe ?’ Et il me dit : ‘Je ne peux rien te dire mais il faut que tu sortes de l’émission’. » La belle brune ne veut pas, souhaitant continuer à se battre pour l’association qu’elle représentait dans La Ferme célébrités à ce moment-là.

Jean-Pierre Pernaut éprouvé

Un moment difficile pour le journaliste. “Ce fut très compliqué, car m’inventer une histoire d’amour qui n’existait pas… C’était compliqué. Surtout qu’on disait que Jean-Pierre était le roi des cocus. Le roi du JT était cocu, donc c’était difficile pour Jean-Pierre d’aller travailler“, explique Nathalie Marquay. À la fin du programme, Nathalie et Jean-Pierre ont décidé d’attaquer les initiateurs de cette rumeur, remportant tous les procès. “Avec l’argent, on a remboursé notre avocat et le reste de l’argent, on l’a versé à l’association. Donc au final, c’est un mal pour un bien. Grâce à cet argent, ils ont pu acheter une machine pour la recherche contre le cancer des enfants“, a-t-elle souligné.