Jean-Pierre Pernaut: sa fille Lou est attaquée mais défendue par Nathalie Marquay-Pernaut

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay sont mariés depuis le 23 juin 2007. Ensemble ils ont deux enfants, Lou et Tom. Et Lou vient d’avoir son baccalauréat avec mention ! L’occasion de revenir sur une attaque concernant son style de vie. L’année dernière, en 2019, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut était invité à discuter de sa fille à la télévision. La maman de Lou confiant alors que sa fille était en couple avec un jeune homme un peu plus âgé qu’elle. Valérie Bénaïm était alors sous le choc mais l’épouse de Jean-Pierre Pernaut a su répondre rapidement pour défendre sa fille.

La vie sentimentale de la fille de Jean-Pierre Pernaut est en question

La magazine Ici Paris rappelle cette histoire dans une de ses derniers éditions. En effet, Lou, la fille de Jean-Pierre Pernaut, est une jeune femme de talent qui a un bel avenir devant elle. Avec la récente obtention de son baccalauréat, elle fait encore plus la fierté de ses parents. Surtout de sa mère, Nathalie Marquay-Pernaut, qui partage son bulletin de notes sur la toile. Et avant de rentrer dans les détails de cette vieille polémique, sachez qu’il n’y a pas de rancunes entre Valérie Bénaïm et la famille de Jean-Pierre Pernaut. En effet, l’animatrice aura même commenté la photo des notes de Lou pour la féliciter chaleureusement.

Maintenant que cela est dit, revenons donc sur cette affaire. Nous étions en 2019 et Nathalie Marquay-Pernaut intervenait dans une émission de Valérie Bénaïm. Le débat tournait alors autour des jeunes. Les invités partageaient leurs expériences en tant que parents vois à vis de la vie sentimentale de leurs enfants. Car ce n’est pas toujours évident de trouver sa place. Il faut à la fois les laisser faire leurs vies pour qu’ils apprennent et soient sincères envers eux-mêmes. Mais il est difficile de ne pas s’immiscer de trop lorsque l’on est parents. En effet, la priorité reste de les protéger envers et contre tout.

Les parents ne peuvent pas choisir à la place de leurs enfants

L’épouse de Jean-Pierre Pernaut expliquait alors qu’elle faisait confiance au jugement de sa fille. C’est une jeune fille intelligente qui n’est pas si naïve malgré son jeune âge. Nathalie Marquay-Pernaut expliquait alors, dans C’est que de la télé que Lou était en couple depuis trois ans. La fille de Jean-Pierre Pernaut avait 16 ans à l’époque et son petit-ami était déjà majeur. Cependant, elle l’a rencontré lorsqu’elle avait 13 ans. De quoi étonner Valérie Bénaïm qui ne peut que se mettre à la place des parents de Lou. Selon elle, cela est difficile d’accepter de voir son enfant avoir une vie amoureuse. Mais pour Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay, c’est la confiance et le bien-être de leurs enfants qui priment sur tout le reste.

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay sont très fières de Lou et de Tom

Valérie Bénaïm demandait alors à l’épouse de Jean-Pierre Pernaut si ce n’était pas si compliqué que cela. Mais l’étonnement prenait le dessus et une phrase est rapidement sortie de la bouche de l’animatrice. Une phrase qui pourrait laisser entendre que Nathalie Marquay-Pernaut était attaquée, au même titre que sa fille et la vie sentimentale de cette dernière. Valérie Bénaïm s’exclamait alors : « Mais qu’est-ce que c’est que cette famille ? » Des propos qui semblaient plein de jugement à l’encontre de la fille de Jean-Pierre Pernaut. Mais il n’en était rien. Car Nathalie Marquay-Pernaut et Valérie Bénaïm s’entendent très bien. Elle n’aura donc pas mal pris la réflexion de sa collègue.

En revanche, elle va se permettre de mettre les choses au clair rapidement. En effet, les parents de Lou ont tout confiance en elle. Et l’épouse de Jean-Pierre Pernaut insiste sur le fait que quelques soient les choix de sa fille, elle fera en sorte de les respecter si elle constate qu’ils la rendent heureuse. Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay sont donc des parents modernes qui mettent le bonheur de leurs enfants au dessus du reste. Et ils ont bien fait car Lou est encore en couple avec ce jeune homme aujourd’hui, ils semblent même très amoureux.

Voir cette publication sur Instagram He my man He my boo He my type He so cute 20🎉 Une publication partagée par LOUX 😉 (@lou.pernaut) le 30 Avril 2020 à 10 :35 PDT

Lou et son amoureux ont de belles années devant eux

Il y a donc de fortes chances pour que cette idylle continue de durer. Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay ont alors très bien fait de ne pas contrarier les plans de Lou. En effet, ils avariant perdu sa confiance et n’aurait pas pu être si rassurés. Les enfants qui grandissent avec la confiance de leurs parents sont naturellement plus enclins à se confiner sur leur intimité auprès d’eux. Ainsi, les parents sont plus rassurés. Car les parents sont toujours un tantinet inquiets pour leurs enfants et cela est totalement normal. C’est pourquoi il est plus sain de leur parler franchement de tout et de leur faire confiance pour que ce la soit réciproque et débouche sur un dialogue honnête.

Jean-Pierre Pernaut et son épouse peuvent être fiers de leurs enfants. Entre Lou qui obtient son baccalauréat haut la main et Tom qui est bien parti pour devenir champion de Karting, voilà de quoi faire la fierté des parents. Et pour preuve, Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay ne manquent pas une occasion de partager des photos d’eux sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, les abonnés du journaliste et de son épouse peuvent facilement avoir des nouvelles de leurs enfants. Et ils se débrouillent comme des chefs !