Jean-Pierre Pernaut: sa fille Lou de 17 ans se dévergonde, en liaison torride avec un artiste !

Jean-Pierre Pernaut: Les habitués du réseau social en vogue en ce moment, TikTok, Lou Pernaut est très connue. Elle a été très active sur ce réseau et a multiplié les vidéos. Elle l’était d’autant plus, durant le confinement. Lou Pernaut a une liaison avec un jeune depuis déjà quelques années.

La fille du présentateur phare du journal de 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut et de l’ex Miss France Nathalie Marquay est devenue un véritable phénomène sur TikTok. Elle est en passe de gagner ses galons d’influenceuse. Ces dernières années, de plus en plus de jeunes hommes et de jeunes femmes rêvent de devenir des prescripteurs sur les réseaux sociaux.

Une énorme communauté de fans sur TikTok

La jeune femme de 17 ans, possède déjà plus de 350.000 abonnés sur TikTok. Ainsi, elle faisait partie de la soirée spéciale organisée dans le temple des influenceurs, The French House of Paris. D’autres vedettes des réseaux sociaux étaient là comme Rafael Caplan, Lythan Cottz, l’excellent Raphaël Curron, le fameux Théo Bigonneau ou encore Maxime Skye. Sur Instagram, elle compte aussi plus de 40.000 fans.

Ver esta publicación en Instagram P🖇RIS @arthur.jochem Una publicación compartida de LOUX 😉 (@lou.pernaut) el 8 Jun, 2020 a las 5:04 PDT

Jean-Pierre Pernaut: Le franc parler de Lou Pernaut

Sur TikTok, à l’image de père, elle n’hésite pas à balancer des coups de gueule. Ainsi, elle est très énervée d’être souvent comparé à son père. Dans la rue, on lui parle aussi souvent du célèbre journaliste de TF1. Il faut dire que Jean-Pierre Pernaut fait partie des présentateurs parmi les plus populaires de la télévision française. Avec son franc parler, il a de nombreux fans qui le suivent chaque midi. Il a mis sa patte de le JT de TF1. Lou Pernaut a tenu à faire une mise au point et a balancé sur TikTok : « Aimez-moi pour moi-même ou ne m’aimez pas » indique-t-elle dans une publication. Elle a une sacrée personnalité. Etre une enfant n’est pas tous les jours facile. C’est une forte pression à gérer et tout le monde ne parvient pas à surmonter cela. Certains font même des dépressions.

Elle est éprise d’un jeune homme

Même si elle n’a que 17 ans, Lou Pernaut est déjà en couple. Elle est particulièrement précoce en la matière. Elle a une liaison avec un jeune homme qui s’appelle Arthur Jochem depuis déjà un certain temps, puisque cela fait presque 5 ans qu’elle est en couple avec ce jeune homme. Elle sort régulièrement en public avec ce garçon qui est guitariste, mais aussi producteur. Les deux amoureux voyagent beaucoup. Ils ont pu faire des virées au Lavandou, aux Pays-Bas ou encore à Port-Cros. Récemment, a jeune femme a posté une photo où elle prenait la pose avec son chéri devant la Tour Eiffel. Un cliché très romantique. Elle a indiqué en commentaire : « Même dans la nuit, les lumières brillent. Amour et paillettes sur vous ». Les fans de Lou Pernaut lui souhaitent beaucoup de bonheur avec ce garçon à la fibre artistique qui a l’air très sympathique.